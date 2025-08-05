اسلام آباد ادعای ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه اتباع پاکستانی در جنگ علیه کشورش برای روسیه می جنگند، رد کرده است.
وزارت امور خارجه پاکستان روز سه شنبه به طور قاطع اتهامات "بی اساس و بی پایه" در مورد دخالت اتباع پاکستانی در درگیری اوکراین را رد کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد: "تا به امروز، پاکستان به طور رسمی با مقامات اوکراینی تماس نگرفته و هیچ مدرک قابل تأییدی برای اثبات این ادعا ها ارائه نشده است."
زلنسکی روز دوشنبه ادعا کرد که نیروهایش در شمال شرق اوکراین با "مزدوران" خارجی از کشورهای مختلف، از جمله پاکستان، در حال جنگ هستند.
وی در شبکه اجتماعی ایکس، هنگام بازدید از نیروهای اوکراینی در جبهه ووچانسک در شمال شرق اوکراین، گفت: "نیر های ما در این منطقه گزارش می دهند که مزدورانی از چین، تاجیکستان، اوزبیکستان، پاکستان و کشورهای افریقایی در جنگ شرکت دارند. ما پاسخ خواهیم داد."
با این حال، اسلام آباد اعلام کرد که این ادعاها را با مقامات اوکراینی مطرح خواهد کرد و خواستار توضیح در این زمینه خواهد شد.
پاکستان همچنین بار دیگر بر تعهد خود به حل مسالمت آمیز درگیری اوکراین از طریق گفتگو و دیپلماسی، مطابق با اصول منشور سازمان ملل متحد، تأکید کرد.