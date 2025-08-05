وی در شبکه اجتماعی ایکس، هنگام بازدید از نیروهای اوکراینی در جبهه ووچانسک در شمال شرق اوکراین، گفت: "نیر های ما در این منطقه گزارش می ‌دهند که مزدورانی از چین، تاجیکستان، اوزبیکستان، پاکستان و کشورهای افریقایی در جنگ شرکت دارند. ما پاسخ خواهیم داد."

با این حال، اسلام ‌آباد اعلام کرد که این ادعاها را با مقامات اوکراینی مطرح خواهد کرد و خواستار توضیح در این زمینه خواهد شد.

پاکستان همچنین بار دیگر بر تعهد خود به حل مسالمت ‌آمیز درگیری اوکراین از طریق گفتگو و دیپلماسی، مطابق با اصول منشور سازمان ملل متحد، تأکید کرد.