رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه، با همتای چینی خود، شی جینپینگ، در شهر بندری تیانجین چین دیدار کرد تا در مورد روابط دوجانبه صحبت کنند.
این دیدار روز یکشنبه در حاشیه بیست و پنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار شد و هر دو طرف بر تجارت، سرمایه گذاری و ثبات منطقهای تمرکز داشتند.
رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت که روابط اقتصادی باید از طریق سرمایه گذاری های پایدار و متوازن تقویت شود و افزود که تجارت به تنهایی نمی تواند ثبات دراز مدت را تضمین کند.
در بیانیهای از سوی ریاست جمهوری تورکیه آمده است: «تجارت دوجانبه باید با سرمایه گذاری ها حمایت شود تا تعادل و پایداری تضمین گردد؛ در زمینه هایی مانند تکنالوژی های دیجیتال، انرژی، صحت و توریزم ظرفیت عظیمی وجود دارد و افزایش هماهنگی میان شرکت های چینی برای سرمایه گذاری در تورکیه مفید خواهد بود.»
رئیس جمهور اردوغان همچنین بر هماهنگی بیشتر میان ابتکار «راهروی میانی» تورکیه و پروژه «کمربند و جاده» چین برای تقویت ارتباطات منطقهای تأکید کرد.
هر دو طرف توافق کردند که سازوکارهای مشورتی را فعال نگه دارند و از طریق گفتگو های منظم و همکاری های نهادی، شراکت خود را تقویت کنند.
اردوغان با تأکید بر روابط استراتژیک میان انقره و پکن، حمایت خود را از سیاست «چین واحد» اعلام کرد.
رهبران همچنین بحران های بینالمللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، وضعیت انسانی در غزه و گام های مشترک احتمالی در مورد سوریه را مورد بررسی قرار دادند.