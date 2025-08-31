رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور تورکیه، با همتای چینی خود، شی جین‌پینگ، در شهر بندری تیانجین چین دیدار کرد تا در مورد روابط دوجانبه صحبت کنند.

این دیدار روز یکشنبه در حاشیه بیست و پنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار شد و هر دو طرف بر تجارت، سرمایه ‌گذاری و ثبات منطقه‌ای تمرکز داشتند.

رئیس‌ جمهور اردوغان اظهار داشت که روابط اقتصادی باید از طریق سرمایه‌ گذاری‌ های پایدار و متوازن تقویت شود و افزود که تجارت به تنهایی نمی ‌تواند ثبات دراز مدت را تضمین کند.

در بیانیه‌ای از سوی ریاست ‌جمهوری تورکیه آمده است: «تجارت دوجانبه باید با سرمایه‌ گذاری‌ ها حمایت شود تا تعادل و پایداری تضمین گردد؛ در زمینه‌ هایی مانند تکنالوژی ‌های دیجیتال، انرژی، صحت و توریزم ظرفیت عظیمی وجود دارد و افزایش هماهنگی میان شرکت‌ های چینی برای سرمایه ‌گذاری در تورکیه مفید خواهد بود.»