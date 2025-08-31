سیاست
2 دقیقه مطالعه
روسای جمهور تورکیه و چین در تیانجین ملاقات کردند
این ملاقات در حاشیه بیست و پنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای صورت گرفت
روسای جمهور تورکیه و چین در تیانجین ملاقات کردند
/ AA
31 اوت 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور تورکیه، با همتای چینی خود، شی جین‌پینگ، در شهر بندری تیانجین چین دیدار کرد تا در مورد روابط دوجانبه صحبت کنند.

این دیدار روز یکشنبه در حاشیه بیست و پنجمین نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار شد و هر دو طرف بر تجارت، سرمایه ‌گذاری و ثبات منطقه‌ای تمرکز داشتند.

رئیس‌ جمهور اردوغان اظهار داشت که روابط اقتصادی باید از طریق سرمایه‌ گذاری‌ های پایدار و متوازن تقویت شود و افزود که تجارت به تنهایی نمی ‌تواند ثبات دراز مدت را تضمین کند.

در بیانیه‌ای از سوی ریاست ‌جمهوری تورکیه آمده است: «تجارت دوجانبه باید با سرمایه‌ گذاری‌ ها حمایت شود تا تعادل و پایداری تضمین گردد؛ در زمینه‌ هایی مانند تکنالوژی ‌های دیجیتال، انرژی، صحت و توریزم ظرفیت عظیمی وجود دارد و افزایش هماهنگی میان شرکت‌ های چینی برای سرمایه ‌گذاری در تورکیه مفید خواهد بود.»

توصیه شده

رئیس ‌جمهور اردوغان همچنین بر هماهنگی بیشتر میان ابتکار «راهروی میانی» تورکیه و پروژه «کمربند و جاده» چین برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای تأکید کرد.

هر دو طرف توافق کردند که سازوکارهای مشورتی را فعال نگه دارند و از طریق گفتگو های منظم و همکاری‌ های نهادی، شراکت خود را تقویت کنند.

اردوغان با تأکید بر روابط استراتژیک میان انقره و پکن، حمایت خود را از سیاست «چین واحد» اعلام کرد.

رهبران همچنین بحران‌ های بین‌المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، وضعیت انسانی در غزه و گام ‌های مشترک احتمالی در مورد سوریه را مورد بررسی قرار دادند.

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
به TRT Global نگاه کنید. نظریات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us