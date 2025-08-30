سیاست
تورکیه یکصد و سومین سالگرد پیروزی بر نیروهای مهاجم را گرامی می‌ دارد
ملت تورک روز پیروزی را گرامی می‌ دارد و پیروزی سال ۱۹۲۲ تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک را جشن می ‌گیرد که حاکمیت و حضور پایدار در آناتولی را تضمین کرد
30 اوت 2025

تورکیه یکصد و سومین سالگرد پیروزی خود را گرامی می‌ دارد که به عنوان نقطه عطفی در نبرد دوملوپینار در سال ۱۹۲۲ علیه اردو ‌های مهاجم یونانی شناخته می ‌شود.

تحت رهبری مصطفی کمال آتاترک، بنیان ‌گذار جمهوری تورکیه، این عملیات نظامی که بخشی از حمله بزرگ بود، در ۲۶ آگست ۱۹۲۲ آغاز شد و استقلال تورکیه را تضمین کرد و در ۱۸ سپتامبر همان سال به پایان رسید.

مورخان تأکید می ‌کنند که این پیروزی که تحت فرماندهی آتاترک به دست آمد، عزم تورکیه برای آزادی و حضور پایدار آن در آناتولی را اعلام کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور تورکیه نیز روز پیروزی ملت تورکیه را گرامی داشت و گفت که این نه تنها یک پیروزی نظامی است بلکه "نشانه‌ای از احیای ملت ما، مبارزه برای بقا و استقلال ابدی آن است."

اردوغان روز شنبه گفت: "وظیفه ما امروز این است که مشعل استقلال را که در ۳۰ آگست روشن شد، به سوی آینده‌ای قوی ‌تر با اتحاد و همبستگی حمل کنیم."

یوکسل اوزگن، رئیس انجمن تاریخ تورکیه، این پیروزی را با نبرد ملازگرد در سال ۱۰۷۱ مقایسه کرد و آن را اعلامیه‌ای دانست که ملت تورک در سرزمین آناتولی ریشه ‌دار خواهد ماند.

اوزگن گفت: "همان ‌طور که نبرد ملازگرد درهای این منطقه را باز کرد و به ما فرصت ساختن افق و تمدنی جدید را داد، تعرض بزرگ و پیروزی ۳۰ آگست نیز به جهان اعلام کرد که تورک ‌ها در آناتولی باقی خواهند ماند و این حضور برای همیشه پایدار خواهد بود."

"... تعرض بزرگ پارچه‌ای را که قدرت ‌های امپریالیستی می ‌خواستند بر تن تورک ‌ها کنند، پاره کرد. این ضربه‌ای بود به ذهنیتی که می‌ خواست تورک‌ ها را ابتدا از اروپا و سپس از آناتولی به آسیای مرکزی بازگرداند."

پایان اشغال

پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، نیروهای متفقین بخش‌ های وسیعی از کشور را اشغال کردند که باعث مقاومت قاطعانه‌ای به نام جنگ استقلال شد.

تحت رهبری آتاترک، سربازان تورک کنترل خارجی را در سراسر آناتولی از بین بردند.

درگیری قاطع در دوملوپینار در ولایت کوتاهیه غربی در ۳۰ آگست ۱۹۲۲، لشکرهای یونانی را نابود کرد و درگیری یونان و تورکیه را به نفع تورکیه به طور غیرقابل بازگشتی تغییر داد.

تا اواخر سال ۱۹۲۲، نیرو های خارجی عقب ‌نشینی کردند و راه را برای اعلام جمهوری تورکیه در سال بعد هموار کردند.

رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور تورکیه، به همراه وزرای ارشد و جنرال‌ ها، قرار است تاج گلی نمادین در آرامگاه آتاترک، آنیتکبیر، در پایتخت انقره قرار دهد.

