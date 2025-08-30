تورکیه یکصد و سومین سالگرد پیروزی خود را گرامی می‌ دارد که به عنوان نقطه عطفی در نبرد دوملوپینار در سال ۱۹۲۲ علیه اردو ‌های مهاجم یونانی شناخته می ‌شود.

تحت رهبری مصطفی کمال آتاترک، بنیان ‌گذار جمهوری تورکیه، این عملیات نظامی که بخشی از حمله بزرگ بود، در ۲۶ آگست ۱۹۲۲ آغاز شد و استقلال تورکیه را تضمین کرد و در ۱۸ سپتامبر همان سال به پایان رسید.

مورخان تأکید می ‌کنند که این پیروزی که تحت فرماندهی آتاترک به دست آمد، عزم تورکیه برای آزادی و حضور پایدار آن در آناتولی را اعلام کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور تورکیه نیز روز پیروزی ملت تورکیه را گرامی داشت و گفت که این نه تنها یک پیروزی نظامی است بلکه "نشانه‌ای از احیای ملت ما، مبارزه برای بقا و استقلال ابدی آن است."

اردوغان روز شنبه گفت: "وظیفه ما امروز این است که مشعل استقلال را که در ۳۰ آگست روشن شد، به سوی آینده‌ای قوی ‌تر با اتحاد و همبستگی حمل کنیم."

یوکسل اوزگن، رئیس انجمن تاریخ تورکیه، این پیروزی را با نبرد ملازگرد در سال ۱۰۷۱ مقایسه کرد و آن را اعلامیه‌ای دانست که ملت تورک در سرزمین آناتولی ریشه ‌دار خواهد ماند.

اوزگن گفت: "همان ‌طور که نبرد ملازگرد درهای این منطقه را باز کرد و به ما فرصت ساختن افق و تمدنی جدید را داد، تعرض بزرگ و پیروزی ۳۰ آگست نیز به جهان اعلام کرد که تورک ‌ها در آناتولی باقی خواهند ماند و این حضور برای همیشه پایدار خواهد بود."