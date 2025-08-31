به گزارش رسانه دولتی سی سی تی وی, چین و ارمنستان با دیدار رهبران این دو کشور روز یکشنبه در شهر بندری تیانجین در شمال چین یک مشارکت استراتژیک را برقرار کردند.
بر اساس این گزارش, شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، به نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان گفت که چین و ارمنستان باید به طور قاطع از یکدیگر حمایت کنند و همکاری ها را در تمام زمینه ها تعمیق بخشند.
پاشینیان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی شی برگزار می شود، در تیانجین حضور دارد.
ارمنستان یکی از کشورهایی است که در مسیر ابتکار کمربند و جاده چین قرار دارد، ابتکاری که هدف آن اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است.
این اعلامیه در نشست سازمان همکاری شانگهای، یک مجمع که رهبران کشور های آسیایی و شرق میانه را گرد هم میآورد، اعلام شد.
با استقبال از پاشینیان در تیانجین، شی بر نفوذ فزاینده چین در شکلدهی به اتحاد های منطقهای و تعهد گسترده تر این کشور به همبستگی جنوب جهانی تأکید کرد.