سیاست
1 دقیقه مطالعه
چین و ارمنستان در نشست سازمان همکاری شانگهای شراکت استراتژیک تشکیل دادند
چین و ارمنستان در نشست سازمان همکاری شانگهای (SCO) یک شراکت استراتژیک را آغاز کردند، جایی که شی جین‌پینگ و نیکول پاشینیان، نخست ‌وزیر ارمنستان، دیدار کردند
چین و ارمنستان در نشست سازمان همکاری شانگهای شراکت استراتژیک تشکیل دادند
/ Reuters
31 اوت 2025

به گزارش رسانه دولتی سی سی تی وی, چین و ارمنستان با دیدار رهبران این دو کشور روز یکشنبه در شهر بندری تیانجین در شمال چین یک مشارکت استراتژیک را برقرار کردند.

بر اساس این گزارش, شی جین‌پینگ، رئیس ‌جمهور چین، به نیکول پاشینیان، نخست ‌وزیر ارمنستان گفت که چین و ارمنستان باید به طور قاطع از یکدیگر حمایت کنند و همکاری‌ ها را در تمام زمینه ‌ها تعمیق بخشند.

پاشینیان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی شی برگزار می ‌شود، در تیانجین حضور دارد.

توصیه شده

ارمنستان یکی از کشورهایی است که در مسیر ابتکار کمربند و جاده چین قرار دارد، ابتکاری که هدف آن اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است.

این اعلامیه در نشست سازمان همکاری شانگهای، یک مجمع که رهبران کشور های آسیایی و شرق میانه را گرد هم می‌آورد، اعلام شد.

با استقبال از پاشینیان در تیانجین، شی بر نفوذ فزاینده چین در شکل‌دهی به اتحاد های منطقه‌ای و تعهد گسترده‌ تر این کشور به همبستگی جنوب جهانی تأکید کرد.

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
به TRT Global نگاه کنید. نظریات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us