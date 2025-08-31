ارمنستان یکی از کشورهایی است که در مسیر ابتکار کمربند و جاده چین قرار دارد، ابتکاری که هدف آن اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است.

این اعلامیه در نشست سازمان همکاری شانگهای، یک مجمع که رهبران کشور های آسیایی و شرق میانه را گرد هم می‌آورد، اعلام شد.

با استقبال از پاشینیان در تیانجین، شی بر نفوذ فزاینده چین در شکل‌دهی به اتحاد های منطقه‌ای و تعهد گسترده‌ تر این کشور به همبستگی جنوب جهانی تأکید کرد.