چین با تعرفه ‌های سنگین واشنگتن بر هند مخالف است. شو فیهونگ، سفیر چین در هند، اوایل این ماه گفت "قاطعانه در کنار هند خواهیم ایستاد".

برای دهه‌ ها، واشنگتن تلاش کرده است روابط خود را با دهلی نو تقویت کند، به امید اینکه هند به عنوان وزنه‌ای منطقه‌ای در برابر پکن عمل کند.

مسائل مرزی

در ماه ‌های اخیر، چین به زائران هندی اجازه داده است که از اماکن بودایی در تبت بازدید کنند و هر دو کشور محدودیت‌ های متقابل ویزه گردشگری را لغو کرده ‌اند.

مانوج کیوالرامانی، کارشناس روابط چین و هند در فاکولته تاکشاشیلا در بنگلور، گفت: "هند و چین درگیر فرآیندی طولانی و پیچیده برای تعریف تعادل جدید در روابط خود هستند."

او افزود: "فکر می ‌کنم دیدار مودی و شی احتمالاً تعهد به ادامه این مسیر را با تعامل گسترده ‌تر دولت‌ ها و مردم دو کشور تأیید خواهد کرد."

تحلیل‌ گران انتظار دارند که تجارت و سرمایه‌ گذاری از موضوعات اصلی در گفت‌وگوهای شی و مودی باشد، همچنین اتصال پروازی و مسائل مرزی جاری نیز مورد بحث قرار گیرد.

مودی احتمالاً موضوع تروریسم را نیز مطرح خواهد کرد، به ‌ویژه پس از حمله ماه اپریل به گردشگران هندو در کشمیر هند که منجر به مرگبارترین درگیری ‌ها در دهه‌ های اخیر میان هند و پاکستان شد.