شی جینپینگ، رئیس جمهور چین و نارندرا مودی، نخست وزیر هند در شهر بندری تیانجین در شمال چین ملاقات کرده اند. این مطلب را شینهوا، رسانه دولتی چین روز یکشنبه اظهار داشت.
مودی پس از هفت سال برای اولین بار به چین سفر کرده است تا در نشست دو روزه سازمان همکاری شانگهای شرکت کند. در این نشست، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رهبران کشور های آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی و شرق میانه نیز در کنار شی جینپینگ حضور خواهند داشت که نمایشی از همبستگی کشورهای جنوب جهانی است.
این دیدار دوجانبه پنج روز پس از آن برگزار شد که واشنگتن تعرفه های ۵۰ درصدی سنگینی بر کالاهای هندی به دلیل خرید نفت روسیه توسط دهلی نو اعمال کرد.
این دومین دیدار رهبر هند با شی جینپینگ پس از دیدار سال گذشته در روسیه بود. تحلیل گران می گویند که شی و مودی تلاش دارند تا در برابر فشار های غربی جبههای متحد نشان دهند.
بهبود روابط
پکن و دهلی نو به طور محتاطانهای در حال بازسازی روابط خود هستند. این روند پس از دیدار موفقیت آمیز دو رهبر در ماه اکتبر گذشته آغاز شد، زمانی که آن ها توافقی در مورد گزمه در مرز مورد مناقشه خود به دست آوردند. این مرز از زمان درگیری های مرگبار سال ۲۰۲۰ محل تنش های نظامی بوده است.
روابط در هفته های اخیر بیشتر بهبود یافته است، زیرا دهلی نو تلاش می کند در برابر فشار های تعرفهای فزاینده امریکا، روابط خود را با چین تقویت کرده و همچنین روابط دوستانه خود با روسیه را حفظ کند.
در جریان سفر مهم وانگ یی، وزیر خارجه چین به هند در اوایل ماه جاری، هر دو کشور توافق کردند که پروازهای مستقیم را از سر بگیرند. همچنین چین موافقت کرد که محدودیت های صادراتی بر عناصر کمیاب، کود ها و ماشین های حفاری تونل را بردارد.
چین با تعرفه های سنگین واشنگتن بر هند مخالف است. شو فیهونگ، سفیر چین در هند، اوایل این ماه گفت "قاطعانه در کنار هند خواهیم ایستاد".
برای دهه ها، واشنگتن تلاش کرده است روابط خود را با دهلی نو تقویت کند، به امید اینکه هند به عنوان وزنهای منطقهای در برابر پکن عمل کند.
مسائل مرزی
در ماه های اخیر، چین به زائران هندی اجازه داده است که از اماکن بودایی در تبت بازدید کنند و هر دو کشور محدودیت های متقابل ویزه گردشگری را لغو کرده اند.
مانوج کیوالرامانی، کارشناس روابط چین و هند در فاکولته تاکشاشیلا در بنگلور، گفت: "هند و چین درگیر فرآیندی طولانی و پیچیده برای تعریف تعادل جدید در روابط خود هستند."
او افزود: "فکر می کنم دیدار مودی و شی احتمالاً تعهد به ادامه این مسیر را با تعامل گسترده تر دولت ها و مردم دو کشور تأیید خواهد کرد."
تحلیل گران انتظار دارند که تجارت و سرمایه گذاری از موضوعات اصلی در گفتوگوهای شی و مودی باشد، همچنین اتصال پروازی و مسائل مرزی جاری نیز مورد بحث قرار گیرد.
مودی احتمالاً موضوع تروریسم را نیز مطرح خواهد کرد، به ویژه پس از حمله ماه اپریل به گردشگران هندو در کشمیر هند که منجر به مرگبارترین درگیری ها در دهه های اخیر میان هند و پاکستان شد.