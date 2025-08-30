رجب طیب اردوغان, رئیس‌ جمهور تورکیه در تاریخ ۳۰ آگست پیامی به مناسبت روز پیروزی، که یکی از لحظات تعیین‌ کننده در تاریخ تورکیه است، صادر کرد.

اردوغان در پیام خود که روز شنبه منتشر شد، این روز را نمادی از ایمان استوار ملت، روحیه قهرمانی و مبارزه جمعی برای آزادی و استقلال توصیف کرد.

او گفت: «پیروزی بزرگ، که با میهن ‌دوستی اردوی قهرمان ما و اراده متحد ملت ما به دست آمد، زنجیرهای اسارت را شکست و راه را برای استقلال ما هموار کرد.»

اردوغان با اشاره به اینکه روز پیروزی نه تنها یک پیروزی نظامی بلکه یک «رستاخیز» برای ملت تورک و مبارزه آن برای بقا و استقلال ابدی است، افزود:

تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک، بنیان ‌گذار جمهوری تورکیه این عملیات نظامی که بخشی از تعرض بزرگ بود، در ۲۶ آگست ۱۹۲۲ آغاز شد و استقلال تورکیه را تضمین کرد و در ۱۸ سپتامبر همان سال به پایان رسید.

تاریخ‌ نگاران تأکید می ‌کنند که این پیروزی، که تحت فرماندهی آتاتورک به دست آمد، اراده تورکیه برای آزادی و حضور پایدار آن در آناتولی را اعلام کرد.