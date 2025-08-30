رجب طیب اردوغان, رئیس جمهور تورکیه در تاریخ ۳۰ آگست پیامی به مناسبت روز پیروزی، که یکی از لحظات تعیین کننده در تاریخ تورکیه است، صادر کرد.
اردوغان در پیام خود که روز شنبه منتشر شد، این روز را نمادی از ایمان استوار ملت، روحیه قهرمانی و مبارزه جمعی برای آزادی و استقلال توصیف کرد.
او گفت: «پیروزی بزرگ، که با میهن دوستی اردوی قهرمان ما و اراده متحد ملت ما به دست آمد، زنجیرهای اسارت را شکست و راه را برای استقلال ما هموار کرد.»
اردوغان با اشاره به اینکه روز پیروزی نه تنها یک پیروزی نظامی بلکه یک «رستاخیز» برای ملت تورک و مبارزه آن برای بقا و استقلال ابدی است، افزود:
تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک، بنیان گذار جمهوری تورکیه این عملیات نظامی که بخشی از تعرض بزرگ بود، در ۲۶ آگست ۱۹۲۲ آغاز شد و استقلال تورکیه را تضمین کرد و در ۱۸ سپتامبر همان سال به پایان رسید.
تاریخ نگاران تأکید می کنند که این پیروزی، که تحت فرماندهی آتاتورک به دست آمد، اراده تورکیه برای آزادی و حضور پایدار آن در آناتولی را اعلام کرد.
ملت تورک «هرگز از استقلال خود چشم پوشی نمی کند»
رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت که روز پیروزی نه تنها برای ملت تورک بلکه برای تمامی مردم تحت اسارت امید به ارمغان آورده است.
او گفت: «با این پیروزی، ملت تورک بار دیگر به تمام جهان اعلام کرد که این ملت هرگز تسلیم نخواهد شد، هرگز اسارت را نخواهد پذیرفت و هرگز از استقلال خود صرف نظر نخواهد کرد.»
اردوغان تأکید کرد که این پیروزی به نمادی قدرتمند از آرمان استقلال برای تمامی ملت هایی که برای آزادی از ظلم تلاش می کنند، تبدیل شده است.
رئیس جمهور تأکید کرد که وظیفه ملت این است که مشعل استقلال را با اتحاد و همبستگی به آیندهای قوی تر منتقل کند.
اردوغان پیام خود را با این سخنان به پایان رساند:
«به مناسبت این روز پرمعنا، درود می فرستم به روح پرفروغ مصطفی کمال آتاتورک و همرزمانش و همچنین شهدای گرانقدری که جان خود را در راه میهن فدا کردند؛ غازی های قهرمانمان را با سپاس یاد می کنم و روز پیروزی ۳۰ آگست را با صمیمانه ترین احساساتم به ملت عزیزمان تبریک می گویم.»