آنتونی آلبانیز، نخست ‌وزیر آسترالیا اعلام کرده است که کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. این اقدام پس از گام‌ های مشابهی از سوی کانادا، بریتانیا و فرانسه صورت می‌ گیرد.

آلبانیز روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: "تا زمانی که دولت ‌های اسرائیل و فلسطین به صورت دائمی به رسمیت شناخته نشوند، صلح تنها موقتی خواهد بود. آسترالیا حق مردم فلسطین برای داشتن یک دولت مستقل را به رسمیت خواهد شناخت."

وی افزود که به رسمیت شناختن فلسطین مشروط به تعهدات مقامات فلسطینی خواهد بود.

آلبانیز همچنین اظهار داشت که وضعیت در غزه محاصره ‌شده فراتر از نگرانی‌ های جهانی رفته است و اسرائیل همچنان قوانین بین‌المللی را نا دیده می ‌گیرد.

نخست ‌وزیر استرالیا از راه ‌حل دو دولت حمایت کرده و دولت مرکز-چپ او از حق اسرائیل برای وجود در مرز های امن و همچنین حق فلسطینی‌ ها برای داشتن دولت مستقل پشتیبانی می‌ کند.

شناخت جهانی

فرانسه و کانادا ماه گذشته اعلام کردند که قصد دارند دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند، در حالی که بریتانیا نیز گفته است که اگر اسرائیل بحران انسانی در سرزمین ‌های فلسطینی را حل نکند و به آتش ‌بس نرسد، این اقدام را انجام خواهد داد.

امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه، در ماه جولای اعلام کرد که قصد دارد در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر فلسطین را به رسمیت بشناسد.