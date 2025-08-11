آنتونی آلبانیز، نخست وزیر آسترالیا اعلام کرده است که کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. این اقدام پس از گام های مشابهی از سوی کانادا، بریتانیا و فرانسه صورت می گیرد.
آلبانیز روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: "تا زمانی که دولت های اسرائیل و فلسطین به صورت دائمی به رسمیت شناخته نشوند، صلح تنها موقتی خواهد بود. آسترالیا حق مردم فلسطین برای داشتن یک دولت مستقل را به رسمیت خواهد شناخت."
وی افزود که به رسمیت شناختن فلسطین مشروط به تعهدات مقامات فلسطینی خواهد بود.
آلبانیز همچنین اظهار داشت که وضعیت در غزه محاصره شده فراتر از نگرانی های جهانی رفته است و اسرائیل همچنان قوانین بینالمللی را نا دیده می گیرد.
نخست وزیر استرالیا از راه حل دو دولت حمایت کرده و دولت مرکز-چپ او از حق اسرائیل برای وجود در مرز های امن و همچنین حق فلسطینی ها برای داشتن دولت مستقل پشتیبانی می کند.
شناخت جهانی
فرانسه و کانادا ماه گذشته اعلام کردند که قصد دارند دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند، در حالی که بریتانیا نیز گفته است که اگر اسرائیل بحران انسانی در سرزمین های فلسطینی را حل نکند و به آتش بس نرسد، این اقدام را انجام خواهد داد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در ماه جولای اعلام کرد که قصد دارد در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر فلسطین را به رسمیت بشناسد.
چند روز بعد، پس از فشارهای گسترده عمومی، کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا نیز اعلام کرد که بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
اندکی بعد، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا اعلام کرد که کشورش فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و به تعهد کانادا به راه حل دو دولت اشاره کرد.
خشم نتانیاهو
اسرائیل تصمیم کشورهای مختلف برای حمایت از دولت فلسطین را محکوم کرده و ادعا کرده است که این اقدامات به گروه مقاومت فلسطینی حماس پاداش می دهد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که اکثر شهروندان اسرائیلی مخالف ایجاد دولت فلسطین هستند، زیرا معتقدند این اقدام جنگ را به همراه خواهد داشت و نه صلح. این در حالی است که هزاران معترض در خیابان های تل ابیب علیه برنامه او برای تشدید بحران دو ساله و تصرف غزه تظاهرات کردند.
نتانیاهو گفت: "اینکه کشورهای اروپایی و آسترالیا به این مسیر قدم گذاشته و به این شکل وارد آن شوند... این نا امید کننده و در واقع شرم آور است، اما این موضع ما را تغییر نخواهد داد."
با وجود ادعا های اسرائیل و ایالات متحده مبنی بر اینکه فلسطین طرفی است که صلح را رد می کند، نتانیاهو بار ها گفته است که تا زمانی که او نخست وزیر باشد، هرگز دولت فلسطینی تشکیل نخواهد شد.