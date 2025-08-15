سیاست
2 دقیقه مطالعه
ترامپ: خبرنگاران باید اجازه ورود به غزه را داشته باشند
رئیس‌ جمهور ایالات متحده از درخواست ‌ها برای دسترسی رسانه ‌های مستقل به منطقه‌ای که دچار نسل‌کشی شده است، حمایت می ‌کند
ترامپ: خبرنگاران باید اجازه ورود به غزه را داشته باشند
/ AP
15 اوت 2025

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، اظهار داشته است که او می ‌خواهد خبرنگاران اجازه یابند وارد غزه محاصر ه‌شده شوند تا شرایط انسانی را مشاهده کرده و گزارش دهند.

اسرائیل از ماه اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که نسل ‌کشی در غزه آغاز شد، رسانه‌ های بین‌المللی را از ورود به این منطقه منع کرده است.

ترامپ روز پنج ‌شنبه در دفتر بیضوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «من دوست دارم این اتفاق بیفتد، البته. من کاملاً موافق هستم که خبرنگاران بروند. و همان‌ طور که می ‌دانید، این موقعیت بسیار خطرناکی برای خبرنگاران است، اما من دوست دارم این را ببینم.»

این اظهارات چند روز پس از آن بیان شد که بیش از ۱۰۰ خبرنگار، عکاس و گزارشگر جنگ از سراسر جهان درخواستی را امضا کردند و خواستار دسترسی «فوری و بدون محدودیت» خبرنگاران خارجی برای پوشش مستقل وقایع غزه شدند.

توصیه شده

این درخواست که بخشی از ابتکار «حق گزارش ‌دهی» است و توسط عکاس جنگی برنده جوایز، آندره لیون، مطرح شده، توسط چهره‌ های برجسته‌ای از رسانه‌ های جهانی امضا شده است، از جمله الکس کرافورد (اسکای نیوز)، مهدی حسن، کریستین امانپور (سی ‌ان ‌ان)، کلاریسا وارد و عکاس مشهور جنگ، دان مک ‌کالین.

امضا کنندگان از اسرائیل خواسته‌ اند که به خبرنگاران خارجی اجازه دهد تا آزادانه و شفاف از غزه گزارش دهند و گفته ‌اند که ممنوعیت رسانه‌ های بین‌المللی از زمان آغاز جنگ، «نقض آشکار حق مردم برای دانستن» است.

گروه‌ های حامی آزادی مطبوعات و سازمان‌ های بشردوستانه بار ها از اسرائیل خواسته ‌اند محدودیت ‌ها را بردارد و هشدار داده‌ اند که نبود گزارش‌ دهی مستقل از غزه، مردم جهان را به روایت ‌های محدود و تأیید شده نظامی و کار تعداد کمی از خبرنگاران محلی وابسته کرده است، بسیاری از آن ‌ها نیز در این درگیری کشته شده ‌اند.

جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
