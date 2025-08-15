دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، اظهار داشته است که او می ‌خواهد خبرنگاران اجازه یابند وارد غزه محاصر ه‌شده شوند تا شرایط انسانی را مشاهده کرده و گزارش دهند.

اسرائیل از ماه اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که نسل ‌کشی در غزه آغاز شد، رسانه‌ های بین‌المللی را از ورود به این منطقه منع کرده است.

ترامپ روز پنج ‌شنبه در دفتر بیضوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «من دوست دارم این اتفاق بیفتد، البته. من کاملاً موافق هستم که خبرنگاران بروند. و همان‌ طور که می ‌دانید، این موقعیت بسیار خطرناکی برای خبرنگاران است، اما من دوست دارم این را ببینم.»

این اظهارات چند روز پس از آن بیان شد که بیش از ۱۰۰ خبرنگار، عکاس و گزارشگر جنگ از سراسر جهان درخواستی را امضا کردند و خواستار دسترسی «فوری و بدون محدودیت» خبرنگاران خارجی برای پوشش مستقل وقایع غزه شدند.