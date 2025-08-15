سیاست
تورکیه، اسپانیا، بریتانیا و آلمان توسعه غیرقانونی شهرک‌های اسرائیلی را تقبیح کردند
وزارت‌ های خارجه هشدار می ‌دهند که پروژه جدید کرانه باختری را تقسیم کرده، بیت‌المقدس شرقی را منزوی می ‌کند و راه ‌حل دو دولتی را تهدید می ‌نماید
15 اوت 2025

تورکیه، اسپانیا، بریتانیا و آلمان تصمیم اسرائیل برای تصویب هزاران واحد مسکونی جدید در منطقه E1 در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده‌ اند و هشدار داده‌ اند که این اقدام راه‌ حل دو دولتی را تضعیف کرده و قوانین بین‌المللی را نقض می‌ کند.

روز پنج‌ شنبه، رسانه‌ های اسرائیلی گزارش دادند که بزالل اسموتریچ، وزیر مالیه اسرائیل، ساخت ۳۴۰۱ واحد مسکونی در معالیه آدومیم در شرق بیت‌المقدس و ۳۵۱۵ واحد دیگر در مناطق اطراف را تصویب کرده است.

این پروژه هدف دارد کرانه باختری را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده و بیت‌المقدس شرقی را منزوی کند.

وزارت امور خارجه تورکیه این اقدام را «نا دیده گرفتن قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌ های سازمان ملل» توصیف کرده و گفته است که این تصمیم «تمامیت ارضی دولت فلسطین، که اساس راه ‌حل دو دولتی و امید به صلح پایدار است، را هدف قرار می‌ دهد.»

این وزارتخانه بار دیگر حمایت تورکیه از یک دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با بیت‌المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن را تأیید کرد.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، این توسعه را «نقض جدید قوانین بین‌المللی» خوانده و گفته است که این اقدام «قابلیت اجرایی راه ‌حل دو دولتی، که تنها راه برای صلح است، را تضعیف می ‌کند.» او همچنین خشونت‌ های شهرک‌ نشینان را محکوم کرد.

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، وضعیت «وحشتناک» در غزه را نتیجه اقدامات اسرائیل دانسته و گفته است که این اقدامات راه‌ حل دو دولتی را بیشتر به خطر می ‌اندازد.

او افزود که با همتایان کانادایی و فرانسوی خود در مورد نیاز به آتش ‌بس فوری، آزادی گروگان‌ ها و افزایش کمک‌ های بشردوستانه گفتگو کرده است.

وزارت امور خارجه آلمان از اسرائیل خواسته است که «ساخت ‌و ساز شهرک‌ ها را متوقف کند» و گفته است که این کشور «به شدت» با برنامه افزودن هزاران خانه جدید در کرانه باختری اشغالی مخالف است.

وزارت امور خارجه فلسطین این تصمیم را بخشی از چشم ‌انداز «اسرائیل بزرگ» بنیامین نتانیاهو دانسته و هشدار داده است که این اقدام اشغال را تقویت کرده و چشم ‌انداز تشکیل دولت فلسطینی را از بین می ‌برد.

سازمان ملل متحد شهرک‌ های اسرائیلی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی را طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌ داند.

در ماه جولای، دادگاه بین‌المللی عدالت اشغال سرزمین ‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار تخلیه تمام شهرک‌ ها شد.

مقامات سازمان ملل بارها هشدار داده ‌اند که ادامه گسترش شهرک‌ ها قابلیت اجرایی راه ‌حل دو دولتی را تهدید می‌ کند — چارچوبی که به طور گسترده به عنوان کلید پایان دادن به درگیری طولانی ‌مدت اسرائیل و فلسطین شناخته می‌ شود.

