تورکیه، اسپانیا، بریتانیا و آلمان تصمیم اسرائیل برای تصویب هزاران واحد مسکونی جدید در منطقه E1 در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده‌ اند و هشدار داده‌ اند که این اقدام راه‌ حل دو دولتی را تضعیف کرده و قوانین بین‌المللی را نقض می‌ کند.

روز پنج‌ شنبه، رسانه‌ های اسرائیلی گزارش دادند که بزالل اسموتریچ، وزیر مالیه اسرائیل، ساخت ۳۴۰۱ واحد مسکونی در معالیه آدومیم در شرق بیت‌المقدس و ۳۵۱۵ واحد دیگر در مناطق اطراف را تصویب کرده است.

این پروژه هدف دارد کرانه باختری را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده و بیت‌المقدس شرقی را منزوی کند.

وزارت امور خارجه تورکیه این اقدام را «نا دیده گرفتن قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌ های سازمان ملل» توصیف کرده و گفته است که این تصمیم «تمامیت ارضی دولت فلسطین، که اساس راه ‌حل دو دولتی و امید به صلح پایدار است، را هدف قرار می‌ دهد.»

این وزارتخانه بار دیگر حمایت تورکیه از یک دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با بیت‌المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن را تأیید کرد.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، این توسعه را «نقض جدید قوانین بین‌المللی» خوانده و گفته است که این اقدام «قابلیت اجرایی راه ‌حل دو دولتی، که تنها راه برای صلح است، را تضعیف می ‌کند.» او همچنین خشونت‌ های شهرک‌ نشینان را محکوم کرد.

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، وضعیت «وحشتناک» در غزه را نتیجه اقدامات اسرائیل دانسته و گفته است که این اقدامات راه‌ حل دو دولتی را بیشتر به خطر می ‌اندازد.