نیوزیلند در حال بررسی به رسمیت شناختن دولت فلسطین است. این مطلب را وینستون پیترز, وزیر امور خارجه روز دوشنبه اعلام کرد.
او گفت که کابینه نخست وزیر کریستوفر لاکسون تصمیم رسمی خود را در ماه سپتامبر اتخاذ خواهد کرد و رویکرد دولت را در هفته رهبران سازمان ملل متحد ارائه خواهد نمود.
چندین کشور از جمله آسترالیا، بریتانیا و کانادا در هفته های اخیر اعلام کرده اند که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر دولت فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.
پیترز گفت که در حالی که برخی از شرکای نزدیک نیوزیلند تصمیم به به رسمیت شناختن دولت فلسطین گرفته اند، نیوزیلند سیاست خارجی مستقلی دارد.
او در بیانیهای افزود: "ما قصد داریم این موضوع را به دقت بررسی کنیم و سپس بر اساس اصول، ارزش ها و منافع ملی نیوزیلند عمل کنیم."
دولت باید بررسی کند که آیا پیشرفت کافی برای تبدیل شدن سرزمین های فلسطینی به یک دولت قابل دوام و مشروع حاصل شده است تا نیوزیلند بتواند به رسمیت شناختن را اعطا کند.
پیترز اضافه کرد: "نیوزیلند از مدتی پیش روشن کرده است که به رسمیت شناختن دولت فلسطین برای ما مسئله زمان است، نه امکان."
این اعلامیه در حالی منتشر می شود که آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا گفت کشورش دولت فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر به رسمیت خواهد شناخت.
او به خبرنگاران گفت: "آسترالیا حق مردم فلسطین برای داشتن یک دولت مستقل را به رسمیت خواهد شناخت" و افزود که این تنها راه برای دستیابی به صلح دائمی است.
او گفت: "در اینجا یک فرصت وجود دارد و آسترالیا با جامعه بینالمللی برای استفاده از آن همکاری خواهد کرد."
چندین کشور، از جمله فرانسه، بریتانیا و کانادا، از اکتبر ۲۰۲۳ برنامه های خود را برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین اعلام کرده اند.