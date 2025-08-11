نیوزیلند در حال بررسی به رسمیت شناختن دولت فلسطین است. این مطلب را وینستون پیترز, وزیر امور خارجه روز دوشنبه اعلام کرد.

او گفت که کابینه نخست‌ وزیر کریستوفر لاکسون تصمیم رسمی خود را در ماه سپتامبر اتخاذ خواهد کرد و رویکرد دولت را در هفته رهبران سازمان ملل متحد ارائه خواهد نمود.

چندین کشور از جمله آسترالیا، بریتانیا و کانادا در هفته‌ های اخیر اعلام کرده ‌اند که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر دولت فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.

پیترز گفت که در حالی که برخی از شرکای نزدیک نیوزیلند تصمیم به به رسمیت شناختن دولت فلسطین گرفته ‌اند، نیوزیلند سیاست خارجی مستقلی دارد.

او در بیانیه‌ای افزود: "ما قصد داریم این موضوع را به دقت بررسی کنیم و سپس بر اساس اصول، ارزش ‌ها و منافع ملی نیوزیلند عمل کنیم."

دولت باید بررسی کند که آیا پیشرفت کافی برای تبدیل شدن سرزمین ‌های فلسطینی به یک دولت قابل دوام و مشروع حاصل شده است تا نیوزیلند بتواند به رسمیت شناختن را اعطا کند.