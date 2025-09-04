افسرمتقاعد امریکایی که ظلم های اسرائیل را در نقاط توزیع کمک ها در غزه افشا نموده و سناتوران را به همدستی در نسل کشی متهم کرد. اوبعدازقطع جلسه به زور ازسالون جلسه ای استماعیه سنا خارج ساخته شد.
دگروال اسبق گرین برت انتونی آگیلار و افسر سابق استخبارات ایالات متحده کپیتان جوزفین گیلبو در جریان جلسات استماع تاییدیه خود در مقابل کمیته روابط خارجی سنا در واشنگتن دی سی ایستادند و این را وظیفه قانونی خود اعلام کردند که با جنگ در غزه مخالفت کنند. این دو افسر توسط پولیس کاپیتول از صالون اخراج ساخته شدند.
آگیلار بعد از تبدیل شدن به خبرچین در مورد بنیاد امداد بشردوستانه غزه (GHF)، یک پیمانکار بحث برانگیز وبه یک مدافع برجسته حقوق فلسطینی ها تبدیل شد با حمایت ایالات متحده، تحت کنترول اردوی اسرائیل فعالیت میکند.
او بدرفتاری هایی را که در رسانه ها شاهد آن بود، از جمله کشته شدن یک طفل گرسنه به نام امیر را بازگو کرد.
آگیلار با بازگو کردن داستان امیر گفت، " من بعد ازانجام خدمت بشردوستانه درغزه به یک فعال حقوق فلسطین شناخته شدم. اکنون میخواهم چشم دید هایم را بیان کنم تا جهان بداند که چه اتفاقی میافتد. "
"دام های طراحی شده مرگ"
اگیلار با پیمانکار فرعی GHF UG Solutions تا ماه می 2024 کار کرد، بشکل عام اعلام کرد که نقاط توزیع کمک "تله های مرگ طراحی شده بودند." اوبا بیان اینکه نیروهای اسرائیلی به قراردادی ها دستور داده اند تا غیرنظامیان بیچاره را با بهانه ای توزیع موادغذایی به نقاط مختلف جمع آوری کنند تا بعد از ترک آنها، سربازان خون اشام اسراییلی با مهمات جنگی، گاز اشک آورو فیر هاوان به جمعیت بیگناه م عصوم حمله کنند.
آگیلار با بازگویی وقایع 28 می گفت که یک طفل پابرهنه و لاغر به نام امیر که یک کیسه کوچک برنج، عدس و آرد را حمل میکرد، به انگلیسی از او تشکر کرد و به طرف خانواده اش رفت. دقایقی بعد، نیروهای اسرائیلی بالای جمعیت فیر کردند.
آگیلار گفت: «امیر دستانش را روی صورت من گذاشت، مرا بوسید و گفت: «تشکر.» بعد با دیگران زیر آتش قرار گرفت، امیر همان روز کشته شد.
آگیلار در صحبت با مفسر ایالات متحده تاکر کارلسن گفت، "این پسر کوچک یک جنگجو نبود. او پابرهنه بود و گرسنه بود. در این حال اورا با فیر گلوله به قتل رساندند. "
آگیلار گفت که افسران ارتباطی اسرائیلی مستقیماً عملیات ها را هدایت میکردند، حتی به تک تیراندازان دستور میدادند تا بالای اطفالی که برای جلوگیری زیرپا منادن از موانع بالا میرفتند فیرکنند. اما او گفت: "این کاملا واضح است که مشتری ما اردوی اسرائیل است.'"
اعتراض آگیلار درسنا
تظاهرات اعتراض آمیز آگیلاردرمجلس سنا بعد از راه اندازی مصاحبه ها و پادکست ها در طی ماه ها صورت پذیرفت که در آن او سیستم کمکی را در غزه به "بازی های گرسنگی" تشبیه کرده است.
او گفت که فلسطینی های گرسنه مجبور اند تا 12 کیلومتر، اغلب اوقات پابرهنه، بدوند تا به مراکز کمک رسانی برسند، جاییکه آنها با "آتش بی رویه" و سلاح های کیمیاوی کنترول جمعیت روبرو میشوند. او گفت: "آنها انگلیسی صحبت نمیکنند. آنها نمیدانند که کجا بروند. و ما به عوض مترجمان یا بلندگوها از اسلحه استفاده کردیم." او روز سه شنبه در یک جلسه استماعیه سنا به پا خاست و مقامات امریکایی را همدست اسراییل اعلام کرد.
قبل از اینکه از اتاق بیرون رانده شود، آگیلار به سناتوران گفت، "من سوگند یاد کردم که از قوانین نافذه در مقابل دشمنان خارجی و داخلی دفاع کنم." او اضافه کرد، "در حال حاضر، اینها یک نهاد نسل کش را تمویل میکنند."
افشاگری آگیلار حمایت قانونگذاران مترقی را به خود جلب کرده است
سناتور برنی سندرز او را ستایش کرد و او را "یک سرباز تزئین شده با اخلاق نیکوکه ظلم های انجام یافته با پول مالیه دهندگان امریکایی را افشا میکند" خواند. سندرز ویدیویی از شهادت آگیلار را به اشتراک گذاشت و آن را "شواهد جنایات جنگی" خواند که تحت پوشش کمک های بشردوستانه انجام شده است.