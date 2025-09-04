افسرمتقاعد امریکایی که ظلم های اسرائیل را در نقاط توزیع کمک ها در غزه افشا نموده و سناتوران را به همدستی در نسل کشی متهم کرد. اوبعدازقطع جلسه به زور ازسالون جلسه ای استماعیه سنا خارج ساخته شد.

دگروال اسبق گرین برت انتونی آگیلار و افسر سابق استخبارات ایالات متحده کپیتان جوزفین گیلبو در جریان جلسات استماع تاییدیه خود در مقابل کمیته روابط خارجی سنا در واشنگتن دی سی ایستادند و این را وظیفه قانونی خود اعلام کردند که با جنگ در غزه مخالفت کنند. این دو افسر توسط پولیس کاپیتول از صالون اخراج ساخته شدند.

آگیلار بعد از تبدیل شدن به خبرچین در مورد بنیاد امداد بشردوستانه غزه (GHF)، یک پیمانکار بحث برانگیز وبه یک مدافع برجسته حقوق فلسطینی ها تبدیل شد با حمایت ایالات متحده، تحت کنترول اردوی اسرائیل فعالیت میکند.

او بدرفتاری هایی را که در رسانه ها شاهد آن بود، از جمله کشته شدن یک طفل گرسنه به نام امیر را بازگو کرد.

آگیلار با بازگو کردن داستان امیر گفت، " من بعد ازانجام خدمت بشردوستانه درغزه به یک فعال حقوق فلسطین شناخته شدم. اکنون میخواهم چشم دید هایم را بیان کنم تا جهان بداند که چه اتفاقی میافتد. "

"دام های طراحی شده مرگ"

اگیلار با پیمانکار فرعی GHF UG Solutions تا ماه می 2024 کار کرد، بشکل عام اعلام کرد که نقاط توزیع کمک "تله های مرگ طراحی شده بودند." اوبا بیان اینکه نیروهای اسرائیلی به قراردادی ها دستور داده اند تا غیرنظامیان بیچاره را با بهانه ای توزیع موادغذایی به نقاط مختلف جمع آوری کنند تا بعد از ترک آنها، سربازان خون اشام اسراییلی با مهمات جنگی، گاز اشک آورو فیر هاوان به جمعیت بیگناه م عصوم حمله کنند.

آگیلار با بازگویی وقایع 28 می گفت که یک طفل پابرهنه و لاغر به نام امیر که یک کیسه کوچک برنج، عدس و آرد را حمل میکرد، به انگلیسی از او تشکر کرد و به طرف خانواده اش رفت. دقایقی بعد، نیروهای اسرائیلی بالای جمعیت فیر کردند.

آگیلار گفت: «امیر دستانش را روی صورت من گذاشت، مرا بوسید و گفت: «تشکر.» بعد با دیگران زیر آتش قرار گرفت، امیر همان روز کشته شد.