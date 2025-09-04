به گزارش دراپ سایت نیوز، گوگل با دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک قرارداد شش ماهه 45 میلیون دالری انجام داده است که دربدل آن درجهت پخش پیام های دولتی و کم اهمیت جلوه دادن بحران بشری در غزه کار میکند.
بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، در این قرارداد که در پایان ماه جون امضا شد، گوگل را به عنوان "سازمان کلیدی" حمایت کننده از استراتژی روابط عمومی نتانیاهو معرفی می کند.
این کمپاین صرفا چند روز بعد از اینکه اسرائیل ورود غذا، ادویه، سوخت و دیگر کمک های بشردوستانه را به غزه در 2 مارچ مسدود کرد آغاز شد. قانونگذاران پرسیدند که آیا دولت برای واکنش عامه درزمینه ای این تصمیم تحریک آمیز آماده است یا خیر.
در آن زمان، یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که ممکن است مقامات یک کمپاین دیجیتالی را "برای نشان دادن عدم گرسنگی و ارائه معلومات" راه اندازی کنند.
از آن زمان، تبلیغات دولتی که ادعا میکند درغزه گرسنگی وجود ندارد بصورت گسترده پخش شده است. یک ویدیو یوتیوب از وزارت خارجه اسرائیل، که میگوید، "در غزه غذا وجود دارد. هر ادعای برعکس نادرست است،" بیشتر از 6 میلیون بازدید بدست آورده است که تا حدی زیادی توسط Google Ads Transparency Center تبلیغات پولی گوگل حمایت شده است.
بر اساس این گزارش، این تبلیغات از طریق یوتیوب و پلاتفورم نمایش و ویدیو 360 گوگل مدیریت می شوند و در اسناد دولتی به عنوان "حسبار" توصیف می شوند. این اصطلاح عبری معمولاً به عنوان "پروپاگندا" ترجمه می شود. بر اساس سوابق، اسرائیل همچنان 3 میلیون دالر را برای تبلیغات در شرکت رسانه اجتماعی مستقر در ایالات متحده X و 2.1 میلیون دالر را در پلاتفورم فرانسوی-اسرائیلی Outbrain/Teads هزینه کرده است.
شیوه های مشابه
مجله WiRED همچنان تبلیغات دولت اسرائیل را که سال گذشته از طریق گوگل (Google Ads Transparency Center )با هدف بی اعتبار ساختن ملل متحد و مقامات غزه به نشر رسیده بود، افشا کرد.
یک تبلیغ آژانس تبلیغاتی دولت اسرائیل که در ماه جولای در مرکز شفافیت تبلیغات گوگل (Google Ads Transparency Center )منتشر شد، ادعا کرد که ملل متحد "عمداً در حال خرابکاری" تحویل کمک ها در غزه است و بنیاد بحث برانگیز بشردوستانه غزه (GHF) تحت حمایت ایالات متحده را که برای دور زدن کار بشردوستانه ملل متحد تاسیس شده بود، اما به "دام مرگ" متهم شده است، ستایش کرد. یک تبلیغ دیگر با محتوای مشابه در ماه جون ظاهر شد.
وزارت صحت عامه ای غزه روز سه شنبه اعلام داشت که، 185 نفر بشمول 12 طفل در ماه اگست از گرسنگی جان باختند که بالاترین آمار ماهانه تقریباً دو سال قبل از زمان آغاز جنگ اسرائیل در این سرزمین است.
این وزارت تذکر داد که 70 مورد از این مرگ ها بعد از اینکه طبقه بندی مرحله امنیت غذایی یکپارچه Integrated Food Security Phase Classification، سیستم نظارت بر گرسنگی تحت حمایت ملل متحد (IPC) ، ماه گذشته رسماً غزه را به عنوان منطقه قحطی اعلام کرد، رخ داده است.
مسوولان صحی خاطرنشان کردند که ۵۵ هزار زن حامله و شیرده و همچنین بیش از ۴۳ هزار طفل زیر پنج سال از سوء تغذیه رنج میبرند.