شیوه های مشابه

مجله WiRED همچنان تبلیغات دولت اسرائیل را که سال گذشته از طریق گوگل (Google Ads Transparency Center )با هدف بی اعتبار ساختن ملل متحد و مقامات غزه به نشر رسیده بود، افشا کرد.

یک تبلیغ آژانس تبلیغاتی دولت اسرائیل که در ماه جولای در مرکز شفافیت تبلیغات گوگل (Google Ads Transparency Center )منتشر شد، ادعا کرد که ملل متحد "عمداً در حال خرابکاری" تحویل کمک ها در غزه است و بنیاد بحث برانگیز بشردوستانه غزه (GHF) تحت حمایت ایالات متحده را که برای دور زدن کار بشردوستانه ملل متحد تاسیس شده بود، اما به "دام مرگ" متهم شده است، ستایش کرد. یک تبلیغ دیگر با محتوای مشابه در ماه جون ظاهر شد.

وزارت صحت عامه ای غزه روز سه شنبه اعلام داشت که، 185 نفر بشمول 12 طفل در ماه اگست از گرسنگی جان باختند که بالاترین آمار ماهانه تقریباً دو سال قبل از زمان آغاز جنگ اسرائیل در این سرزمین است.

این وزارت تذکر داد که 70 مورد از این مرگ ها بعد از اینکه طبقه بندی مرحله امنیت غذایی یکپارچه Integrated Food Security Phase Classification، سیستم نظارت بر گرسنگی تحت حمایت ملل متحد (IPC) ، ماه گذشته رسماً غزه را به عنوان منطقه قحطی اعلام کرد، رخ داده است.

مسوولان صحی خاطرنشان کردند که ۵۵ هزار زن حامله و شیرده و همچنین بیش از ۴۳ هزار طفل زیر پنج سال از سوء تغذیه رنج می‌برند.