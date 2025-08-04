دونالد ترامپ, رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید, دو تحت البحری هستهای این کشور به محلی که باید باشند رسیده اند. وی این مطلب را پس از آنکه دستور اعزام آن ها را در پی اظهارات دیمیتری مدودف، سیاستمدار روسی صادر کر اظهار داشت.
ترامپ روز یکشنبه، پیش از بازگشت از اقامتگاه گلف خود در نیوجرسی، به خبرنگاران گفت: «آن ها در منطقهای هستند، بلی، جایی که باید باشند.» این اظهارات در پاسخ به سوالی درباره مکان تحت البحری ها بیان شد.
ترامپ پیش تر گفته بود که دستور اعزام دو تحت البحری هستهای ایالات متحده به «مناطق مناسب» را در میان افزایش تنش های لفظی با مدودف صادر کرده است.
مدودف دوشنبه گذشته به شدت از ترامپ انتقاد کرد و هشدار داد که فشارهای فزاینده رئیس جمهور امریکا بر کرملین در مورد جنگ اوکراین ممکن است به یک درگیری گسترده تر منجر شود — نه تنها بین روسیه و اوکراین بلکه بین روسیه و ایالات متحده.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ روسیه را تهدید به تحریم ها و تعرفه های ثانویه کرد، اگر جنگ اوکراین را در «حدود ۱۰ یا ۱۲ روز» پایان ندهد، که بسیار زودتر از مهلت ۵۰ روزهای است که او در ماه جولای تعیین کرده بود.
مسکو در دور زدن تحریم ها مهارت دارد
ترامپ همچنین به خبرنگاران گفت که روسیه می تواند از تحریم ها اجتناب کند اگر با «توافقی که مردم از کشته شدن باز می مانند» موافقت کند.
او گفت: «تحریم هایی وجود خواهد داشت، اما به نظر می رسد که آن ها در دور زدن تحریم ها بسیار مهارت دارند.»
ترامپ افزود: «تعداد زیادی از سربازان روسی کشته می شوند و به همین ترتیب، اوکراین — تعداد کمتری، اما هنوز هم هزاران و هزاران نفر... این تعداد زیادی از مردم است که در این جنگ بی معنی کشته می شوند.»
ترامپ بار دیگر تمایل خود را برای پایان دادن به جنگ اوکراین ابراز کرد.
او گفت: «ما بسیاری از کشورها را از جنگ بازداشتیم... ما این یکی (روسیه-اوکراین) را هم متوقف خواهیم کرد.»
ترامپ همچنین گفت که فرستاده ویژه او، استیو ویتکاف، هفته آینده به روسیه سفر خواهد کرد، پیش از مهلت تحریم های ایالات متحده.
ترامپ گفت: «ویتکاف فکر می کنم هفته آینده، چهارشنبه یا پنجشنبه، به روسیه سفر خواهد کرد.»