دونالد ترامپ, رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید, دو تحت البحری هسته‌ای این کشور به محلی که باید باشند رسیده ‌اند. وی این مطلب را پس از آنکه دستور اعزام آن ‌ها را در پی اظهارات دیمیتری مدودف، سیاستمدار روسی صادر کر اظهار داشت.

ترامپ روز یکشنبه، پیش از بازگشت از اقامتگاه گلف خود در نیوجرسی، به خبرنگاران گفت: «آن‌ ها در منطقه‌ای هستند، بلی، جایی که باید باشند.» این اظهارات در پاسخ به سوالی درباره مکان تحت البحری ‌ها بیان شد.

ترامپ پیش ‌تر گفته بود که دستور اعزام دو تحت البحری هسته‌ای ایالات متحده به «مناطق مناسب» را در میان افزایش تنش‌ های لفظی با مدودف صادر کرده است.

مدودف دوشنبه گذشته به شدت از ترامپ انتقاد کرد و هشدار داد که فشارهای فزاینده رئیس ‌جمهور امریکا بر کرملین در مورد جنگ اوکراین ممکن است به یک درگیری گسترده ‌تر منجر شود — نه تنها بین روسیه و اوکراین بلکه بین روسیه و ایالات متحده.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ روسیه را تهدید به تحریم‌ ها و تعرفه ‌های ثانویه کرد، اگر جنگ اوکراین را در «حدود ۱۰ یا ۱۲ روز» پایان ندهد، که بسیار زودتر از مهلت ۵۰ روزه‌ای است که او در ماه جولای تعیین کرده بود.

مسکو در دور زدن تحریم‌ ها مهارت دارد

ترامپ همچنین به خبرنگاران گفت که روسیه می ‌تواند از تحریم‌ ها اجتناب کند اگر با «توافقی که مردم از کشته شدن باز می‌ مانند» موافقت کند.