براساس یک بیانیه, مقامات تایلندی و کامبودیایی روز دوشنبه در مالزیا دیدار کردند، در حالی که آتش بس میان این دو همسایه همچنان برقرار است.
روابط میان تایلند و کامبودیا در هفته های اخیر به دلیل افزایش تنش ها که به حملات هوایی و شلیک راکت در مرز ها انجامید و باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از جمله سربازان شد، رو به وخامت گذاشت. این درگیری ها در تاریخ ۲۸ جولای با اعلام آتش بس پایان یافت.
مقامات دو کشور پیش از نشست کمیته عمومی مرزی که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود، گفتگوهایی انجام دادند. انتظار می رود این نشست مسیر پلان کاهش تنش ها را تحت چارچوب های انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) و همکاری های نظامی دوجانبه تعیین کند.
پیش از این نشست ها محمد خالد نور الدین، وزیر دفاع مالزیا، روز یکشنبه یک کنفرانس ویدیویی سه جانبه با جنرال تی سیها و جنرال ناتافون نارکفانیت،همتایان کامبودیایی و تایلندی خود برگزار کرد.
وزیر دفاع مالزیا اعلام کرد که نشست آینده شامل ناظران از مالزیا، ایالات متحده و چین خواهد بود که نشان دهنده علاقه بینالمللی به حل مسالمت آمیز این تنش مرزی است.
بانکوک و پنومپن بر سر مرزهای ولایت پریه ویهیر کامبودیا و ولایت اوبون راتچاتانی در شمال شرق تایلند اختلاف دارند. تنش ها از تاریخ ۲۸ می، زمانی که یک سرباز کامبودیایی کشته شد، دوباره شدت گرفت.
به طور جداگانه، اردوی تایلند روز دوشنبه اعلام کرد که ۱۸ سرباز کامبودیایی را به عنوان "اسیران جنگی" در اختیار دارد.
اردو در بیانیهای گفت: "این اسیران جنگی پس از توقف کامل درگیری های مسلحانه مطابق با مفاد کنوانسیون ژنیو بازگردانده خواهند شد."
حدود ۲۰ سرباز کامبودیایی در جریان درگیری های اخیر مرزی توسط نیرو های تایلندی دستگیر گردیدند که دو نفر از آنها هفته گذشته بازگردانده شدند.