روز دوشنبه زمانی که انتظار میرفت طوفان کاجیکی با بادهای قوی با سرعت تقریباً 160 کیلومتر در ساعت (100 مایل در ساعت) در سراسر کمربند مرکزی ویتنام وزش کند، ده ها هزار باشنده ساحلی انتقال داده شدند.

در حال حاضر کاجیکی، پنجمین طوفان است که امسال ویتنام را ضربه زده و تا 9.5 متر (31 فوت) امواج را در خلیج تونکین تولید میکند.

مقامات اعلام کردند که بیش از 325,500 نفر در پنج ولایت ساحلی به مکاتب و ساختمان های عامه که به پناهگاه های موقت تبدیل شده اند، تخلیه خواهند شد.

شهر ساحلی وین در جریان شب درگیرسیلاب شد. تا صبح، سرک ها تا حدی زیادی خالی بودند و بیشترین دکان ها و رستورانت ها بسته بودند. باشندگان و صاحبان تجارت تلاش کردند تا دروازه های ورودی ملکیت های خود را با کیسه های ریگ محافظت کنند.

از طلوع آفتاب، تقریباً 30,000 نفر از ساحه تخلیه شده بودند، دو میدان هوایی محلی بسته شده بودند و تمام کشتی های ماهیگیری در مسیر طوفان به بندر فراخوانده شدند.

به اساس پیش بینی مرکزملی آب وهوا شناسی ویتنام، انتظار میرود که طوفان در حدود 1:00 PM (06:00 GMT) با سرعت 157 کیلومتر در ساعت (98 مایل در ساعت) به زمین برسد. اما، انتظار میرود که قدرت آن بعد از آن نقطه بصورت چشم گیری کاهش یابد.

"محتوای کمتر گرمای اقیانوس"