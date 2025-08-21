صحت و محیط
3 دقیقه مطالعه
فرانک کاپریو، که به عنوان 'مهربان ‌ترین قاضی جهان' شناخته می ‌شد، در سن ۸۸ سالگی درگذشت
فرانک کاپریو میراثی از شفقت و اعمال نیکی را به جا گذاشت که فراتر از محکمه است
فرانک کاپریو، که به عنوان 'مهربان ‌ترین قاضی جهان' شناخته می ‌شد، در سن ۸۸ سالگی درگذشت
/ AP
21 اوت 2025

قاضی فرانک کاپریو، که به عنوان «مهربان‌ ترین قاضی جهان» شناخته می ‌شد، پس از مبارزه با سرطان پانکراس در سن ۸۸ سالگی درگذشت.

یک پست اینستاگرامی در حساب رسمی او روز چهارشنبه مرگ وی را تأیید کرد و اعلام نمود که قاضی کاپریو پس از «مبارزه‌ای طولانی و شجاعانه با سرطان پانکراس» درگذشت.

در این پست آمده است: «قاضی کاپریو از طریق کار خود در محکمه و فراتر از آن، زندگی میلیون ‌ها نفر را لمس کرد. گرمی، شوخ ‌طبعی و مهربانی او اثری ماندگار بر همه کسانی که او را می ‌شناختند، گذاشت.»

«او نه تنها به عنوان یک قاضی محترم، بلکه به عنوان یک همسر، پدر، پدربزرگ، جد بزرگ و دوست وفادار به یاد خواهد ماند.»

تنها یک روز پیش از مرگش، او در اینستاگرام پستی منتشر کرد و از دنبال ‌کنندگانش خواست که در مبارزه با سرطان برای او دعا کنند.

کاپریو در پست خود نوشت: «همان ‌طور که این مبارزه دشوار را ادامه می‌ دهم، دعا های شما روحیه‌ام را تقویت خواهد کرد.»

او افزود: «متأسفانه، با یک پسرفت مواجه شده‌ام و دوباره به بیمارستان برگشته‌ام.»

«یک بار دیگر از شما می ‌خواهم، اگر زیاد نیست، مرا در دعا های خود به یاد داشته باشید. من به قدرت دعاها ایمان زیادی دارم.»

توصیه شده

میراث مهربانی

کاپریو که در سال ۱۹۳۶ در ایالت رود آیلند متولد شد، میراثی از مهربانی و اعمال نیک بی ‌شماری را به جا گذاشت که فراتر از محکمه بود.

او در طول دوران حرفه‌ای خود همواره همدلی و درک را نشان داد و اغلب جریمه‌ ها را برای افرادی که توان پرداخت نداشتند کاهش داده یا لغو می‌ کرد.

دان مک‌کی، والی رود آیلند، بیانیه‌ای صادر کرد و تسلیت خود را به خانواده قاضی ابراز نمود.

او گفت: «در سطح شخصی، او دوستی بود که با شجاعت با بیماری خود روبرو شد و من دلتنگ او خواهم شد. افکار من با خانواده و عزیزان او در این زمان دشوار است.»

«قاضی کاپریو نه تنها به خوبی به مردم خدمت کرد، بلکه به شیوه‌ای معنادار با آنها ارتباط برقرار کرد و مردم نمی‌ توانستند به گرمی و مهربانی او پاسخ ندهند. او بیش از یک قاضی بود — او نمادی از همدلی در دادگاه بود و به ما نشان داد که عدالت وقتی با انسانیت همراه شود، چه چیزی ممکن است.»

کاپریو در برنامه تلویزیونی نامزد جایزه امی «Caught in Providence» از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حضور داشت.

در این برنامه، کاپریو پرونده‌ هایی را که شامل تخلفات مختلف بود بررسی می ‌کرد و اغلب با حس همدلی و رفتاری شبیه به یک پدر مسن به متهمان نزدیک می ‌شد.

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
به TRT Global نگاه کنید. نظریات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us