قاضی فرانک کاپریو، که به عنوان «مهربان‌ ترین قاضی جهان» شناخته می ‌شد، پس از مبارزه با سرطان پانکراس در سن ۸۸ سالگی درگذشت.

یک پست اینستاگرامی در حساب رسمی او روز چهارشنبه مرگ وی را تأیید کرد و اعلام نمود که قاضی کاپریو پس از «مبارزه‌ای طولانی و شجاعانه با سرطان پانکراس» درگذشت.

در این پست آمده است: «قاضی کاپریو از طریق کار خود در محکمه و فراتر از آن، زندگی میلیون ‌ها نفر را لمس کرد. گرمی، شوخ ‌طبعی و مهربانی او اثری ماندگار بر همه کسانی که او را می ‌شناختند، گذاشت.»

«او نه تنها به عنوان یک قاضی محترم، بلکه به عنوان یک همسر، پدر، پدربزرگ، جد بزرگ و دوست وفادار به یاد خواهد ماند.»

تنها یک روز پیش از مرگش، او در اینستاگرام پستی منتشر کرد و از دنبال ‌کنندگانش خواست که در مبارزه با سرطان برای او دعا کنند.

کاپریو در پست خود نوشت: «همان ‌طور که این مبارزه دشوار را ادامه می‌ دهم، دعا های شما روحیه‌ام را تقویت خواهد کرد.»

او افزود: «متأسفانه، با یک پسرفت مواجه شده‌ام و دوباره به بیمارستان برگشته‌ام.»

«یک بار دیگر از شما می ‌خواهم، اگر زیاد نیست، مرا در دعا های خود به یاد داشته باشید. من به قدرت دعاها ایمان زیادی دارم.»