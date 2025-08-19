دولت بریتانیا در حال آماده‌ گی انتقال ده‌ ها کودک به شدت بیمار و زخمی از غزه برای درمان تخصصی است. این اقدام در حالی صورت می‌ گیرد که درخواست‌ ها برای گسترش برنامه‌ های تخلیه طبی افزایش یافته و سیستم صحی غزه تحت فشار حملات شدید اسرائیل فروپاشیده است.

بر اساس گزارش‌ های رسانه‌ای و اطلاعات مقامات مطلع از این برنامه، گروه اولیه‌ای متشکل از ۳۰ تا ۵۰ کودک در هفته ‌های آینده به بریتانیا منتقل خواهند شد. این عملیات که توسط وزارت های خارجه، داخله و صحت بریتانیا هماهنگ شده است، اولین انتقال سازمان‌ی افته بیماران خردسال از غزه به بریتانیا خواهد بود.

انتخاب کودکان توسط داکتران وزارت صحت فلسطین در غزه انجام خواهد شد و بر اساس نیاز فوری اولویت ‌بندی می ‌شوند. سازمان صحی جهان نظارت بر روند تخلیه را بر عهده خواهد داشت.

این اقدام پس از نامه‌ای صورت گرفت که توسط ۹۶ نماینده پارلمان بریتانیا از احزاب مختلف امضا شده بود و از حکومت کی‌یر استارمر، نخست‌ وزیر بریتانیا، خواسته بودند که "بدون تأخیر" عمل کند.

نمایندگان هشدار دادند که زیرساخت‌ های صحی غزه "ویران شده" و شرایط "به دقیقه" در حال وخامت است. آن‌ ها به آمار یونیسف اشاره کردند که بیش از ۵۰,۰۰۰ کودک از اکتبر ۲۰۲۳ کشته یا زخمی شده‌ اند.

سازمان صحی جهان تخمین زده است که نزدیک به ۱۵,۰۰۰ فلسطینی، که بسیاری از آن‌ها کودک هستند، نیاز فوری به تخلیه برای درمان آسیب‌ های تهدید کننده زندگی یا بیماری‌ های مزمن مانند سرطان و مریضی‌ های قلبی دارند.