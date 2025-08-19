دولت بریتانیا در حال آماده گی انتقال ده ها کودک به شدت بیمار و زخمی از غزه برای درمان تخصصی است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که درخواست ها برای گسترش برنامه های تخلیه طبی افزایش یافته و سیستم صحی غزه تحت فشار حملات شدید اسرائیل فروپاشیده است.
بر اساس گزارش های رسانهای و اطلاعات مقامات مطلع از این برنامه، گروه اولیهای متشکل از ۳۰ تا ۵۰ کودک در هفته های آینده به بریتانیا منتقل خواهند شد. این عملیات که توسط وزارت های خارجه، داخله و صحت بریتانیا هماهنگ شده است، اولین انتقال سازمانی افته بیماران خردسال از غزه به بریتانیا خواهد بود.
انتخاب کودکان توسط داکتران وزارت صحت فلسطین در غزه انجام خواهد شد و بر اساس نیاز فوری اولویت بندی می شوند. سازمان صحی جهان نظارت بر روند تخلیه را بر عهده خواهد داشت.
این اقدام پس از نامهای صورت گرفت که توسط ۹۶ نماینده پارلمان بریتانیا از احزاب مختلف امضا شده بود و از حکومت کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، خواسته بودند که "بدون تأخیر" عمل کند.
نمایندگان هشدار دادند که زیرساخت های صحی غزه "ویران شده" و شرایط "به دقیقه" در حال وخامت است. آن ها به آمار یونیسف اشاره کردند که بیش از ۵۰,۰۰۰ کودک از اکتبر ۲۰۲۳ کشته یا زخمی شده اند.
سازمان صحی جهان تخمین زده است که نزدیک به ۱۵,۰۰۰ فلسطینی، که بسیاری از آنها کودک هستند، نیاز فوری به تخلیه برای درمان آسیب های تهدید کننده زندگی یا بیماری های مزمن مانند سرطان و مریضی های قلبی دارند.
یونیسف از بریتانیا و اتحادیه اروپا خواسته است نقش خود را گسترش دهند و اشاره کرده که بریتانیا تاکنون تنها دو بیمار از غزه را از سال گذشته پذیرش کرده است. در مقایسه، مصر حدود ۴,۰۰۰ بیمار و امارات متحده عربی حدود ۱۳,۰۰۰ بیمار را پذیرفته اند.
دفتر نخست وزیری بریتانیا به رسانه های این کشور تأیید کرده است که یک گروه کاری بین دولتی در حال تلاش برای "تسریع فوری" این برنامه است.
سخنگوی نخست وزیر بریتانیا در ماه جون گفته بود که بیماران به صورت موردی ارزیابی خواهند شد و بریتانیا متعهد به "ارائه مراقبت های تخصصی در صورت بهترین گزینه بودن" است و همچنین از تخلیه های منطقهای حمایت می کند.
وی افزود: "این یک روند حساس و پیچیده است و رفاه بیماران و خانواده های آن ها اولویت اصلی ما است."
بحث بینالمللی درباره دسترسی طبی برای فلسطینی ها در روز های اخیر گسترش یافته است. در یکی از موارد اخیر، وزارت خارجه امریکا تمامی ویزه های بازدید کننده برای ساکنان غزه را متوقف کرد تا روند بررسی های امنیتی را بازبینی کند. این اقدام توسط خیریه آمریکایی HEAL Palestine که کودکان زخمی را برای درمان به خارج می فرستد، مورد انتقاد قرار گرفت.
این گروه که کودکان زخمی را با ویزه های کوتاه مدت به بیمارستان های امریکایی منتقل می کند، اعلام کرد که این توقف "جان ها را به خطر می اندازد" و تأکید کرد که برنامه آن ها ماهیت بشردوستانه دارد و از طریق کمک های خصوصی تأمین مالی می شود و به ادعا های برخی نظریه پردازان افراطی درباره اسکان مجدد پناهندگان ارتباطی ندارد.