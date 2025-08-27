باران های شدید باعث رانش زمین در مسیر زیارتی معروف هندو ها در منطقه شمالی جامو در هند شد که به گزارش خبرگزاری ANI، حداقل ۳۰ نفر جان باختند. در همین حال، سیلاب ها مقامات را وادار به هشدار به مردم برای ماندن در خانه ها در شب کرد.
جامو بخشی از قلمرو تحت اداره فدرالی جامو و کشمیر هند است که شامل کشمیر تحت اداره هند نیز می شود.
مقامات هواشناسی پیش بینی باران بیشتر و رعد و برق همراه با باد های شدید برای منطقه کوهستانی لداخ را کرده اند، در حالی که باران های سنگین قرار است جامو را نیز در بر گیرد.
مقامات در تلاش برای بازگرداندن خدمات مخابراتی بودند، زیرا ارتباطات تقریباً وجود نداشت. عمر عبدالله، رهبر سیاسی جامو و کشمیر، این موضوع را اعلام کرد.
به گزارش ANI رانش زمین روز سه شنبه در نزدیکی زیارتگاه هندو ها در مسیر زیارتی وایشنو دوی حداقل ۳۰ نفر را به کام مرگ کشاند.
این حادثه آخرین فاجعه ناشی از باران های شدید در منطقه هیمالیا بود که هفته گذشته ۶۰ نفر را به کام مرگ کشاند و ۲۰۰ نفر در منطقه کیشتوار در کشمیر هند مفقود شدند.
مقامات همچنین دستور تعطیلی مؤسسات آموزشی در جامو را صادر کردند، جایی که به گفته مقامات هواشناسی، روز سه شنبه ۳۶۸ میلی متر (۱۴.۵ اینچ) باران باریده بود.
رودخانه های تاوی، چناب و باسانتر از سطح هشدار خود فراتر رفته و باعث سیلاب در مناطق کم ارتفاع شدند. این مطلب را راکش کومار، مقام رسمی منطقه جامو اظهار داشت.
تصاویر تلویزیونی نشان دادند که وسایل نقلیه پس از فرو ریختن یک پل روی رودخانه تاوی به داخل یک گودال بزرگ سقوط کردند، در حالی که برخی از بزرگراه هایی که جامو را به سایر نقاط هند متصل می کنند نیز آسیب دیده اند.
همسایه و رقیب دیرینه هند، پاکستان نیز در هفته های اخیر با باران های موسمی دست و پنجه نرم کرده است.
روز سه شنبه، پاکستان اعلام کرد که پنجاب با خطر «بسیار بالا تا فوق العاده بالا» سیلاب به دلیل ترکیب باران های شدید و تصمیم هند برای رهاسازی آب از دو سد مواجه است.
به گفته مقامات تعداد آوارگان در این جا اکنون از ۱۵۰ هزار نفر فراتر رفته است، از جمله نزدیک به ۳۵ هزار نفری که پس از هشدارهای سیلاب ناشی از باران های شدید از ۱۴آگست به طور داوطلبانه منطقه را ترک کردند.