مقامات همچنین دستور تعطیلی مؤسسات آموزشی در جامو را صادر کردند، جایی که به گفته مقامات هواشناسی، روز سه ‌شنبه ۳۶۸ میلی‌ متر (۱۴.۵ اینچ) باران باریده بود.

رودخانه‌ های تاوی، چناب و باسانتر از سطح هشدار خود فراتر رفته و باعث سیلاب در مناطق کم ‌ارتفاع شدند. این مطلب را راکش کومار، مقام رسمی منطقه جامو اظهار داشت.

تصاویر تلویزیونی نشان دادند که وسایل نقلیه پس از فرو ریختن یک پل روی رودخانه تاوی به داخل یک گودال بزرگ سقوط کردند، در حالی که برخی از بزرگراه‌ هایی که جامو را به سایر نقاط هند متصل می ‌کنند نیز آسیب دیده ‌اند.

همسایه و رقیب دیرینه هند، پاکستان نیز در هفته‌ های اخیر با باران‌ های موسمی دست و پنجه نرم کرده است.

روز سه ‌شنبه، پاکستان اعلام کرد که پنجاب با خطر «بسیار بالا تا فوق‌ العاده بالا» سیلاب به دلیل ترکیب باران‌ های شدید و تصمیم هند برای رهاسازی آب از دو سد مواجه است.

به گفته مقامات تعداد آوارگان در این جا اکنون از ۱۵۰ هزار نفر فراتر رفته است، از جمله نزدیک به ۳۵ هزار نفری که پس از هشدارهای سیلاب ناشی از باران ‌های شدید از ۱۴آگست به طور داوطلبانه منطقه را ترک کردند.