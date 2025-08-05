سیاست
اوکراین برای سفر رئیس جمهور تورکیه آماده گی می گیرد
سفیر اوکراین در انقره می‌ گوید تصویب توافقنامه تجارت آزاد تورکیه-اوکراین می ‌تواند به محور اصلی این دیدار تبدیل شود
5 اوت 2025

نریمان جلیالوف، سفیر اوکراین در تورکیه اعلام کرد که کیف در حال آماده گی سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور تورکیه به این کشور جنگ ‌زده است.

جلیالوف، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری RBC-اوکراین روز دوشنبه گفت که کیف به طور فعال در حال کار بر روی تنظیم این سفر است که اولین سفر اردوغان از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ خواهد بود.

رئیس ‌جمهور تورکیه آخرین بار در آگست ۲۰۲۲ طی یک سفر کاری به شهر لویو در شرق اوکراین سفر کرده بود.

جلیالوف گفت: « ولودیمیر زلنسکی, رئیس ‌جمهور اوکراین شخصاً این دعوت را مطرح کرد و من نیز در دیدارم با رئیس‌جمهور تورکیه این دعوت را تکرار کردم.» او به دیدار خود با اردوغان در اوایل ماه گذشته اشاره کرد، زمانی که اعتماد نامه خود را ارائه داد.

روابط اقتصادی

جلیالوف با بیان اینکه این سفر نیازمند تلاش‌ های زیادی است زیرا «مسائل زیادی مانع از تحقق آن می‌ شود»، افزود که تصویب توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور می ‌تواند به محور اصلی این سفر تبدیل شود.

او گفت: «این توافقنامه برای بخش بزرگی از تجارت ما مهم است، هرچند ممکن است به دلیل افزایش رقابت برای برخی نگرانی‌ هایی ایجاد کند. با این حال، این یک تصمیم سیاسی است. رئیس‌ جمهور زلنسکی پیشنهاد کرد که این توافقنامه در جریان سفر اردوغان تصویب شود، که این یک حرکت قوی و نمادین خواهد بود.»

مقامات تورکیه هنوز در مورد اظهارات جلیالوف اظهار نظری نکرده ‌اند.

سال گذشته در ماه آگست، انقره توافقنامه تجارت آزاد که در ۳ فبروری ۲۰۲۲ با کیف امضا کرده بود را تصویب نمود.

تورکیه نقش میانجی‌گری بین روسیه و اوکراین را ایفا کرده است و در ماه‌ های اولیه جنگ مذاکرات صلح را میزبانی نموده و بعداً مذاکرات جدیدی بین دو طرف متخاصم در استانبول در تاریخ‌ های ۱۶ می، ۲ جون و ۲۳ جولای برگزار کرد.

 

