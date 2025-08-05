او گفت: «این توافقنامه برای بخش بزرگی از تجارت ما مهم است، هرچند ممکن است به دلیل افزایش رقابت برای برخی نگرانی‌ هایی ایجاد کند. با این حال، این یک تصمیم سیاسی است. رئیس‌ جمهور زلنسکی پیشنهاد کرد که این توافقنامه در جریان سفر اردوغان تصویب شود، که این یک حرکت قوی و نمادین خواهد بود.»

مقامات تورکیه هنوز در مورد اظهارات جلیالوف اظهار نظری نکرده ‌اند.

سال گذشته در ماه آگست، انقره توافقنامه تجارت آزاد که در ۳ فبروری ۲۰۲۲ با کیف امضا کرده بود را تصویب نمود.

تورکیه نقش میانجی‌گری بین روسیه و اوکراین را ایفا کرده است و در ماه‌ های اولیه جنگ مذاکرات صلح را میزبانی نموده و بعداً مذاکرات جدیدی بین دو طرف متخاصم در استانبول در تاریخ‌ های ۱۶ می، ۲ جون و ۲۳ جولای برگزار کرد.