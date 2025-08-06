دولت ترامپ ماه گذشته هشت مرد را به سودان جنوبی و پنج مرد دیگر را به اسواتینی فرستاد و آنها را به عنوان مجرمان خطرناکی توصیف کرد که در ایالات متحده محکوم به جرایم شده بودند. هر دو کشور از ارائه جزئیات توافق ‌نامه‌ های خود با ایالات متحده خودداری کرده ‌اند.

رواندا، کشوری در شرق افریقا با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۲ با بریتانیا توافق کرد تا مهاجرانی را بپذیرد که درخواست پناهندگی ‌شان در بریتانیا در حال بررسی بود.

این توافق جنجالی با انتقاد گروه ‌های حقوق بشری و دیگران به عنوان غیراخلاقی و غیرعملی مواجه شد و در نهایت لغو گردید. محکمه عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ حکم داد که این توافق غیرقانونی است.

رواندا در ماه می اعلام کرد که در حال مذاکره با ایالات متحده برای توافق ‌نامه‌ای در مورد اخراج مهاجران است.