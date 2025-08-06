حکومت رواندا روز سه شنبه اعلام کرد که این کشور توافق کرده است تا ۲۵۰ مهاجر اخراج شده از ایالات متحده امریکا به عنوان کشور ثالث بپذیرد.
ایالات متحده در تلاش است تا با کشورهای بیشتری در افریقا توافق نامه هایی برای پذیرش مهاجران اخراج شده امضا کند. این بخشی از برنامه های رئیس جمهور ترامپ برای اخراج افرادی است که به گفته او به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده شده اند و «بدترین از بدترین ها» هستند.
یولاند ماکولو، سخنگوی دولت رواندا، این جزئیات را تأیید کرد. او زمان بندی مشخصی برای این اخراج ها ارائه نکرد.
ایالات متحده تاکنون ۱۳ مهاجر را به دو کشور افریقایی دیگر، سودان جنوبی و اسواتینی، فرستاده است. همچنین صد ها مهاجر ونزوئلایی و دیگران را به کاستاریکا، السالوادور و پاناما اخراج کرده است.
دولت ترامپ ماه گذشته هشت مرد را به سودان جنوبی و پنج مرد دیگر را به اسواتینی فرستاد و آنها را به عنوان مجرمان خطرناکی توصیف کرد که در ایالات متحده محکوم به جرایم شده بودند. هر دو کشور از ارائه جزئیات توافق نامه های خود با ایالات متحده خودداری کرده اند.
رواندا، کشوری در شرق افریقا با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۲ با بریتانیا توافق کرد تا مهاجرانی را بپذیرد که درخواست پناهندگی شان در بریتانیا در حال بررسی بود.
این توافق جنجالی با انتقاد گروه های حقوق بشری و دیگران به عنوان غیراخلاقی و غیرعملی مواجه شد و در نهایت لغو گردید. محکمه عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ حکم داد که این توافق غیرقانونی است.
رواندا در ماه می اعلام کرد که در حال مذاکره با ایالات متحده برای توافق نامهای در مورد اخراج مهاجران است.