به گفته یک مقام امریکایی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده است دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده روز جمعه میزبان رهبران ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید برای مذاکرات صلح خواهد بود.

این مقام روز سه ‌شنبه اعلام کرد که ممکن است چارچوبی برای یک توافق صلح در نشست روز جمعه اعلام شود.

روزنامه واشنگتن پست اولین رسانه‌ای بود که درباره این مذاکرات گزارش داد.

روابط میان آذربایجان و ارمنستان از سال ۱۹۹۱ پرتنش بوده است، زمانی که نیرو های نظامی ارمنستان منطقه قره ‌باغ، که به صورت بین‌المللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته می ‌شود، و هفت منطقه مجاور از جمله کلبجر را اشغال کردند.