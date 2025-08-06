سیاست
1 دقیقه مطالعه
ترامپ میزبان مذاکرات صلح میان رهبران ارمنستان و آذربایجان خواهد بود
یک مقام امریکایی می‌ گوید که ممکن است چارچوبی برای صلح در جریان نشست روز جمعه اعلام شود
/ AP
20 ساعت پیش

به گفته یک مقام امریکایی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده است دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده روز جمعه میزبان رهبران ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید برای مذاکرات صلح خواهد بود.

این مقام روز سه ‌شنبه اعلام کرد که ممکن است چارچوبی برای یک توافق صلح در نشست روز جمعه اعلام شود.

روزنامه واشنگتن پست اولین رسانه‌ای بود که درباره این مذاکرات گزارش داد.

روابط میان آذربایجان و ارمنستان از سال ۱۹۹۱ پرتنش بوده است، زمانی که نیرو های نظامی ارمنستان منطقه قره ‌باغ، که به صورت بین‌المللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته می ‌شود، و هفت منطقه مجاور از جمله کلبجر را اشغال کردند.

بخش اعظم این مناطق در جریان جنگ ۴۴ روزه در پاییز سال ۲۰۲۰ توسط آذربایجان آزاد شد.

در سپتامبر ۲۰۲۳، آذربایجان پس از تسلیم نیرو های جدایی‌ طلب در منطقه، حاکمیت کامل خود را بر قره‌ باغ برقرار کرد.

رهبران این دو کشور در ماه جولای در ابوظبی برای مذاکرات دیدار کرده بودند.

