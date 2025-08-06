سیاست
2 دقیقه مطالعه
فرستاده ویژه امریکا با مقامات روسیه دیدار خواهد کرد
ترامپ می‌ گوید واشنگتن در مورد تحریم‌ های جدید برای کشورهایی که انرژی روسیه را خریداری می‌ کنند، پس از ملاقات ویتکاف با مقامات کرملین تصمیم خواهد گرفت
فرستاده ویژه امریکا با مقامات روسیه دیدار خواهد کرد
/ AP
21 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که نماینده ویژه او، استیو ویتکاف، روز چهارشنبه با مقامات روسیه دیدار خواهد کرد، در حالیکه کاخ سفید در حال بررسی تحریم ‌های بیشتر علیه مسکو به دلیل جنگ در اوکراین است.

ترامپ روز سه ‌شنبه به خبرنگاران گفت: «ما فردا با روسیه جلسه داریم. خواهیم دید چه اتفاقی می‌ افتد.»

او از تأیید این موضوع که آیا ایالات متحده قصد دارد تعرفه‌ های ۱۰۰ درصدی بر کشورهایی که همچنان انرژی روسیه را خریداری می ‌کنند، از جمله چین، اعمال کند یا خیر، خودداری کرد.

ترامپ گفت: «من هرگز درصدی نگفتم، اما ما در این زمینه اقدامات زیادی انجام خواهیم داد. خواهیم دید در مدت زمان نسبتاً کوتاهی چه اتفاقی می ‌افتد.»

او افزود که ایالات متحده پس از مذاکرات روز چهارشنبه درباره تحریم‌ های جدید تصمیم‌ گیری خواهد کرد.

recommended

این اظهارات در حالی بیان می ‌شود که ضرب‌الاجل ۸ آگست که توسط رئیس ‌جمهور برای روسیه تعیین شده بود تا توافق آتش‌بس با اوکراین را به دست آورد یا با فشار بیشتر ایالات متحده مواجه شود، نزدیک است.

تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه روز سه ‌شنبه تأیید کرد که ویتکاف به این سفر خواهد رفت.

او گفت: «ما می‌ توانیم این موضوع را از این جایگاه تأیید کنیم. اما جزئیات بیشتری در این باره ندارم.»

او افزود که در حالیکه ترامپ از ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه، یا رفتار مسکو «راضی نیست»، اما «متعهد به راه‌ حل‌ های دیپلماتیک» برای پایان دادن به جنگ باقی مانده است.

کاخ سفید هشدارهای خود را علیه کشورهایی که به واردات انرژی روسیه ادامه می ‌دهند، افزایش داده و این خرید ها را به عنوان یک منبع حیاتی برای ماشین جنگی کرملین توصیف کرده است.

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us