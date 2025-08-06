دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که نماینده ویژه او، استیو ویتکاف، روز چهارشنبه با مقامات روسیه دیدار خواهد کرد، در حالیکه کاخ سفید در حال بررسی تحریم ‌های بیشتر علیه مسکو به دلیل جنگ در اوکراین است.

ترامپ روز سه ‌شنبه به خبرنگاران گفت: «ما فردا با روسیه جلسه داریم. خواهیم دید چه اتفاقی می‌ افتد.»

او از تأیید این موضوع که آیا ایالات متحده قصد دارد تعرفه‌ های ۱۰۰ درصدی بر کشورهایی که همچنان انرژی روسیه را خریداری می ‌کنند، از جمله چین، اعمال کند یا خیر، خودداری کرد.

ترامپ گفت: «من هرگز درصدی نگفتم، اما ما در این زمینه اقدامات زیادی انجام خواهیم داد. خواهیم دید در مدت زمان نسبتاً کوتاهی چه اتفاقی می ‌افتد.»

او افزود که ایالات متحده پس از مذاکرات روز چهارشنبه درباره تحریم‌ های جدید تصمیم‌ گیری خواهد کرد.