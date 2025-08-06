دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که نماینده ویژه او، استیو ویتکاف، روز چهارشنبه با مقامات روسیه دیدار خواهد کرد، در حالیکه کاخ سفید در حال بررسی تحریم های بیشتر علیه مسکو به دلیل جنگ در اوکراین است.
ترامپ روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: «ما فردا با روسیه جلسه داریم. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.»
او از تأیید این موضوع که آیا ایالات متحده قصد دارد تعرفه های ۱۰۰ درصدی بر کشورهایی که همچنان انرژی روسیه را خریداری می کنند، از جمله چین، اعمال کند یا خیر، خودداری کرد.
ترامپ گفت: «من هرگز درصدی نگفتم، اما ما در این زمینه اقدامات زیادی انجام خواهیم داد. خواهیم دید در مدت زمان نسبتاً کوتاهی چه اتفاقی می افتد.»
او افزود که ایالات متحده پس از مذاکرات روز چهارشنبه درباره تحریم های جدید تصمیم گیری خواهد کرد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که ضربالاجل ۸ آگست که توسط رئیس جمهور برای روسیه تعیین شده بود تا توافق آتشبس با اوکراین را به دست آورد یا با فشار بیشتر ایالات متحده مواجه شود، نزدیک است.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه روز سه شنبه تأیید کرد که ویتکاف به این سفر خواهد رفت.
او گفت: «ما می توانیم این موضوع را از این جایگاه تأیید کنیم. اما جزئیات بیشتری در این باره ندارم.»
او افزود که در حالیکه ترامپ از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یا رفتار مسکو «راضی نیست»، اما «متعهد به راه حل های دیپلماتیک» برای پایان دادن به جنگ باقی مانده است.
کاخ سفید هشدارهای خود را علیه کشورهایی که به واردات انرژی روسیه ادامه می دهند، افزایش داده و این خرید ها را به عنوان یک منبع حیاتی برای ماشین جنگی کرملین توصیف کرده است.