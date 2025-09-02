سیاست
بلجیم دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
ماکسیم پروو, وزیر امور خارجه بلجیم می‌ گوید که این اقدام به هدف فشار آوردن بر اسرائیل برای احترام به قوانین بین‌المللی است
/ AP
2 سپتامبر 2025

بلجیم اعلام کرده است که در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلجیم، این خبر را روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد.

او نوشت: «فلسطین در نشست سازمان ملل توسط بلجیم به رسمیت شناخته خواهد شد! و تحریم ‌های جدی علیه دولت اسرائیل اعمال می‌ شود.»

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تاریخ ۹ تا ۲۳ سپتامبر در نیویورک برگزار خواهد شد. فرانسه در ماه جولای اعلام کرد که در این نشست، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه، این اقدام را گامی به سوی راه‌ حل دو دولت دانست.

چندین کشور غربی از جمله بریتانیا، کانادا و آسترالیا نیز از سایر کشور ها خواسته‌ اند که از این اقدام پیروی کنند. پروو گفت که تصمیم بلجیم «با توجه به فاجعه انسانی» که در غزه در حال وقوع است، گرفته شده است. به گفته سازمان ملل، تقریباً دو سال خشونت اسرائیل باعث آوارگی کامل جمعیت این منطقه و ایجاد شرایط قحطی شده است.

پروو افزود: «در برابر خشونت ‌هایی که اسرائیل بر خلاف قوانین بین‌المللی مرتکب می ‌شود و با توجه به تعهدات بین‌المللی آن، از جمله وظیفه جلوگیری از هرگونه خطر نسل‌کشی، بلجیم مجبور به اتخاذ تصمیمات قاطع برای افزایش فشار بر دولت اسرائیل و حماس شد.»

او تأکید کرد که این تصمیم علیه مردم عادی اسرائیل نیست. «این اقدام برای مجازات مردم اسرائیل نیست، بلکه برای اطمینان از این است که دولت آن کشور به قوانین بین‌المللی و انسانی احترام بگذارد و اقداماتی برای تغییر وضعیت موجود انجام شود.»

این اعلامیه به این معناست که بلجیم به فرانسه و بیش از دوازده کشور دیگر که از اعلامیه نیویورک حمایت می ‌کنند، می‌ پیوندد. این اعلامیه راه را برای به رسمیت شناختن رسمی اسرائیل و فلسطین به عنوان بخشی از تلاش‌ های جدید برای راه‌ حل دو دولت هموار می‌ کند.

این اقدام نشان ‌دهنده افزایش نا امیدی بین‌المللی از وضعیت نسل‌کشی در غزه است. نسل‌کشی اسرائیل در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۳ هزار فلسطینی را کشته و میلیون ‌ها نفر را آواره کرده است، در حالی که دادگاه بین‌المللی عدالت در حال بررسی پرونده‌ای در مورد نسل‌کشی علیه اسرائیل است.

