پروو افزود: «در برابر خشونت ‌هایی که اسرائیل بر خلاف قوانین بین‌المللی مرتکب می ‌شود و با توجه به تعهدات بین‌المللی آن، از جمله وظیفه جلوگیری از هرگونه خطر نسل‌کشی، بلجیم مجبور به اتخاذ تصمیمات قاطع برای افزایش فشار بر دولت اسرائیل و حماس شد.»

او تأکید کرد که این تصمیم علیه مردم عادی اسرائیل نیست. «این اقدام برای مجازات مردم اسرائیل نیست، بلکه برای اطمینان از این است که دولت آن کشور به قوانین بین‌المللی و انسانی احترام بگذارد و اقداماتی برای تغییر وضعیت موجود انجام شود.»

این اعلامیه به این معناست که بلجیم به فرانسه و بیش از دوازده کشور دیگر که از اعلامیه نیویورک حمایت می ‌کنند، می‌ پیوندد. این اعلامیه راه را برای به رسمیت شناختن رسمی اسرائیل و فلسطین به عنوان بخشی از تلاش‌ های جدید برای راه‌ حل دو دولت هموار می‌ کند.

این اقدام نشان ‌دهنده افزایش نا امیدی بین‌المللی از وضعیت نسل‌کشی در غزه است. نسل‌کشی اسرائیل در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۳ هزار فلسطینی را کشته و میلیون ‌ها نفر را آواره کرده است، در حالی که دادگاه بین‌المللی عدالت در حال بررسی پرونده‌ای در مورد نسل‌کشی علیه اسرائیل است.