پولند اعلام کرد که طیاره بدون سرنشین را که به طور مکرر حریم هوایی این کشور را در جریان حملات روسیه به اهداف اوکراینی نقض کرده بودند، سرنگون کرده است.
فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح پولند روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: "در نتیجه حمله امروز فدراسیون روسیه به قلمرو اوکراین، نقض بی سابقهای از حریم هوایی پولند توسط چیز نوع طیاره بدون سرنشین رخ داد."
این فرماندهی افزود که این اقدام "تهدید واقعی" برای کشور ایجاد کرده و نیروهای پولندی از تسلیحات علیه این چیز متجاوز استفاده کردند.
رادارهای پولند و متحدان آن چندین ده شیء را ردیابی کردند و برخی از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپادها) که حریم هوایی را نقض کرده بودند، ممکن بود تهدیدی ایجاد کنند و به همین دلیل سرنگون شدند.
مقامات از ساکنان مناطق بیشتر در معرض تهدید – ولایت های پودلاسکیه، مازوویتسکیه و لوبلسکیه – خواستند تا زمانی که عملیات نظامی ادامه دارد، در خانه های خود بمانند.
آنها گفتند: "ما تأکید می کنیم که عملیات نظامی در حال انجام است و از مردم می خواهیم در خانه های خود بمانند."
جستجوی طیاره های بدون سرنشین سرنگون شده
دونالد توسک، نخست وزیر پولند، تأیید کرد که عملیات در جریان است و اردو از تسلیحات علیه این اشیاء استفاده می کند.
او گفت که در ارتباط مداوم با رئیس جمهور کارول ناوروتسکی و وزیر دفاع وادیسواف کوسینیاک-کامیش است.
توسک همچنین مارک روته، دبیرکل ناتو، را در جریان وضعیت فعلی و اقدامات انجام شده در مورد اشیای نقض کننده حریم هوایی قرار داد.
کوسینیاک-کامیش گفت که پولند در تماس مداوم با فرماندهی ناتو است. او افزود که نیرو های دفاع سرزمینی برای جستجوی زمینی پهپادهای سرنگون شده فعال شده اند.
میدان های هوایی بسته شدند
پولند همچنین میدان های هوایی اصلی از جمله وارسا، مودلین، لوبلین و رزژوف-یاسیونکا را به دلیل وضعیت امنیتی بست.
اطلاعیه های هوانوردی تأیید کردند که فرودگاه ها در جریان عملیات جاری بسته شده اند.
توسک وعده "اقدام قاطع" علیه نقض حریم هوایی داده و روز جمعه اعلام کرد که پولند به چنین تحریکاتی "بسیار قاطعانه واکنش نشان خواهد داد."
پهپادی به یک ساختمان مسکونی برخورد کرد
یک پهپاد به یک ساختمان مسکونی در ویرکی، شرق پولند برخورد کرد اما کسی آسیب ندید، شبکه خصوصی پولسات نیوز به نقل از پلیس محلی گزارش داد.
روسیه نیز تحت حمله قرار گرفت
واحد های دفاع هوایی روسیه ۱۲۲ طیاره بدون سرنشین اوکراینی را در طول شب نابود کردند، خبرگزاری ریانووستی روز چهارشنبه به نقل از داده های وزارت دفاع روسیه گزارش داد.
اوکراین خواستار پاسخ قوی شد
کیف روز چهارشنبه اعلام کرد که رهبر روسیه جنگ خود علیه اوکراین را تشدید کرده و غرب را آزمایش می کند، پس از آنکه پهپاد هایی که حریم هوایی پولند را نقض کرده بودند، سرنگون شدند.
آندری سیبیگا، وزیر خارجه اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "پهپاد های روسی که در جریان حمله گسترده به اوکراین وارد پولند شدند، نشان می دهند که حس مصونیت پوتین به دلیل مجازات نشدن برای جنایات قبلیاش همچنان در حال افزایش است."
سیبیگا افزود: "پوتین فقط به تشدید جنگ، گسترش آن و آزمایش غرب ادامه می دهد. هرچه او با پاسخ قوی تری روبرو نشود، تهاجمی تر می شود."
"پاسخ ضعیف در حال حاضر روسیه را بیشتر تحریک خواهد کرد – و سپس موشک ها و پهپاد های روسی حتی بیشتر به اروپا خواهند رسید."