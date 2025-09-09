چین آماده است تا ارتباطات استراتژیک خود را با کوریای شمالی تقویت کند. شی جین پینگ، رئیس‌ جمهور چین، این موضوع را در پیامی تبریکی به کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس این کشور اعلام کرد. این خبر توسط رسانه‌ های دولتی چین گزارش شده است.

به گزارش آژانس خبری رسمی شینهوا، شی جین‌پینگ در پیام خود اظهار داشت که چین مایل است همکاری نزدیک خود را با کوریای شمالی برای صلح و توسعه منطقه‌ای و جهانی حفظ کند.

شی تأکید کرد که پکن آماده است تا "ارتباطات استراتژیک را تقویت کند، تبادلات و همکاری‌ های نزدیک با جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی را حفظ کند و دست در دست هم برای تقویت دوستی چین و کوریای شمالی تلاش نماید."

او همچنین به "هدف سوسیالیستی" دو کشور اشاره کرد و از هر دو طرف خواست تا سهم بیشتری در "صلح و توسعه" منطقه و جهان داشته باشند.

روابط دیپلماتیک