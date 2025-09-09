چین آماده است تا ارتباطات استراتژیک خود را با کوریای شمالی تقویت کند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، این موضوع را در پیامی تبریکی به کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس این کشور اعلام کرد. این خبر توسط رسانه های دولتی چین گزارش شده است.
به گزارش آژانس خبری رسمی شینهوا، شی جینپینگ در پیام خود اظهار داشت که چین مایل است همکاری نزدیک خود را با کوریای شمالی برای صلح و توسعه منطقهای و جهانی حفظ کند.
شی تأکید کرد که پکن آماده است تا "ارتباطات استراتژیک را تقویت کند، تبادلات و همکاری های نزدیک با جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی را حفظ کند و دست در دست هم برای تقویت دوستی چین و کوریای شمالی تلاش نماید."
او همچنین به "هدف سوسیالیستی" دو کشور اشاره کرد و از هر دو طرف خواست تا سهم بیشتری در "صلح و توسعه" منطقه و جهان داشته باشند.
روابط دیپلماتیک
پس از آزادی شبه جزیره کوریا از سلطه جاپان در پایان جنگ جهانی دوم، یک رژیم کمونیستی در بخش شمالی این منطقه تأسیس شد. در ماه آگست ۱۹۴۸، یک مجلس عالی خلق جدید انتخاب شد و در تاریخ ۳ سپتامبر، یک قانون اساسی جدید اعلام گردید.
جمهوری دموکراتیک خلق کوریا رسماً در تاریخ ۹ سپتامبر ۱۹۴۸ با کیم ایل سونگ به عنوان نخست وزیر اول اعلام شد.
امسال دو کشور هفتاد و ششمین سالگرد روابط دیپلماتیک خود را گرامی می دارند.
کیم جونگ اون هفته گذشته با قطار ویژه خود به پکن سفر کرد تا در یک رژه بزرگ نظامی چین همراه با شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، شرکت کند.
کیم در دیدار با شی در پکن در روز پنجشنبه گذشته، یک روز پس از برگزاری بزرگ ترین رژه نظامی چین، تعهد خود را به توسعه روابط با چین اعلام کرد.