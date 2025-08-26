رئیس جمهور اردوغان گفت: امروز مهمترین وظیفه ما این است که روحیه ملازگیرت را زنده نگه داریم و این میراث مقدس را به نسل های آینده انتقال دهیم، زیرا ملازگیرت نه فقط نماد یک نبرد است، بلکه نماد برادری هزار ساله ملت مان با عشق به وطن و اراده همزیستی بوده است.

روز دوشنبه، اردوغان همچنان ریاست جلسه شورای وزیران را در ولسوالی اخلات بیتلیس، درنخستین مجتمع مدرن جدیداً افتتاح شده ریاست جمهوری در خارج از انقره، بر عهده داشت.

اخلات که توسط اردوی با عظمت سلجوقیان به عنوان نقطه عزیمت قبل از جنگ ملازگیرت استفاده میشد، امروز در داخل مرزهای ولایت موش قرار دارد.

رئیس جمهور اردوغان گفت، "به این مناسبت، من با تمام وجود سالگرد پیروزی ملازگیرت در 26 اگست را به ملت شریف ما تبریک میگویم."

جنگ های کلیدی جنگ استقلال در ماه اگست صورت گرفت و این ماه به عنوان "ماه پیروزی ها" شناخته می شود. از 30 اسد در کشور به عنوان روز پیروزی رسماً تجلیل می شود.