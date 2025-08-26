رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در مراسمی که از سوی بنیاد کمانداران در اولوسوالی اخلات شهربیتلیس برای گرامیداشت از ۹۵۴مین سالگرد نبرد ملازگیرت برگزار شده بود، اشتراک کرد.
اردوغان در سخنرانی افتتاحیه اش اظهار داشت که این پیروزی یک نقطه عطف مهم بود که سرنوشت تورکیه را شکل داد.
رئیس جمهور اردوغان گفت: "دقیقاً ۹۵۴ سال قبل، در ۲۶ اگست 1071، جنگ ملازگیرت که تحت رهبری سلطان آلپ ارسلان پیروز شد، مسیر تاریخ ما را تغییر داد. "با این پیروزی، ملت تورکیه اراده خود را برای تبدیل کردن آناتولی به میهن ابدی خود نشان داد و اساس وجود ریشه دار خود را که برای هزار سال دوام آورده است، بنانهادند."
سلجوقیان در ۲۶ اگست ۱۰۷۱ اردوی بزرگتر بیزانس را شکست دادند و دروازه های آناتولی را به روی حکومت دائمی تورکیه باز کردند.
سالگرد این نبرد نماد انعطاف پذیری ملت تورکیه است و با ابتکار برای یک تورکیه عاری از ترور که هدف آن از بین بردن تهدید دیرینه PKK در مناطقی است که سلجوقیان زمانی برای جنگ آماده می شدند، همسو می شود.
رئیس جمهور اردوغان گفت: امروز مهمترین وظیفه ما این است که روحیه ملازگیرت را زنده نگه داریم و این میراث مقدس را به نسل های آینده انتقال دهیم، زیرا ملازگیرت نه فقط نماد یک نبرد است، بلکه نماد برادری هزار ساله ملت مان با عشق به وطن و اراده همزیستی بوده است.
روز دوشنبه، اردوغان همچنان ریاست جلسه شورای وزیران را در ولسوالی اخلات بیتلیس، درنخستین مجتمع مدرن جدیداً افتتاح شده ریاست جمهوری در خارج از انقره، بر عهده داشت.
اخلات که توسط اردوی با عظمت سلجوقیان به عنوان نقطه عزیمت قبل از جنگ ملازگیرت استفاده میشد، امروز در داخل مرزهای ولایت موش قرار دارد.
رئیس جمهور اردوغان گفت، "به این مناسبت، من با تمام وجود سالگرد پیروزی ملازگیرت در 26 اگست را به ملت شریف ما تبریک میگویم."
جنگ های کلیدی جنگ استقلال در ماه اگست صورت گرفت و این ماه به عنوان "ماه پیروزی ها" شناخته می شود. از 30 اسد در کشور به عنوان روز پیروزی رسماً تجلیل می شود.