رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور تورکیه روز سه ‌شنبه اظهار داشت که تورکیه ضامن امنیت، صلح و رفاه کرد ها، مانند سایر مردم برادر در سوریه است.

او در سخنرانی خود به مناسبت ۹۵۴مین سالگرد پیروزی ملازگرت در ولایت موش تورکیه گفت: «کسانی که به انقره و دمشق روی می ‌آورند، پیروز خواهند شد.»

اردوغان تأکید کرد که چشم ‌انداز کشورش برای «قرن تورکیه» ابتدا به یک تورکیه بزرگ و قدرتمند بدون تروریزم تبدیل خواهد شد و سپس از طریق تلاش‌ های جمعی به یک منطقه بدون تروریزم خواهد رسید.

او افزود که با وجود تمام موانع، محاصره‌ ها و خرابکاری ‌ها، انقره همچنان متعهد به تلاش برای یک تورکیه قدرتمند است؛ کشوری متحد با ۸۶ میلیون نفر جمعیت که با تاریخ، فرهنگ، تمدن مشترک و باور های مشترک به هم پیوند خورده‌ اند.

اردوغان گفت: «ما تورک ‌ها، عرب‌ ها و کرد ها در این سرزمین تا ابد در کنار هم زندگی خواهیم کرد.»

این اظهارات چند هفته پس از آن بیان شد که پارلمان تورکیه کمیته‌ای برای ترسیم مسیر قانونی به سوی آنچه مقامات آن را «تورکیه بدون تروریزم» توصیف می ‌کنند، تأسیس کرد؛ اقدامی که مقامات تورکیه آن را نقطه عطف تاریخی برای صلح در منطقه می ‌دانند.

این کمیته که در ۵ آگست افتتاح شد و به نام «کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» شناخته می ‌شود، به عنوان بستری برای گفت‌وگو میان تورک ‌ها و کرد ها و تلاشی برای حل اختلافات از طریق کانال‌ های پارلمانی معرفی شده است.

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان تورکیه، در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این کمیته گفت: «برادری میان تورک‌ ها و کرده ا یکی از عناصر بنیادین جغرافیای ما است.»

او افزود: «این روند مسئله‌ای است که به بقای ملی و آینده مشترک تورک‌ ها، کرد ها و شهروندان از تمام اقشار جامعه مربوط می ‌شود.»