رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه بر دوستی پایدار میان تورکیه و جاپان تأکید کرده و آن را «پل قلب ها» توصیف نموده که قوی تر از اسناد رسمی بوده و از تاریخ و وجدان بشری تغذیه می شود.
اردوغان در مقالهای که روز جمعه به زبان های جاپانی و انگلیسی در روزنامه نیکی شیمبون، یکی از روزنامه های معتبر جاپان، منتشر شد، به ریشه های تاریخی روابط دوجانبه اشاره کرده و حادثه تراژیک کشتی «ارطغرل» در سال ۱۸۹۰ در سواحل کوشیموتو را به عنوان نمادی از همدردی و حمایت متقابل یاد آوری کرد.
اردوغان گفت: «آن روز تراژیک، اثری عمیق در حافظه ما گذاشت و روابط میان کشورهای ما را بر پایهای انسانی بنا نهاد.» وی به کمک های جاپان پس از این فاجعه اشاره کرد.
او خاطرنشان کرد که در طول سال ها، این دوستی به حوزه های مختلفی از جمله زیرساخت ها، تکنالوژی، آموزش و فرهنگ گسترش یافته است. پروژه هایی مانند مارمارای، پل عثمان غازی، پل فاتح سلطان محمد و پل شاخ طلایی نمونه هایی از همکاری میان اراده تورکیه و انجنیری جاپان هستند.
اردوغان گفت: «این آثار تنها از فولاد و کانکریت تشکیل نشده اند. هر یک نمادی از دوراندیشی، اتحاد و پیوند قلبی میان ملت های ما هستند.»
دیپلماسی انسانی اردوغان
دیپلماسی انسانی در مرکز دیدگاه اردوغان قرار دارد. او به وابستگی های فرهنگی عمیق و احترام متقابل میان مردم تورکیه و جاپان اشاره کرده و این دو جامعه را به عنوان جوامعی توصیف کرد که «در برابر رنج سکوت نمی کنند، به نیازمندان دست یاری می رسانند و کرامت انسانی را در اولویت قرار می دهند.»
اردوغان تأکید کرد که سازمان های جامعه مدنی و نهاد های توسعهای در هر دو کشور مدت هاست که در کنار یکدیگر کار می کنند و به پروژه های انجام شده توسط TİKA و JICA به عنوان نمونه اشاره کرد.
با اشاره به بحران های انسانی کنونی، اردوغان به وضعیت فلسطین و غزه پرداخت و آن را «یکی از بزرگ ترین آزمون های وجدان بشری» توصیف کرد.
او به تجاوزات نظامی اسرائیل اشاره کرد که باعث تعطیلی شفاخانه ها، تخریب شهرها و محرومیت میلیون ها نفر از نیازهای اولیه شده است.
درخواست برای آتش بس در غزه
اردوغان گفت که تورکیه به تلاش های خود برای حمایت از آتشبس و ارائه کمک های انسانی بدون مانع ادامه خواهد داد و تأکید کرد که «صدای ما باید بلندتر و تأثیر ما گسترده تر باشد.»
او از تعهد جاپان به صلح، پایبندی به قوانین بینالمللی و حساسیت های انسانی تمجید کرد و اظهار داشت که ترکیب رویکرد جاپان با نفوذ منطقهای و ظرفیت کمک رسانی تورکیه می تواند یک «شراکت باعزت و قدرتمند» ایجاد کند.
اردوغان خواستار تلاش هایی برای تأمین آتشبس، سازمان دهی کمک های انسانی، حمایت از آموزش و سلامت کودکان و پیگیری یک راه حل عادلانه دو دولتی شد.
او گفت: «دوستی میان تورکیه و جاپان تنها یک خاطره زیبا از گذشته نیست؛ بلکه فرصتی بزرگ برای غلبه بر بحران های امروز نیز هست.»
اردوغان از جامعه بینالمللی خواست تا همبستگی خود را در برابر ظلم نشان داده و این همبستگی را به اقداماتی ملموس برای تقویت صلح، عدالت و انسانیت تبدیل کنند.