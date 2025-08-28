تورکیه
تورکیه: نتانیاهو از رویداد های دردناک ۱۹۱۵ بهره ‌برداری سیاسی می ‌کند
انقره می‌ گوید که اظهارات نخست ‌وزیر اسرائیل با حقایق تاریخی و قانونی ناسازگار است
تورکیه: نتانیاهو از رویداد های دردناک ۱۹۱۵ بهره ‌برداری سیاسی می ‌کند
28 اوت 2025

تورکیه روز چهارشنبه اظهارات نخست‌ وزیر اسرائیل در مورد رویداد های سال ۱۹۱۵ را محکوم و رد کرد

وزارت امور خارجه تورکیه در بیانیه‌ای گفت: «اظهارات (بنیامین) نتانیاهو درباره رویداد های ۱۹۱۵ تلاشی برای سوءاستفاده از وقایع تراژیک گذشته به دلایل سیاسی است.»

این وزارتخانه افزود: «نتانیاهو که به دلیل نقش خود در نسل‌کشی علیه مردم فلسطین تحت محاکمه است، تلاش می ‌کند جنایاتی را که او و دولتش مرتکب شده ‌اند، پنهان کند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما این اظهارات را که با حقایق تاریخی و قانونی ناسازگار است، محکوم و رد می‌ کنیم.»

تورکیه ارائه این وقایع به عنوان «نسل‌کشی» را رد کرده و آن را یک تراژدی می ‌داند که در آن هر دو طرف تلفات داشته ‌اند.

انقره بارها پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون مشترک از تاریخ ‌نگاران تورکیه و ارمنستان، به همراه کارشناسان بین‌المللی، برای بررسی این موضوع را داده است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۳ هزار فلسطینی را در غزه کشته است. این حمله نظامی باعث ویرانی این منطقه شده که اکنون با قحطی روبرو بوده و غیرقابل سکونت شده است.

در ماه نوامبر، محکمه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین با پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی عدالت به اتهام نسل‌کشی در جنگ علیه غزه نیز روبرو است.

