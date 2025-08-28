تورکیه روز چهارشنبه اظهارات نخست‌ وزیر اسرائیل در مورد رویداد های سال ۱۹۱۵ را محکوم و رد کرد

وزارت امور خارجه تورکیه در بیانیه‌ای گفت: «اظهارات (بنیامین) نتانیاهو درباره رویداد های ۱۹۱۵ تلاشی برای سوءاستفاده از وقایع تراژیک گذشته به دلایل سیاسی است.»

این وزارتخانه افزود: «نتانیاهو که به دلیل نقش خود در نسل‌کشی علیه مردم فلسطین تحت محاکمه است، تلاش می ‌کند جنایاتی را که او و دولتش مرتکب شده ‌اند، پنهان کند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما این اظهارات را که با حقایق تاریخی و قانونی ناسازگار است، محکوم و رد می‌ کنیم.»

تورکیه ارائه این وقایع به عنوان «نسل‌کشی» را رد کرده و آن را یک تراژدی می ‌داند که در آن هر دو طرف تلفات داشته ‌اند.