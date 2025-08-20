فرانسه پس از آن واکنش نشان داد که بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل، امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه را متهم کرد که با اعلام تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین در سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، به یهودستیزی دامن زده است.

ریاست جمهوری فرانسه روز سه ‌شنبه این اتهام نتانیاهو را "نفرت‌انگیز" و "نادرست" خوانده و گفت: "این زمان برای جدیت و مسئولیت ‌پذیری است، نه برای اشتباه ‌گیری و سوء استفاده."

اتهام نتانیاهو در نامه‌ای به مکرون مطرح شد که در آن ادعا شده بود یهودستیزی پس از اعلام این تصمیم در فرانسه "افزایش یافته است."

نتانیاهو نوشت: "دعوت شما برای تشکیل دولت فلسطین به این آتش یهودستیزی دامن می ‌زند. این دیپلماسی نیست، بلکه تسلیم است. این اقدام تروریسم حماس را پاداش می ‌دهد، سرسختی حماس در آزاد نکردن گروگان‌ ها را تقویت می‌ کند، کسانی که یهودیان فرانسه را تهدید می ‌کنند جسورتر می ‌سازد و نفرت از یهودیان را که اکنون در خیابان‌ های شما در حال گسترش است، تشویق می ‌کند."

مکرون در ماه جولای تأیید کرد که فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسماً فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

فرانسه به حداقل ۱۴۵ کشور عضو سازمان ملل خواهد پیوست که قبلاً دولت فلسطین را به رسمیت شناخته ‌اند یا قصد دارند این کار را انجام دهند.

اختلاف میان اسرائیل و فرانسه شدت می ‌گیرد