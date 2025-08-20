سیاست
2 دقیقه مطالعه
فرانسه نتانیاهو را نسبت متهم کردن مکرون به یهودستیزی تقبیح کرد
پاریس ادعای رهبر اسرائیل را در مورد برنامه فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین در سازمان ملل در ماه آینده رد کرد
فرانسه نتانیاهو را نسبت متهم کردن مکرون به یهودستیزی تقبیح کرد
/ Reuters
20 اوت 2025

فرانسه پس از آن واکنش نشان داد که بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل، امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه را متهم کرد که با اعلام تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین در سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، به یهودستیزی دامن زده است.

ریاست جمهوری فرانسه روز سه ‌شنبه این اتهام نتانیاهو را "نفرت‌انگیز" و "نادرست" خوانده و گفت: "این زمان برای جدیت و مسئولیت ‌پذیری است، نه برای اشتباه ‌گیری و سوء استفاده."

اتهام نتانیاهو در نامه‌ای به مکرون مطرح شد که در آن ادعا شده بود یهودستیزی پس از اعلام این تصمیم در فرانسه "افزایش یافته است."

نتانیاهو نوشت: "دعوت شما برای تشکیل دولت فلسطین به این آتش یهودستیزی دامن می ‌زند. این دیپلماسی نیست، بلکه تسلیم است. این اقدام تروریسم حماس را پاداش می ‌دهد، سرسختی حماس در آزاد نکردن گروگان‌ ها را تقویت می‌ کند، کسانی که یهودیان فرانسه را تهدید می ‌کنند جسورتر می ‌سازد و نفرت از یهودیان را که اکنون در خیابان‌ های شما در حال گسترش است، تشویق می ‌کند."

مکرون در ماه جولای تأیید کرد که فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسماً فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

فرانسه به حداقل ۱۴۵ کشور عضو سازمان ملل خواهد پیوست که قبلاً دولت فلسطین را به رسمیت شناخته ‌اند یا قصد دارند این کار را انجام دهند.

اختلاف میان اسرائیل و فرانسه شدت می ‌گیرد

توصیه شده

بنجامین حداد، وزیر امور اروپایی فرانسه، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی BFM گفت که مکرون و دولت او همواره "به شدت متعهد به مبارزه با یهودستیزی بوده‌ اند."

او تأکید کرد: "من به شما می ‌گویم که این موضوع نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد... فرانسه در مبارزه با یهودستیزی نیازی به درس گرفتن ندارد."

ریاست جمهوری فرانسه افزود که "خشونت علیه جامعه یهودی غیرقابل تحمل است" و به دستورالعمل‌ های مکرون از سال ۲۰۱۷ به همه دولت ‌ها برای برخورد قاطع با اقدامات یهودستیزانه اشاره کرد.

این تنش دیپلماتیک با فرانسه در حالی رخ می ‌دهد که نتانیاهو همچنین تنش‌ها را با آسترالیا که قرار است ماه آینده فلسطین را به رسمیت بشناسد، افزایش داده است.

او روز سه ‌شنبه آنتونی آلبانیز، نخست ‌وزیر آسترالیا را "سیاستمداری ضعیف که به اسرائیل خیانت کرده و یهودیان آسترالیا را رها کرده است" توصیف کرد.

لغو ویزه سیمچا روتمن، سیاستمدار راست‌گرای اسرائیلی توسط آسترالیا باعث شد که گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، ویزه نمایندگان آسترالیا در فلسطین را لغو کند.

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
به TRT Global نگاه کنید. نظریات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us