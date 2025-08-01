مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تصمیمات اخیر کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین را «بیاهمیت» خواند.
روبیو در مصاحبهای با رادیو فاکس روز پنجشنبه گفت: «هیچ یک از این کشورها توانایی ایجاد یک دولت فلسطینی را ندارند.»
او افزود: «هیچ دولت فلسطینی نمی تواند وجود داشته باشد مگر اینکه اسرائیل با آن موافقت کند.»
روبیو همچنین اظهار داشت: «آن ها حتی نمی توانند بگویند این دولت فلسطینی کجا خواهد بود. نمی توانند بگویند چه کسی آن را اداره خواهد کرد. و به نظر من، این تصمیمات نه تنها بی فایده است بلکه زیان بار نیز می باشد.»
ایالات متحده به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل که حق وتو دارد، تنها کشوری است که از این حق برای جلوگیری از تصویب قطعنامه هایی علیه جنگ اسرائیل در غزه استفاده کرده است.
روبیو با اشاره به اینکه حماس هنوز ۲۰ نفر را به گروگان گرفته و اجساد بیش از ۵۰ نفر را در اختیار دارد، کشورهای غربی را به «حمایت» از حماس متهم کرد.
او گفت: «در نهایت، طرف حماس همان طرف دولت فلسطینی است. بنابر این شما در حال ایجاد یک پاداش برای آن ها هستید.»
حامیان این اقدام گفته اند که این تصمیم پاداش نیست، بلکه پیش شرطی برای صلح در منطقه است.
روبیو همچنین ادعا کرد که تصمیمات اخیر به مذاکرات آتشبس آسیب می زند.
او گفت که در بسیاری از موارد، تصمیمات اخیر به رسمیت شناختن فلسطین بیشتر به سیاست داخلی کشورها مربوط میشود، زیرا برخی از کشورها تحت فشار داخلی برای اتخاذ موضع قرار دارند، بدون توجه به پیامدهای ژئوپلیتیکی.
روبیو افزود: «آن ها در واقع به این موضوع آسیب می زنند، نه کمک، زیرا بیانیه آن ها چیزی را تغییر نمی دهد جز اینکه حماس را تشویق و پاداش می دهد، که اکنون هر دلیلی در جهان دارند که با آتشبس موافقت نکنند و این گروگان ها را آزاد نکنند.»
روبیو از همه این کشورها خواست تا برای فشار بر حماس جهت آزادی فوری ۲۰ گروگان زنده متحد شوند.
اقدامات کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین
در حالی که اسرائیل به بمباران بی وقفه غزه محاصره شده ادامه می دهد و محاصره کامل این منطقه را حفظ می کند، کشورهای غربی جنایات تل ابیب را محکوم کرده و حمایت خود را از دولت فلسطین اعلام می کنند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در اواخر ماه جون اعلام کرد که تصمیم گرفته است دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد و در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر بیانیه رسمی در این خصوص صادر خواهد کرد.
مارک کارنی، نخست وزیر کانادا و کریستوفر کوتاژار، دبیر دائمی وزارت خارجه مالتا نیز اعلام کردند که کشورهایشان تصمیم به به رسمیت شناختن فلسطین گرفته اند.
کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که بریتانیا در صورت عدم تحقق شرایط خاص از سوی اسرائیل، دولت فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به رسمیت خواهد شناخت.
سلوانیا، یکی از اعضای اتحادیه اروپا، اولین کشور غربی بود که تجارت اسلحه با اسرائیل را ممنوع کرد.
تصمیمات این کشورها قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رسمی شود. این تصمیمات پس از افزایش آگاهی از این واقعیت که اسرائیل مردم غزه را از گرسنگی می کشد و شمار فزایندهای از مردم جنگ اسرائیل را نسلکشی می دانند، اتخاذ شده است.