مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تصمیمات اخیر کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین را «بی‌اهمیت» خواند.

روبیو در مصاحبه‌ای با رادیو فاکس روز پنجشنبه گفت: «هیچ‌ یک از این کشورها توانایی ایجاد یک دولت فلسطینی را ندارند.»

او افزود: «هیچ دولت فلسطینی نمی ‌تواند وجود داشته باشد مگر اینکه اسرائیل با آن موافقت کند.»

روبیو همچنین اظهار داشت: «آن ‌ها حتی نمی ‌توانند بگویند این دولت فلسطینی کجا خواهد بود. نمی ‌توانند بگویند چه کسی آن را اداره خواهد کرد. و به نظر من، این تصمیمات نه تنها بی ‌فایده است بلکه زیان‌ بار نیز می‌ باشد.»

ایالات متحده به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل که حق وتو دارد، تنها کشوری است که از این حق برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌ هایی علیه جنگ اسرائیل در غزه استفاده کرده است.

روبیو با اشاره به اینکه حماس هنوز ۲۰ نفر را به گروگان گرفته و اجساد بیش از ۵۰ نفر را در اختیار دارد، کشورهای غربی را به «حمایت» از حماس متهم کرد.

او گفت: «در نهایت، طرف حماس همان طرف دولت فلسطینی است. بنابر این شما در حال ایجاد یک پاداش برای آن ‌ها هستید.»

حامیان این اقدام گفته ‌اند که این تصمیم پاداش نیست، بلکه پیش ‌شرطی برای صلح در منطقه است.

روبیو همچنین ادعا کرد که تصمیمات اخیر به مذاکرات آتش‌بس آسیب می ‌زند.

او گفت که در بسیاری از موارد، تصمیمات اخیر به رسمیت شناختن فلسطین بیشتر به سیاست داخلی کشورها مربوط می‌شود، زیرا برخی از کشورها تحت فشار داخلی برای اتخاذ موضع قرار دارند، بدون توجه به پیامدهای ژئوپلیتیکی.