دو بوکسر در جاپان به دلیل آسیب های مغزی که در مسابقات جداگانه در یک رویداد در توکیو متحمل شدند، جان باختند. مقامات اعلام کردند که هر دو بوکسر پس از مسابقه به بیمارستان منتقل شدند و تحت عملیات جراحی مغز قرار گرفتند.
تیم بوکس M.T در وبسایت خود روز شنبه اعلام کرد, کوتاری، که پس از ۱۲ راند مبارزه با یاماتو هاتا، بوکسر دیگر جاپانی، به نتیجه مساوی رسید، اندکی بعد بیهوش شد و "در ساعت ۱۰:۵۹ شب به تاریخ ۸ آگست درگذشت".
سازمان جهانی بوکس (WBO) در یک پست اینستاگرامی روز یکشنبه اعلام کرد, اوراکاوا در راند هشتم و نهایی مقابل یوجی سایتو متوقف شد و "به طور غم انگیزی به دلیل جراحاتی که در جریان مبارزه متحمل شده بود، درگذشت،".
به گزارش رسانه های محلی، اوراکاوا شب شنبه جان باخت.
سازمان جهانی بوکس (WBO) افزود: "این خبر دلخراش تنها چند روز پس از درگذشت شیگتوشی کوتاری که به دلیل جراحات وارده در مبارزه خود در همان رویداد جان باخت، منتشر شد." این سازمان همچنین "عمیق ترین تسلیت های خود را به خانواده ها، دوستان و جامعه بوکس جاپان" ابراز کرد.