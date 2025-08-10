صحت و محیط
دو بوکسر جاپانی در یک رویداد در توکیو جان باختند
شگیتوشی کوتاری و هیروماسا اوراکاوای ۲۸ ساله، در تاریخ ۲ آگست در تالار کوراکوئن توکیو در یک مسابقه مبارزه کردند
10 اوت 2025

دو بوکسر در جاپان به دلیل آسیب‌ های مغزی که در مسابقات جداگانه در یک رویداد در توکیو متحمل شدند، جان باختند. مقامات اعلام کردند که هر دو بوکسر پس از مسابقه به بیمارستان منتقل شدند و تحت عملیات جراحی مغز قرار گرفتند.

تیم بوکس M.T در وب‌سایت خود روز شنبه اعلام کرد, کوتاری، که پس از ۱۲ راند مبارزه با یاماتو هاتا، بوکسر دیگر جاپانی، به نتیجه مساوی رسید، اندکی بعد بیهوش شد و "در ساعت ۱۰:۵۹ شب به تاریخ ۸ آگست درگذشت".

سازمان جهانی بوکس (WBO) در یک پست اینستاگرامی روز یکشنبه اعلام کرد, اوراکاوا در راند هشتم و نهایی مقابل یوجی سایتو متوقف شد و "به طور غم ‌انگیزی به دلیل جراحاتی که در جریان مبارزه متحمل شده بود، درگذشت،".

به گزارش رسانه های محلی، اوراکاوا شب شنبه جان باخت.

سازمان جهانی بوکس (WBO) افزود: "این خبر دلخراش تنها چند روز پس از درگذشت شیگتوشی کوتاری که به دلیل جراحات وارده در مبارزه خود در همان رویداد جان باخت، منتشر شد." این سازمان همچنین "عمیق ‌ترین تسلیت‌ های خود را به خانواده‌ ها، دوستان و جامعه بوکس جاپان" ابراز کرد.

