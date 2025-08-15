در حادثه‌ای دیگر، وقتی یک موتر در سیلاب ولسوالی مانسهره خیبر پختونخوا زیر آب شد دو نفر جان باخته و یک تن زخمی شد.

تلفات جدید تعداد کل قربانیان در سراسر کشور را به ۳۲۸ نفر از آغاز فصل باران ‌های موسمی از ۲۶ جون رسانده است. به گفته اداره ملی مدیریت بحران بیش از ۷۴۰ نفر دیگر نیز زخمی شده ‌اند.

بیشترین تعداد تلفات، ۱۶۴ نفر، و بیش از ۵۸۲ زخمی از ولایت پنجاب شرقی گزارش شده است که بیشترین آسیب را از باران‌ های موسمی جاری دیده است.

باران ‌های شدید همچنین باعث رانش زمین در نقاط مختلف خیبر پختونخوا و منطقه گلگت بلتستان شده است، در حالی که مقامات تلاش می‌ کنند افراد گیرمانده در مناطق مختلف را تخلیه کنند.

باران‌ های موسمی که معمولاً از جون تا سپتمبر ادامه دارند، اغلب باعث ویرانی در سراسر جنوب آسیا، از جمله پاکستان، می‌ شوند، اما تغییرات اقلیمی در سال‌ های اخیر پیش ‌بینی‌ ناپذیری و شدت آن‌ ها را بیشتر کرده است.