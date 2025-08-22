بر اساس خبری که در سایت Declassifieduk.org منتشر شده است، زمانی که اسرائیل اوایل این ماه روزنامه نگار فلسطینی انس الشریف را کشت، خبرگزاری رویترز خبری با عنوان «اسرائیل روزنامه نگار الجزیره که او را رهبر حماس می نامید، کشت» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که این عنوان با وجود اینکه الشریف قبلاً برای رویترز کار می کرد، انتخاب شده است – وی عضو تیم رویترزی بود که جایزه پولیتزر ۲۰۲۴ را دریافت کرد.
نمونه های این چنینی در اینترنت بازخورد هایی به همراه داشت و همچنین نگرانی هایی را در میان برخی کارکنان این خبرگزاری جهانی که در سال ۱۸۵۱ در لندن تأسیس شده و اکنون بیش از یک میلیارد مخاطب روزانه دارد، ایجاد کرد.
چندین کارمند رویترز به Declassified درباره تعصب طرفداری اسرائیل که در میان سرد بیران و مدیریت شرکت مشاهده کرده اند، صحبت کردند. همه آنها به دلیل ترس از تلافی، خواستار ناشناس ماندن شدند.
یکی دیگر از کارکنان حدود آگست ۲۰۲۴ استعفا داد و در ایمیلی به همکارانش نوشت: «در حالی که اخبار جنگ اسرائیل و حماس را دنبال می کردم، متوجه شدم که ارزش هایم با ارزشه ای شرکت همخوانی ندارد.»
در ایمیل همچنین آمده بود: «من گزارشی پیوست کردم... و نامهای باز که همراه با برخی از همکاران به مدیریت ارسال کردیم، امیدوار بودیم که رویترز اصول بنیادی روزنامه نگاری را حمایت کند، اما اکنون می دانم که احتمال تغییر مدیریت عالی یا حتی کنار گذاشتن سرکوب انتقادات بسیار کم است.»
هدر کارپنتر، مدیر ارشد ارتباطات رویترز، به Declassified گفت که شرکت هرگز این نامه را دریافت نکرده است.
اما منبعی از رویترز به Declassified گفت: «چند هفته پس از حملات ۷ اکتبر، چندین خبرنگار در رویترز متوجه شدند که پوشش خبری ما درباره جنگ اسرائیل و غزه فاقد بی طرفی است.»
«در پاسخ به این موضوع، گروهی از خبرنگاران – در حالی که تمام وقت کار می کردند – تحقیقات داخلی گستردهای را با انجام تحلیل های کمی و کیفی انجام دادند.»
«یافتهها اساس نامهای باز بود که به صورت داخلی به اشتراک گذاشته شد تا خبرنگاران متعهد به تقویت درک روزنامه نگاری رویترز درباره غزه را شناسایی و به هم مرتبط کند.»
کارهای داخلی که توسط Declassified مشاهده شده است، ۴۹۹ گزارش برچسب گذاری شده با عنوان «اسرائیل-فلسطین» منتشر شده بین ۷ اکتبر تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ را تحلیل کرده است.
آنها الگوی «اختصاص منابع بیشتر برای پوشش داستان هایی که اسرائیلی ها را تحت تأثیر قرار می دهد به جای داستان هایی که فلسطینی ها را تحت تأثیر قرار می دهد» را یافتند.
در تحلیل هایشان گزارش شد که بیش از ۱۱,۰۰۰ فلسطینی در غزه کشته شده اند که این تعداد حدود ده برابر کشته های اسرائیلی است.
بر اساس وزارت صحت غزه، آخرین آمار تلفات حدود ۶۲,۰۰۰ نفر است و انتظار می رود که تعداد واقعی حدود سه برابر این رقم باشد.
آنها همچنین از اینکه چرا رویترز ادعا های کارشناسان مبنی بر نسلکشی اسرائیل در غزه را بیشتر پوشش نداده است، سؤال کردند و این موضوع را با نحوه برخورد این خبرگزاری با ادعا های مشابه درباره اقدامات روسیه در اوکراین مقایسه کردند.
نویسندگان همچنین شکایت کردند که «ممنوعیت استفاده از کلمه فلسطین نمونه روشنی از نحوه القای تعصب ما است... فلسطین ممکن است در برخی کشورهای غربی به عنوان دولت شناخته نشود، اما نیازی نیست که ما وانمود کنیم که وجود خارجی ندارد.»
مدیریت رویترز به سوالات Declassified درباره اینکه آیا هرگونه توصیهای از تحقیقات داخلی پذیرفته شده یا خیر، پاسخ نداد.
خبرنگاری غیرانتقادی
اما تا ماه می امسال، نشانه هایی از تغییرات در راهنمای سبک که نقد های داخلی قبلی را منعکس می کند، دیده می شد.
هاوارد اس. گولر، سردبیر کیفیت و سبک میز جهانی رویترز، ایمیلی با عنوان «به روزرسانی سبک رویترز درباره درگیری های خاورمیانه» ارسال کرد.
این بهروزرسانی به خبرنگاران رویترز اجازه می دهد که کلمه «نسلکشی» را با ارجاع استفاده کنند، اما استفاده از واژه فلسطین را هنوز به «ارجاع به فلسطین تاریخی از دوران باستان تا ۱۹۴۸» محدود می کند.
با وجود محدودیتهای کمتر در استفاده از کلمه «نسلکشی»، تحلیل Declassified نشان داد که رویترز بین ۲۱ جون تا ۷ آگست فقط در ۱۴ گزارش از ۳۰۰ گزارش منتشر شده در صفحه «جنگ اسرائیل و حماس» از این کلمه استفاده کرده است.
در عوض، اصطلاحاتی مانند «جنگ»، «کمپاین»، «درگیری»، «تشدید» و «حمله» به طور گسترده به کار رفته اند.
وقتی که از نسلکشی صحبت می شود، تقریباً همیشه همراه با انکار اسرائیل ارائه می شود – رویکردی که به دیگر طرف های درگیر جنگ مانند نیروهای پشتیبانی سریع امارات متحده عربی در سودان یا روسیه نشان داده نشده است.
استاندارد دوگانه در گزارش های مربوط به نسلکشی غزه و دیگر جنایات علیه بشریت، توسط کارکنان داخلی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته بود.
دکتر عسل راد، متخصص تاریخ خاورمیانه که در رسانه های اجتماعی با نام «اصلاح کننده عنوان» شناخته می شود، به Declassified گفت: «الگوی مورد اشاره در واقع انکار نسلکشی است.»
او گفت: «اگرچه بین کارشناسان حقوق بشر و نهاد های بینالمللی توافق وجود دارد که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است، رویترز این ظلم ها را به عنوان بخشی از «جنگ» یا «کمپاین نظامی» ادامه دار مطرح می کند و نه به عنوان نسلکشی.»
ایمیل گولر بخش هایی از راهنمای سبک بهروز شده را نقل کرد که عمدتاً جزئیاتی را از دید اسرائیل ارائه می دهد و با عناوین «جنگ غزه (۲۰۲۳ تاکنون)» و «زمینه گسترده تر» منتشر شده است.
بخش های بهروز شده که توسط Declassified مشاهده شده اند، جزئیات مهمی مانند نقش ایالات متحده و اسرائیل در خراب کردن مذاکرات آتشبس را شامل نمی شوند.
آنها به طور کامل استعمار غیرقانونی شهرک سازی های اسرائیل و آپارتاید را حذف کرده اند و ابعاد ویرانی در فلسطین را به طور قابل توجهی کمتر گزارش کرده اند.
به عنوان مثال، بهروزرسانی ۲۷ می به یافته های مجله The Lancet اشارهای ندارد که «احتمال مرگ ۱۸۶,۰۰۰ یا بیشتر در نتیجه درگیری فعلی در غزه بعید نیست.»
این بهروزرسانی همچنین واقعیت اینکه غزه از زمان جنگ داخلی امریکا در سال ۱۸۶۱ به کشنده ترین منطقه درگیری برای خبرنگاران تبدیل شده است را نا دیده می گیرد.
در آگست سال گذشته، کریگ موخیبر، وکیل پیشین حقوق بشر سازمان ملل، برای مجله Mondweiss نوشت: «ادعای نا آگاهی رسانه های غربی از واقعیت های میدانی و اقداماتی که برای پنهان کردن آن انجام می دهند، اصلاً قابل قبول نیست...
آنها انتخاب های آگاهانهای انجام داده اند تا نسلکشی را از چشم بینندگان پنهان کنند، قربانیان فلسطینی را به طور سیستماتیک از انسانیت خارج کنند و مجرمان اسرائیلی را از پاسخگویی مصون دارند.»
به تازگی، در ماه می، گیدئون لوی، روزنامه نگار اسرائیلی در Haaretz نوشت: «یک صحنه رسانهای شجاع و درست می توانست این عملیات نظامی را متوقف کند، اما ما چیزی شبیه آن نداریم.»
سخنگوی رویترز به Declassified گفت که معتقدند گزارشهایشان «طبق اصول اعتماد تامسون رویترز عادلانه و بیطرفانه است.»
«مانند بسیاری از اتاق های خبر، پوشش خبری جنگ ما مورد بازبینی دقیق خود خبرنگارانمان قرار گرفته و بازخورد های متعددی دریافت کرده ایم.»