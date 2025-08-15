تصاویر هوایی اختصاصی که توسط تی آر تی گرفته شده اند، میزان ویرانی در غزه را در میان حملات شدید نظامی اسرائیل که از اکتبر ۲۰۲۳ ادامه دارد، نشان می دهند.
خبرنگار مجاهد ایدمیر و فیلمبردار عثمان اکن صحنه هایی را در جریان پرتاب کمک های هوایی اردن مستند کرده اند که غزه را به شکلی نشان می دهد که دیگر قابل شناسایی نیست. این در حالی است که حملات هوایی، زمینی و بحری اسرائیل ده ها هزار نفر را کشته و محله ها را کاملاً به ویرانه تبدیل کرده است.
آمار مقامات صحی محلی نشان می دهند که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دستکم ۶۱,۷۷۶ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و ۱۵۴,۹۰۶ نفر دیگر زخمی شده اند. هزاران نفر دیگر نیز احتمالاً زیر آوار ساختمان های فروریخته بوده باشند.
تأثیرات انسانی این بحران با محاصره چندین ماهه که ورود غذا، آب، دارو و دیگر نیازهای اساسی را به شدت محدود کرده، تشدید شده است. سازمان های امدادی از شرایط شبیه به قحطی هشدار داده اند و تاکنون دستکم ۲۳۹ نفر بر اثر گرسنگی جان باخته اند که شامل حداقل ۱۰۶ کودک می شود. تنها در ۲۴ ساعت گذشته، پنج نفر دیگر - که چهار نفر از آن ها کودک بودند - بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده اند.
بر اساس گزارش های سازمان ملل و گروه های بشردوستانه، ۸۸ درصد زیرساخت های غزه تخریب شده است.
اکثریت ۲.۳ میلیون نفر ساکنان این منطقه - حدود ۲ میلیون نفر - آواره شده اند که بسیاری از آن ها چندین بار مجبور به جابجایی شده اند. خانواده های آواره در مکاتب پر ازدحام یا خیمه های موقت زنده گی می کنند، جایی که شرایط صحی نامناسب و آب آشامیدنی کمیاب است و بیماری ها به سرعت در حال گسترش هستند.
به گفته مقامات فلسطینی, نیروهای اسرائیلی همچنین متهم به هدف قرار دادن نقاط توزیع کمک ها و پناهگاه های موقت شده اند. از اواخر ماه می، حملات به این مکان ها دستکم ۱,۸۸۱ نفر را کشته و نزدیک به ۱۳,۹۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.
سازمان های حقوق بشری و نهاد های سازمان ملل بار ها اعلام کرده اند که استفاده از گرسنگی و محرومیت به عنوان ابزار جنگی طبق قوانین بین المللی ممنوع است. آن ها هشدار داده اند که وضعیت در غزه اکنون به یک فاجعه کامل انسانی تبدیل شده است.