اسرائیل در حال بررسی کاهش عرضه آب به شمال غزه است، در حالی که خطوط لوله به سمت جنوب را برای آماده گی جهت وادار کردن فلسطینیان به ترک شهر غزه ترمیم می کند. به گفته رسانه های اسرائیل این اقدام بخشی از یک برنامه گسترده تر برای اشغال این منطقه است.
کان، یکی از رسانه های اسرائیل، گزارش داده است که حکومت بنیامین نتانیاهو در حال بررسی کاهش آب ارسالی به شمال غزه است، در حالی که تلاش می کند دو خط لوله مستقیم به جنوب غزه را ترمیم کند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که اسرائیل با اتهامات استفاده از تشنگی به عنوان سلاح در نسلکشی غزه، همراه با گرسنگی اجباری و محدودیت های کمک های بشردوستانه مواجه است.
به گفته دفتر رسانهای دولت غزه از ماه جنوری، اسرائیل آب را از شرکت ملی آب اسرائیل، مکوروت، که یکی از آخرین منابع تأمین آب این منطقه بود، قطع کرده است.
در تاریخ ۹ مارچ، اردوی اسرائیل همچنین آخرین خط برق که به کارخانه تصفیه آب مرکزی در جنوب دیر البلح متصل بود را قطع کرد، که این اقدام تولید آب آشامیدنی در مقیاس بزرگ را متوقف کرده و بحران را تشدید کرده است.
روز چهارشنبه، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با وجود تلاش های میانجیگری و پذیرش پیشنهاد آتشبس توسط حماس یک طرح نظامی با نام «عملیات موتر های جدعون ۲» را برای تصرف شهر غزه تأیید کرد.
کابینه جنگ اسرائیل اوایل این ماه طرح مرحلهای نتانیاهو برای اشغال مجدد کامل غزه را تأیید کرد. مرحله اول این طرح شامل تصرف شهر غزه با جابجایی تقریباً یک میلیون نفر از ساکنان آن به سمت جنوب، محاصره شهر و انجام حملات به مناطق مسکونی است.
مرحله دوم شامل اشغال اردوگاه های پناهندگان در مرکز غزه است، بسیاری از این اردوگاه ها قبلاً با تخریب گسترده مواجه شده اند.
بر اساس این طرح، بیش از ۸۰۰ هزار فلسطینی به مناطق به اصطلاح «انسان دوستانه» در جنوب منتقل خواهند شد، جایی که پناهگاه ها، بیمارستان های صحرایی و زیرساخت های آبی ایجاد خواهد شد. انتظار می رود که این آماده گی ها ظرف سه هفته تکمیل شود.