روز چهارشنبه، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با وجود تلاش ‌های میانجی‌گری و پذیرش پیشنهاد آتش‌بس توسط حماس یک طرح نظامی با نام «عملیات موتر ‌های جدعون ۲» را برای تصرف شهر غزه تأیید کرد.

کابینه جنگ اسرائیل اوایل این ماه طرح مرحله‌ای نتانیاهو برای اشغال مجدد کامل غزه را تأیید کرد. مرحله اول این طرح شامل تصرف شهر غزه با جابجایی تقریباً یک میلیون نفر از ساکنان آن به سمت جنوب، محاصره شهر و انجام حملات به مناطق مسکونی است.

مرحله دوم شامل اشغال اردوگاه‌ های پناهندگان در مرکز غزه است، بسیاری از این اردوگاه‌ ها قبلاً با تخریب گسترده مواجه شده ‌اند.

بر اساس این طرح، بیش از ۸۰۰ هزار فلسطینی به مناطق به اصطلاح «انسان ‌دوستانه» در جنوب منتقل خواهند شد، جایی که پناهگاه ‌ها، بیمارستان ‌های صحرایی و زیرساخت ‌های آبی ایجاد خواهد شد. انتظار می ‌رود که این آماده گی ‌ها ظرف سه هفته تکمیل شود.