دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از اواخر ماه می تاکنون، حداقل ۱۷۶۰ فلسطینی در حالی که به دنبال کمک در غزه بودند، کشته شده اند. این آمار نسبت به گزارش قبلی که در آغاز ماه آگست منتشر شده بود، چند صد نفر افزایش یافته است.
در بیانیهای که دفتر سازمان ملل برای مناطق اشغالی فلسطین منتشر کرده، آمده است: "از تاریخ ۲۷ می تا ۱۳ آگست، ما ثبت کرده ایم که حداقل ۱۷۶۰ فلسطینی در حالی که به دنبال کمک بودند، کشته شدهاند؛ ۹۹۴ نفر در نزدیکی سایت های بنیاد بشردوستانه غزه و ۷۶۶ نفر در مسیر کاروان های امدادی. بیشتر این کشتار ها توسط نیروهای اسرائیلی انجام شده است."
این آمار نسبت به ۱۳۷۳ مورد مرگ که در اول آگست گزارش شده بود، افزایش یافته است.
سایتهای کمک رسانی به جای کمک، به دام مرگ تبدیل شده اند.
دفاع مدنی غزه اعلام کرده است که حداقل ۳۸ نفر در روز جمعه توسط اردوی اسرائیل کشته شده اند، از جمله ۱۲ نفر که در انتظار دریافت کمک های بشردوستانه بودند.
اردوی اسرائیل گفته است که نیروهایش در حال "از بین بردن توانایی های نظامی حماس" هستند و تدابیری برای "کاهش آسیب به غیرنظامیان" اتخاذ کرده اند.
روز چهارشنبه، لوی درستیز اسرائیل اعلام کرد که طرح هایی برای یک تهاجم زمینی جدید در غزه به منظور "شکست حماس" و "آزادسازی گروگان های باقی مانده" تصویب شده است.
انتظار می رود این حمله مناطق شهر غزه و کمپ های پناهندگان نزدیک آن را هدف قرار دهد که از پرجمعیت ترین مناطق این منطقه هستند.
طرح های دولت اسرائیل برای گسترش این حملات با انتقاد های بینالمللی و مخالفت های داخلی روبرو شده است.
کارشناسان تحت حمایت سازمان ملل هشدار داده اند که در غزه، جایی که اسرائیل به شدت ورود کمک های بشردوستانه را محدود کرده است، خطر گرسنگی گسترده وجود دارد.