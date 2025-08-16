دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از اواخر ماه می تاکنون، حداقل ۱۷۶۰ فلسطینی در حالی که به دنبال کمک در غزه بودند، کشته شده‌ اند. این آمار نسبت به گزارش قبلی که در آغاز ماه آگست منتشر شده بود، چند صد نفر افزایش یافته است.

در بیانیه‌ای که دفتر سازمان ملل برای مناطق اشغالی فلسطین منتشر کرده، آمده است: "از تاریخ ۲۷ می تا ۱۳ آگست، ما ثبت کرده ‌ایم که حداقل ۱۷۶۰ فلسطینی در حالی که به دنبال کمک بودند، کشته شده‌اند؛ ۹۹۴ نفر در نزدیکی سایت‌ های بنیاد بشردوستانه غزه و ۷۶۶ نفر در مسیر کاروان‌ های امدادی. بیشتر این کشتار ها توسط نیروهای اسرائیلی انجام شده است."

این آمار نسبت به ۱۳۷۳ مورد مرگ که در اول آگست گزارش شده بود، افزایش یافته است.

سایت‌های کمک ‌رسانی به جای کمک، به دام مرگ تبدیل شده ‌اند.

دفاع مدنی غزه اعلام کرده است که حداقل ۳۸ نفر در روز جمعه توسط اردوی اسرائیل کشته شده ‌اند، از جمله ۱۲ نفر که در انتظار دریافت کمک‌ های بشردوستانه بودند.