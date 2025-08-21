اردوی اسرائیل اعلام کرده است که مرحلهٔ جدیدی از عملیات خود را برای بازپسگیری شهر غزه آغاز کرده و حملات خود را بر این منطقهٔ محاصره شده شدت بخشیده است.
افی دفری، سخنگوی نظامی اسرائیل، در یک کنفرانس خبری گفت: «ما عملیات مقدماتی و مراحل اولیهٔ حمله به شهر غزه را آغاز کرده ایم. نیرو های ما اکنون در حومهٔ شهر غزه مستقر هستند.»
او افزود که اردو وارد مرحلهٔ دوم تهاجم زمینی خود شده است که با نام رمز «موتر های جنگی جدعون» شناخته می شود.
دفری ادعا کرد: «حماس امروز دیگر همان حماس پیش از این عملیات نیست.»
به گفتهٔ او، ایال زمیر، لوی درستیز اسرائیل دستور صدور ۶۰ هزار احضاریهٔ جدید برای نیروهای احتیاطی و تمدید خدمت ۲۰ هزار نفر از نیرو های فعلی را برای حمایت از گسترش عملیات صادر کرده است.
دفری همچنین گفت که اسرائیل اکنون ۷۵ درصد «کنترل عملیاتی» بر غزه دارد.
آوارگی اجباری
در هشتم آگست، کابینهٔ جنگ بنیامین نتانیاهو طرحی را برای بازپس گیری تدریجی نوار غزه، با شروع از شهر غزه، تصویب کرد.
این طرح شامل مجبور کردن نزدیک به یک میلیون فلسطینی به سمت جنوب، محاصرهٔ شهر و انجام حملات زمینی به مناطق مسکونی است.
در یازدهم آگست، اسرائیل حملهٔ گستردهای را به محلهٔ زیتون در شهر غزه آغاز کرد.
شاهدان عینی از تخریب خانه ها با استفاده از ربات های انفجاری، آتش توپخانه، تیراندازی بی هدف و آوارگی گستردهٔ ساکنان خبر دادند.
نسلکشی اسرائیل
اسرائیل از اکتوبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۲,۱۰۰ فلسطینی را در غزه کشته است.
این منطقه در اثر ماه ها بمباران ویران شده و کارشناسان تحت حمایت سازمان ملل هشدارهایی دربارهٔ گرسنگی اجباری گسترده داده اند.
در نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین با پروندهٔ نسلکشی در دادگاه بینالمللی دادگستری روبرو است.
کشتار در شهر غزه نقطهٔ عطفی در نسلکشی محسوب می شود، زیرا مقامات اسرائیلی علناً از برنامهٔ بازپسگیری طولانی مدت سخن می گویند، با وجود محکومیت های گستردهٔ بینالمللی.