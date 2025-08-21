اردوی اسرائیل اعلام کرده است که مرحلهٔ جدیدی از عملیات خود را برای بازپس‌گیری شهر غزه آغاز کرده و حملات خود را بر این منطقهٔ محاصره ‌شده شدت بخشیده است.

افی دفری، سخنگوی نظامی اسرائیل، در یک کنفرانس خبری گفت: «ما عملیات مقدماتی و مراحل اولیهٔ حمله به شهر غزه را آغاز کرده‌ ایم. نیرو های ما اکنون در حومهٔ شهر غزه مستقر هستند.»

او افزود که اردو وارد مرحلهٔ دوم تهاجم زمینی خود شده است که با نام رمز «موتر های جنگی جدعون» شناخته می ‌شود.

دفری ادعا کرد: «حماس امروز دیگر همان حماس پیش از این عملیات نیست.»

به گفتهٔ او، ایال زمیر، لوی درستیز اسرائیل دستور صدور ۶۰ هزار احضاریهٔ جدید برای نیروهای احتیاطی و تمدید خدمت ۲۰ هزار نفر از نیرو های فعلی را برای حمایت از گسترش عملیات صادر کرده است.

دفری همچنین گفت که اسرائیل اکنون ۷۵ درصد «کنترل عملیاتی» بر غزه دارد.

آوارگی اجباری

در هشتم آگست، کابینهٔ جنگ بنیامین نتانیاهو طرحی را برای بازپس‌ گیری تدریجی نوار غزه، با شروع از شهر غزه، تصویب کرد.

این طرح شامل مجبور کردن نزدیک به یک میلیون فلسطینی به سمت جنوب، محاصرهٔ شهر و انجام حملات زمینی به مناطق مسکونی است.