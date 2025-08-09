دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که او هفته آینده با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در آلاسکا دیدار خواهد کرد. او افزود که توافق صلح احتمالی میان مسکو و کیف ممکن است شامل تبادل سرزمین‌ ها باشد.

ترامپ در پلتفرم اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «دیدار بسیار مورد انتظار میان من به عنوان رئیس ‌جمهور ایالات متحده امریکا و رئیس ‌جمهور ولادیمیر پوتین از روسیه، روز جمعه آینده، ۱۵ آگست ۲۰۲۵، در ایالت بزرگ آلاسکا برگزار خواهد شد.»

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ماه جنوری، هنوز با پوتین به صورت حضوری دیدار نکرده است.

کرملین صبح روز شنبه اعلام کرد که از ترامپ دعوت کرده است تا پس از نشست هفته آینده با پوتین در آلاسکا، به روسیه سفر کند.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین گفت: «با نگاه به آینده، طبیعی است که امیدوار باشیم نشست بعدی میان روسای جمهور در خاک روسیه برگزار شود. دعوت ‌نامه‌ای در این خصوص به رئیس ‌جمهور امریکا ارسال شده است.»

او افزود: «به نظر منطقی می ‌رسد که هیئت ما فقط از تنگه برینگ عبور کند و چنین نشست مهم و مورد انتظاری میان رهبران دو کشور در آلاسکا برگزار شود.»

تبادل سرزمین ‌ها

پیش ‌تر، در جریان یک نشست سه‌ جانبه با رهبران آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید، ترامپ گفت که روسیه و اوکراین به عنوان بخشی از یک توافق صلح، سرزمین‌ هایی را تبادل خواهند کرد.

او افزود: «برخی تبادل سرزمین‌ ها به نفع هر دو طرف انجام خواهد شد. ما به دنبال بازگرداندن برخی سرزمین‌ها و تبادل هستیم.»

این اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که پوتین به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، گفته است که اگر اوکراین موافقت کند نیروهای خود را از تمام منطقه دونتسک شرقی اوکراین خارج کند، او با آتش‌بس کامل موافقت خواهد کرد.

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین، روز جمعه گفت که کیف و متحدانش به این درک رسیده‌ اند که اکنون امکان دستیابی به حداقل یک آتش‌بس وجود دارد، مشروط به اعمال فشار کافی بر روسیه.