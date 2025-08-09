دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که او هفته آینده با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در آلاسکا دیدار خواهد کرد. او افزود که توافق صلح احتمالی میان مسکو و کیف ممکن است شامل تبادل سرزمین ها باشد.
ترامپ در پلتفرم اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «دیدار بسیار مورد انتظار میان من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از روسیه، روز جمعه آینده، ۱۵ آگست ۲۰۲۵، در ایالت بزرگ آلاسکا برگزار خواهد شد.»
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ماه جنوری، هنوز با پوتین به صورت حضوری دیدار نکرده است.
کرملین صبح روز شنبه اعلام کرد که از ترامپ دعوت کرده است تا پس از نشست هفته آینده با پوتین در آلاسکا، به روسیه سفر کند.
یوری اوشاکوف، مشاور کرملین گفت: «با نگاه به آینده، طبیعی است که امیدوار باشیم نشست بعدی میان روسای جمهور در خاک روسیه برگزار شود. دعوت نامهای در این خصوص به رئیس جمهور امریکا ارسال شده است.»
او افزود: «به نظر منطقی می رسد که هیئت ما فقط از تنگه برینگ عبور کند و چنین نشست مهم و مورد انتظاری میان رهبران دو کشور در آلاسکا برگزار شود.»
تبادل سرزمین ها
پیش تر، در جریان یک نشست سه جانبه با رهبران آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید، ترامپ گفت که روسیه و اوکراین به عنوان بخشی از یک توافق صلح، سرزمین هایی را تبادل خواهند کرد.
او افزود: «برخی تبادل سرزمین ها به نفع هر دو طرف انجام خواهد شد. ما به دنبال بازگرداندن برخی سرزمینها و تبادل هستیم.»
این اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که پوتین به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، گفته است که اگر اوکراین موافقت کند نیروهای خود را از تمام منطقه دونتسک شرقی اوکراین خارج کند، او با آتشبس کامل موافقت خواهد کرد.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز جمعه گفت که کیف و متحدانش به این درک رسیده اند که اکنون امکان دستیابی به حداقل یک آتشبس وجود دارد، مشروط به اعمال فشار کافی بر روسیه.
زلنسکی در سخنرانی خود گفت که او بیش از دوازده گفتگوی تلفنی با رهبران کشورهای مختلف داشته و تیم او به طور مداوم با ایالات متحده در تماس است.
او افزود که مشاوران امنیت ملی اوکراین و کشورهای متحد روز جمعه گفتگوهایی برگزار خواهند کرد.
تلاش امریکا برای جلب حمایت اوکراین
بلومبرگ نیوز روز جمعه گزارش داد که ایالات متحده و روسیه در تلاش هستند تا به توافقی برای توقف جنگ در اوکراین دست یابند که کنترل روسیه بر سرزمین های تصرف شده در طول جنگ را تثبیت کند.
این گزارش، با استناد به منابع آگاه، افزود که مقامات امریکایی و روسی در حال کار بر روی توافقی درباره سرزمین ها برای نشست برنامه ریزی شده میان ترامپ و پوتین هستند که ممکن است «به زودی هفته آینده» برگزار شود.
ایالات متحده در تلاش است تا حمایت اوکراین و متحدان اروپایی خود را از این توافق جلب کند، اما این امر هنوز قطعی نیست.
پوتین خواستار آن است که اوکراین تمام منطقه دونباس شرقی و همچنین کریمه را که در سال ۲۰۱۴ توسط مسکو الحاق شد، به روسیه واگذار کند.
این توافق مستلزم آن است که زلنسکی دستور خروج نیروها از بخش هایی از مناطق لوهانسک و دونتسک که هنوز تحت کنترل کیف است، صادر کند و به روسیه پیروزی ای بدهد که اردوی آن از آغاز جنگ در فبروری ۲۰۲۲ نتوانسته بود به دست آورد.
بر اساس این توافق، روسیه حملات خود را در مناطق خرسون و زاپوریژیا در امتداد خطوط نبرد فعلی متوقف خواهد کرد.
این گزارش هشدار داد که شرایط و برنامه های این توافق «هنوز در حال تغییر است و ممکن است تغییر کند.»
هدف این توافق، متوقف کردن جنگ و هموار کردن راه برای آتشبس و گفتگوهای فنی درباره یک توافق صلح نهایی است.