سیاست
ترامپ نتانیاهو را قهرمان جنگ خواند
رئیس‌ جمهور ایالات متحده از رهبر اسرائیل که تحت پیگرد بین‌المللی و داخلی قرار دارد، ستایش کرد، در حالی که اردوی اسرائیل طرح ‌هایی برای اشغال شهر غزه را تصویب کرد
/ AP
20 اوت 2025

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر اسرائیل را به عنوان «قهرمان جنگ» مورد ستایش قرار داده است, در حالیکه این رهبر اسرائیلی از سوی محکمه بین‌المللی جزایی (ICC) به اتهام جنایات جنگی در غزه تحت تعقیب میباشد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با مارک لوین، مجری رادیوی محافظه‌ کار، روز سه‌ شنبه گفت: «او مرد خوبی است. او در آنجا می‌جنگد... او یک قهرمان جنگ است، چون ما با هم کار کردیم. او یک قهرمان جنگ است. فکر می ‌کنم من هم همین‌ طور باشم.»

ترامپ تلاش‌ ها برای پاسخگویی نتانیاهو را رد کرد و گفت: «آن ‌ها می ‌خواهند او را به زندان بیندازند.»

مشخص نبود که آیا او به حکم بازداشت محکمه بین‌المللی جزایی اشاره می‌ کرد یا به محاکمه جاری فساد نتانیاهو در اسرائیل.

نتانیاهو که از سال ۲۰۲۰ تحت محاکمه قرار دارد، اولین رهبر اسرائیلی است که در زمان تصدی مقام خود با دادرسی جنایی روبرو شده است.

در نوامبر سال گذشته، محکمه بین‌المللی جزایی حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین با یک پرونده نسل‌کشی در محکمه بین‌المللی عدالت به دلیل جنگ ویرانگر خود در غزه روبرو است.

در همین حال، رسانه ‌های اسرائیلی گزارش دادند که یسرائیل کاتز، وزیر دفاع و ایال زمیر، لوی درسیتیز قوای مسلح، طرح‌ هایی را برای اشغال شهر غزه پس از تصمیم کابینه امنیتی تصویب کرده ‌اند.

اردو فراخوان ۶۰,۰۰۰ نیروی احتیاطی را تسریع خواهد کرد و خدمت ۲۰,۰۰۰ نفر دیگر را به مدت ۴۰ روز تمدید خواهد نمود.

کانال ۱۲ گزارش داد که کاتز و زمیر در وزارت دفاع در تل‌ ابیب با مقامات ارشد فرماندهی جنوبی، ستاد کل، استخبارات نظامی، بخش عملیات و شین بت گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، زمیر مراحل طرح اشغال را تشریح کرد که شامل تقویت نیرو های اسرائیلی در شمال غزه می‌ شود.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با حمایت ایالات متحده، آنچه فلسطینی ‌ها و کارشناسان حقوقی بین‌المللی به عنوان نسل‌کشی در غزه توصیف می‌ کنند، آغاز کرده است که شامل کشتار جمعی، جابجایی اجباری، تخریب و گرسنگی می‌ شود.

این نسل‌کشی بیش از ۶۲,۰۰۰ کشته، ۱۵۶,۰۰۰ زخمی، بیش از ۱۰,۰۰۰ مفقود و صد ها هزار نفر آواره بر جای گذاشته است.

