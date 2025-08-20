دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر اسرائیل را به عنوان «قهرمان جنگ» مورد ستایش قرار داده است, در حالیکه این رهبر اسرائیلی از سوی محکمه بین‌المللی جزایی (ICC) به اتهام جنایات جنگی در غزه تحت تعقیب میباشد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با مارک لوین، مجری رادیوی محافظه‌ کار، روز سه‌ شنبه گفت: «او مرد خوبی است. او در آنجا می‌جنگد... او یک قهرمان جنگ است، چون ما با هم کار کردیم. او یک قهرمان جنگ است. فکر می ‌کنم من هم همین‌ طور باشم.»

ترامپ تلاش‌ ها برای پاسخگویی نتانیاهو را رد کرد و گفت: «آن ‌ها می ‌خواهند او را به زندان بیندازند.»

مشخص نبود که آیا او به حکم بازداشت محکمه بین‌المللی جزایی اشاره می‌ کرد یا به محاکمه جاری فساد نتانیاهو در اسرائیل.

نتانیاهو که از سال ۲۰۲۰ تحت محاکمه قرار دارد، اولین رهبر اسرائیلی است که در زمان تصدی مقام خود با دادرسی جنایی روبرو شده است.

در نوامبر سال گذشته، محکمه بین‌المللی جزایی حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین با یک پرونده نسل‌کشی در محکمه بین‌المللی عدالت به دلیل جنگ ویرانگر خود در غزه روبرو است.