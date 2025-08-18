دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیامی را در پلتفرم Truth Social خود بازنشر کرد که در آن گفته شده بود اوکراین باید آماده باشد بخشی از قلمرو های خود را به روسیه واگذار کند.
در این پیام که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است: «اوکراین باید آماده باشد بخشی از قلمرو خود را به روسیه واگذار کند؛ در غیر این صورت، هرچه جنگ طولانی تر شود، خاک های بیشتری را از دست خواهد داد!»
قبلاً مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفته بود که هم روسیه و هم اوکراین باید «امتیازاتی بدهند» تا به توافق صلح برسند.
او به شبکه فاکس نیوز گفت: «شما نمی توانید بین دو طرف درگیر توافق صلح داشته باشید مگر اینکه هر دو طرف آماده باشند چیزی را واگذار کنند. در غیر این صورت، اگر یک طرف همه چیز را به دست آورد، این صلح نیست، بلکه تسلیم شدن است.»
روبیو به مسائل کلیدی باقی مانده از نشست روز جمعه در انکوریج، آلاسکا، بین رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اشاره کرد و گفت: «این مسائل شامل تعیین خطوط مرزی، تضمین های امنیتی دراز مدت، و اینکه اوکراین با چه کشورهایی می تواند اتحاد نظامی داشته باشد، می شود.»
او افزود که تصمیمگیری درباره مسائل ارضی در نهایت به اوکراین مربوط است.
روبیو گفت: «این قلمرو آن هاست. این کشور آن هاست.»
ترامپ و پوتین در آلاسکا یک نشست سه ساعته پشت درهای بسته برگزار کردند و پوتین گفت که آن ها به «تفاهم» رسیده اند.
پس از این نشست، ترامپ به فاکس نیوز گفت که نقاط مهمی مورد توافق قرار گرفته و تنها موارد جزئی باقی مانده است.
دیدار در کاخ سفید
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه در کاخ سفید با ترامپ دیدار خواهد کرد تا درباره این پیشنهاد ها گفتگو کند.
گروهی از رهبران ارشد اروپایی و رئیس ناتو نیز روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهند کرد تا در این مذاکرات درباره اوکراین شرکت کنند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان، الکساندر استاب، رئیس جمهور فنلاند، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و مارک روت، دبیرکل ناتو، همگی قرار است در این نشست حضور داشته باشند.
در یک پست جداگانه در Truth Social روز یکشنبه، ترامپ گزارش های رسانهای را که ادعا می کردند او با اجازه دادن به پوتین برای برگزاری یک نشست بزرگ در ایالات متحده «شکست بزرگی» خورده است، محکوم کرد.
او گفت که پوتین «دوست داشت این نشست را در هر جای دیگری غیر از ایالات متحده برگزار کند، و اخبار جعلی این را می دانند. این یک نقطه اختلاف بزرگ بود!»