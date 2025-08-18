دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، پیامی را در پلتفرم Truth Social خود بازنشر کرد که در آن گفته شده بود اوکراین باید آماده باشد بخشی از قلمرو های خود را به روسیه واگذار کند.

در این پیام که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است: «اوکراین باید آماده باشد بخشی از قلمرو خود را به روسیه واگذار کند؛ در غیر این صورت، هرچه جنگ طولانی ‌تر شود، خاک ‌های بیشتری را از دست خواهد داد!»

قبلاً مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفته بود که هم روسیه و هم اوکراین باید «امتیازاتی بدهند» تا به توافق صلح برسند.

او به شبکه فاکس نیوز گفت: «شما نمی ‌توانید بین دو طرف درگیر توافق صلح داشته باشید مگر اینکه هر دو طرف آماده باشند چیزی را واگذار کنند. در غیر این صورت، اگر یک طرف همه چیز را به دست آورد، این صلح نیست، بلکه تسلیم شدن است.»

روبیو به مسائل کلیدی باقی‌ مانده از نشست روز جمعه در انکوریج، آلاسکا، بین رئیس ‌جمهور ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه، اشاره کرد و گفت: «این مسائل شامل تعیین خطوط مرزی، تضمین‌ های امنیتی دراز مدت، و اینکه اوکراین با چه کشورهایی می ‌تواند اتحاد نظامی داشته باشد، می ‌شود.»

او افزود که تصمیم‌گیری درباره مسائل ارضی در نهایت به اوکراین مربوط است.

روبیو گفت: «این قلمرو آن ‌هاست. این کشور آن‌ هاست.»

ترامپ و پوتین در آلاسکا یک نشست سه ‌ساعته پشت درهای بسته برگزار کردند و پوتین گفت که آن ‌ها به «تفاهم» رسیده ‌اند.