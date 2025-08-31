محمد فاتح قاچیر، وزیر صنایع و تکنالوژی, عمر بولات, وزیر تجارت, خالد ییره بکان معاون حزب عدالت و توسعه, اسماعیل فاروق آقسو، معاون رئیس حزب حرکت ملی, برهان ‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری, هالوک گورگون، رئیس صنایع دفاعی و حسن دوغان, دبیر خصوصی ریاست جمهوری نیز اردوغان را همراهی می ‌کنند.

سازمان همکاری شانگهای و تورکیه

سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ توسط چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تأسیس شد، بر امنیت منطقه‌ای، همکاری اقتصادی و مبارزه با تروریسم تمرکز دارد.

اعضای کامل این سازمان شامل روسیه، بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قیرغزستان، پاکستان، تاجیکستان و اوزبیکستان هستند.

این سازمان در سال ۲۰۱۷ با اضافه شدن هند و پاکستان، در سال ۲۰۲۳ با ایران و در سال ۲۰۲۴ با بلاروس چهار عضو جدید به خود اضافه کرد.

تورکیه از سال ۲۰۱۲ به عنوان شریک گفت‌وگو در سازمان همکاری شانگهای حضور دارد و تنها کشور عضو ناتو است که به این وضعیت دست یافته است. این امر نشان ‌دهنده تلاش‌ های انقره برای ایجاد تعادل میان اتحاد های غربی و تعامل عمیق ‌تر با یورو آسیا است.

تحت رهبری اردوغان، تورکیه روابط خود با سازمان همکاری شانگهای را تقویت کرده است، از جمله ریاست باشگاه انرژی این سازمان در سال ۲۰۱۷ و افزایش تجارت با اعضای کلیدی مانند چین و روسیه.

اجلاس سازمان همکاری شانگهای تا روز دوشنبه در شهر بندری تیانجین برگزار خواهد شد، چند روز پیش از یک رژه نظامی بزرگ در پایتخت، پکن، به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم.