رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه، روز یکشنبه وارد شهر تیانجین چین شد تا به عنوان مهمان افتخاری در بیست و پنجمین نشست شورای سران دولت های سازمان همکاری شانگهای (SCO) شرکت کند.
اردوغان در میدان هوایی بینالمللی پکن از سوی لی هایچائو، وزیر دولت چین، سلجوق اونال، سفیر تورکیه در پکن و کارکنان سفارت مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس جمهور اردوغان در ضیافتی که به افتخار رهبران توسط شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، به مناسبت بیست و پنجمین اجلاس شورای سران دولت های سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.
برهان الدین دوران، رئیس ارتباطات تورکیه، پیشتر اعلام کرده بود که اردوغان در اجلاس که به صورت گسترده برگزار می شود، روز دوشنبه سخنرانی خواهد کرد.
اردوغان از تاریخ ۳۱ آگست تا ۱ سپتامبر در چین حضور خواهد داشت.
این سفر اولین بازدید اردوغان از چین در پنج سال گذشته است و در حالی انجام می شود که روابط استراتژیک میان انقره و پکن در حال گسترش است.
در جریان این اجلاس، اردوغان همچنین قرار است مذاکرات دوجانبهای با شی جینپینگ، رئیس جمهور چین و دیگر رهبران شرکت کننده داشته باشد.
امینه اردوغان، بانوی اول تورکیه, خاقان فیدان, آلپ ارسلان بیرقدار, محمد شمشک و یاشر گولر وزرای امور خارجه, انرژی, مالیه و دفاع ملی تورکیه و ابراهیم قلین، رئیس اداره استخبارات ملی تورکیه نیز به تیانجین رسیده اند.
محمد فاتح قاچیر، وزیر صنایع و تکنالوژی, عمر بولات, وزیر تجارت, خالد ییره بکان معاون حزب عدالت و توسعه, اسماعیل فاروق آقسو، معاون رئیس حزب حرکت ملی, برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری, هالوک گورگون، رئیس صنایع دفاعی و حسن دوغان, دبیر خصوصی ریاست جمهوری نیز اردوغان را همراهی می کنند.
سازمان همکاری شانگهای و تورکیه
سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ توسط چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تأسیس شد، بر امنیت منطقهای، همکاری اقتصادی و مبارزه با تروریسم تمرکز دارد.
اعضای کامل این سازمان شامل روسیه، بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قیرغزستان، پاکستان، تاجیکستان و اوزبیکستان هستند.
این سازمان در سال ۲۰۱۷ با اضافه شدن هند و پاکستان، در سال ۲۰۲۳ با ایران و در سال ۲۰۲۴ با بلاروس چهار عضو جدید به خود اضافه کرد.
تورکیه از سال ۲۰۱۲ به عنوان شریک گفتوگو در سازمان همکاری شانگهای حضور دارد و تنها کشور عضو ناتو است که به این وضعیت دست یافته است. این امر نشان دهنده تلاش های انقره برای ایجاد تعادل میان اتحاد های غربی و تعامل عمیق تر با یورو آسیا است.
تحت رهبری اردوغان، تورکیه روابط خود با سازمان همکاری شانگهای را تقویت کرده است، از جمله ریاست باشگاه انرژی این سازمان در سال ۲۰۱۷ و افزایش تجارت با اعضای کلیدی مانند چین و روسیه.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای تا روز دوشنبه در شهر بندری تیانجین برگزار خواهد شد، چند روز پیش از یک رژه نظامی بزرگ در پایتخت، پکن، به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم.