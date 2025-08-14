شرق میانه
اسرائیل در سه روز بیش از ۳۰۰ خانه را در منطقه زیتون غزه تخریب کرد
محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی در غزه می گوید برخی خانه ‌ها در حالی تخریب شده ‌اند که ساکنان هنوز داخل آن‌ ها بودند
/ AP
14 اوت 2025

اردوی اسرائیل در سه روز گذشته بیش از ۳۰۰ خانه را در منطقه زیتون غزه تخریب کرده است. دفاع مدنی این اقدام را هدف‌ گیری عمدی مناطق مسکونی غیرنظامی توصیف کرده است.

محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی در غزه، روز چهارشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی حملات سنگینی را در زیتون انجام داده‌ اند و تمرکز آن ‌ها بر ساختمان ‌هایی با پنج طبقه یا بیشتر بوده است.

او افزود که مواد منفجره استفاده‌ شده باعث فروپاشی ساختمان‌ های اطراف شده و برخی خانه ‌ها در حالی تخریب شده ‌اند که ساکنان هنوز داخل آن‌ ها بودند.

بصل گفت: «تخریب ‌ها بدون هشدار قبلی انجام شده و بمباران شدید مانع از رسیدن تیم‌ های نجات به زخمی‌ ها شده است.»

منطقه زیتون که در مرکز غزه واقع شده است، در جریان این خشونت‌ ها بار ها هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است.

آخرین موج تخریب‌ ها بخشی از آن چیزی است که مقامات فلسطینی آن را برنامه اشغال مداوم اسرائیل برای تخلیه جمعیت و نابودی زیرساخت ‌های غیر نظامی در این منطقه توصیف می‌ کنند.

تیم ‌های دفاع مدنی گزارش داده‌ اند که به دلیل ادامه بمباران، دسترسی به بسیاری از مناطق دشوار بوده و نگرانی‌ هایی وجود دارد که افراد هنوز زیر آوار گیر مانده باشند.

شاهدان عینی گفته ‌اند که در برخی از بخش‌ های زیتون، ساختمان ‌ها کاملاً تخریب شده ‌اند.

نسل‌ کشی اسرائیل در غزه

به گفته مقامات صحی محلی, خشونت‌ های اسرائیل در غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است، تاکنون بیش از ۶۱,۷۰۰ فلسطینی را کشته است که تقریباً نیمی از آن‌ ها زنان و کودکان هستند.

تخریب خانه‌ ها صد ها هزار نفر را بی‌ خانمان کرده و بسیاری مجبور شده‌ اند در خیمه‌ های پرازدحام یا ساختمان ‌های آسیب ‌دیده پناه بگیرند.

محکمه بین‌المللی کیفری در نوامبر گذشته حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین، به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین با پرونده نسل ‌کشی در محکمه بین‌المللی دادگستری روبرو است.

سازمان‌ های بین‌المللی بشردوستانه بار ها هشدار داده ‌اند که تخریب گسترده اموال غیرنظامیان در غزه توسط اسرائیل، قوانین بین‌المللی را نقض می ‌کند که مجازات جمعی و هدف ‌گیری زیر ساخت‌ های غیرنظامی را ممنوع می ‌سازد.

