اردوی اسرائیل در سه روز گذشته بیش از ۳۰۰ خانه را در منطقه زیتون غزه تخریب کرده است. دفاع مدنی این اقدام را هدف‌ گیری عمدی مناطق مسکونی غیرنظامی توصیف کرده است.

محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی در غزه، روز چهارشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی حملات سنگینی را در زیتون انجام داده‌ اند و تمرکز آن ‌ها بر ساختمان ‌هایی با پنج طبقه یا بیشتر بوده است.

او افزود که مواد منفجره استفاده‌ شده باعث فروپاشی ساختمان‌ های اطراف شده و برخی خانه ‌ها در حالی تخریب شده ‌اند که ساکنان هنوز داخل آن‌ ها بودند.

بصل گفت: «تخریب ‌ها بدون هشدار قبلی انجام شده و بمباران شدید مانع از رسیدن تیم‌ های نجات به زخمی‌ ها شده است.»

منطقه زیتون که در مرکز غزه واقع شده است، در جریان این خشونت‌ ها بار ها هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است.

آخرین موج تخریب‌ ها بخشی از آن چیزی است که مقامات فلسطینی آن را برنامه اشغال مداوم اسرائیل برای تخلیه جمعیت و نابودی زیرساخت ‌های غیر نظامی در این منطقه توصیف می‌ کنند.

تیم ‌های دفاع مدنی گزارش داده‌ اند که به دلیل ادامه بمباران، دسترسی به بسیاری از مناطق دشوار بوده و نگرانی‌ هایی وجود دارد که افراد هنوز زیر آوار گیر مانده باشند.