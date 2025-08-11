اسرائیل پنج خبرنگار شبکه الجزیره را در حملهای که خیمه خبرنگاران در نزدیکی شفاخانه الشفاء در غرب شهر غزه را هدف قرار داد، به شهادت رسانده است.
این شبکه مستقر در قطر به نقل از مدیر مجتمع طبی الشفاء در غزه گزارش داد که «خبرنگاران الجزیره، انس الشریف و محمد قریقع در حمله اسرائیل به خیمه شان به شهادت رسیدند.»
الجزیره همچنین تأیید کرد که این حمله یک خبرنگار دیگر الجزیره عربی به نام مومن علیوه و دو تصویربردار دیگر، ابراهیم ظاهر و محمد نوفل را نیز به شهادت رسانده است.
الجزیره گفت: «خبرنگاران الجزیره عربی، انس الشریف, مومن علیوه و محمد قریقع، همراه با تصویربرداران ابراهیم ظاهر و محمد نوفل، در حمله اسرائیل به نوار غزه به شهادت رسیدند.»
لحظاتی پیش از شهادتش، انس الشریف که از آغاز حملات اسرائیل به غزه این جنایات را پوشش می داد، به نظر می رسد حملهای را گزارش کرده که جان او را گرفت.
او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بمباران بی وقفه... برای دو ساعت، تجاوز اسرائیل در شهر غزه شدت یافته است.»
لحظاتی بعد، خبرنگاران دیگر خبر شهادت او را اعلام کردند و سپس الجزیره این خبر را تأیید کرد.
پیام آخر انس الشریف
پس از شهادتش، مدیران او در شبکه اجتماعی ایکس وصیتنامهاش را منتشر کردند که در آن از الله خواسته بود او را در میان شهدا بپذیرد و گناهان گذشتهاش را ببخشد.
او در وصیت نامهاش نوشته بود: «امید داشتم که الله عمرم را طولانی کند تا بتوانم با خانواده و عزیزانم به زادگاه اصلی مان، عسقلان اشغالی، 'مجدل' بازگردم. اما اراده الله غالب شد و حکم او اجرا گردید.»
او افزود: «من درد را در تمام جزئیاتش تجربه کردم و بارها طعم از دست دادن و غم را چشیدم. با این حال، هیچ گاه حتی برای یک روز در رساندن حقیقت همان گونه که هست، بدون تحریف یا جعل، تردید نکردم، به این امید که الله شاهد باشد بر کسانی که سکوت کردند، کسانی که کشتار ما را پذیرفتند و کسانی که نفس های ما را محاصره کردند، بی تفاوت به اجساد کودکان و زنان ما.»
او در وصیت نامهاش فلسطین و مردم آن را به جهان عرب و مسلمان سپرد و از آنها خواست که سکوت نکنند و پلی باشند برای آزادی فلسطینیان.
او همچنین خانواده اش، از جمله مادر، همسر، پسر و دخترش را به جهان سپرد.
او گفت: «غزه را فراموش نکنید... و مرا در دعا های نیک خود برای بخشش و پذیرش فراموش نکنید.»
حملهای که انس الشریف را به شهادت رساند، شش نفر دیگر را نیز کشت که پنج نفر از آنها خبرنگار بودند.
ترور این پنج خبرنگار، شمار خبرنگاران کشته شده در حملات اسرائیل به غزه از اواخر سال ۲۰۲۳ را به ۲۳۷ نفر رسانده است.