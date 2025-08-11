اسرائیل پنج خبرنگار شبکه الجزیره را در حمله‌ای که خیمه خبرنگاران در نزدیکی شفاخانه الشفاء در غرب شهر غزه را هدف قرار داد، به شهادت رسانده است.

این شبکه مستقر در قطر به نقل از مدیر مجتمع طبی الشفاء در غزه گزارش داد که «خبرنگاران الجزیره، انس الشریف و محمد قریقع در حمله اسرائیل به خیمه ‌شان به شهادت رسیدند.»

الجزیره همچنین تأیید کرد که این حمله یک خبرنگار دیگر الجزیره عربی به نام مومن علیوه و دو تصویربردار دیگر، ابراهیم ظاهر و محمد نوفل را نیز به شهادت رسانده است.

الجزیره گفت: «خبرنگاران الجزیره عربی، انس الشریف, مومن علیوه و محمد قریقع، همراه با تصویربرداران ابراهیم ظاهر و محمد نوفل، در حمله اسرائیل به نوار غزه به شهادت رسیدند.»

لحظاتی پیش از شهادتش، انس الشریف که از آغاز حملات اسرائیل به غزه این جنایات را پوشش می ‌داد، به نظر می ‌رسد حمله‌ای را گزارش کرده که جان او را گرفت.

او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بمباران بی ‌وقفه... برای دو ساعت، تجاوز اسرائیل در شهر غزه شدت یافته است.»

لحظاتی بعد، خبرنگاران دیگر خبر شهادت او را اعلام کردند و سپس الجزیره این خبر را تأیید کرد.

پیام آخر انس الشریف