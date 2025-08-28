یک مقام صحی فلسطینی روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اردوی اسرائیل به‌ طور عمدی یک مرکز خبرنگاران را در مجتمع طبی ناصر در جنوب غزه هدف قرار داده و سپس کارمندان بشردوستانه‌ای را که برای نجات آن‌ ها شتافته بودند، مورد حمله قرار داده است.

در این حملات اسرائیل، حداقل ۲۰ نفر، از جمله پنج خبرنگار، کشته شدند که این امر منجر به محکومیت‌ های جهانی و درخواست‌ ها برای تحقیقات بی ‌طرفانه شد.

در یک بیانیه ویدیویی، صقر، یکی از مسئولین این شفاخانه گفت که نیروهای اسرائیلی ادعای نادرستی کرده ‌اند مبنی بر اینکه یک کمره مخفی حماس در طبقه چهارم ساختمان جراحی وجود داشته است.

او افزود: «این منطقه، راه ‌پله‌ های کنار اتاق عملیات، یک مرکز برای خبرنگاران است. همه ما می‌ دانیم که اینجا یک مرکز اصلی برای خبرنگاران است. آن‌ ها کمره‌ های خود را در طبقه بالا قرار می ‌دهند و اخبار را به آژانس‌ های محلی و بین‌المللی ارسال می ‌کنند. بنابر این این یک راز نیست. این چیزی است که برای ما و اسرائیل شناخته شده است.»

صقر اضافه کرد که مقامات اسرائیلی می ‌توانستند با کارکنان شفاخانه تماس بگیرند اگر نگرانی‌ای در مورد حضور خبرنگاران داشتند.

او توضیح داد: «آن‌ ها شماره ‌های ما را می ‌دانند. گاهی اوقات با ما تماس می ‌گیرند. اگر آن ‌ها اعتراضی در مورد حضور خبرنگاران در طبقه چهارم داشتند، ما می ‌توانستیم این مشکل را حل کنیم. این کار دشواری نبود. ما می ‌توانستیم از خبرنگاران بخواهیم که پایین بیایند و محل را ترک کنند. اما آن‌ ها مدت زیادی است که از این منطقه برای ارسال اخبار استفاده می ‌کنند.»

او اسرائیل را به دلیل انجام حمله دوم در حالی که کارکنان بشردوستانه تلاش می‌ کردند مجروحان را تخلیه کنند، محکوم کرد.

او گفت: «چیز تکان‌ دهنده این است که چرا نیروهای هوایی اسرائیل خبرنگاران را در طبقه چهارم هدف قرار دادند و وقتی ما کارکنان بشردوستانه خود را برای نجات آن‌ ها فرستادیم، دوباره به کارکنان بشردوستانه حمله کردند. هدف از این کار چیست؟ چرا اصرار دارید ما را بکشید؟ ما در یک منطقه بشردوستانه کار می ‌کنیم، در یک مرکز صحی. ما باید طبق مقررات و قوانین بین‌المللی محافظت شویم.»

حداقل ۲۰ فلسطینی، از جمله پنج خبرنگار و یک آتش ‌نشان، در حمله اسرائیل به مجتمع طبی ناصر در خان یونس در روز دوشنبه کشته شدند و چندین نفر دیگر زخمی شدند.