پس از سقوط رژیم بشار اسد در ماه دسامبر، اسرائیل صد ها حمله به اهداف نظامی و دارایی ‌های سوریه انجام داده است که شامل طیارات جنگی، سیستم ‌های موشکی و تأسیسات دفاع هوایی می ‌شود.

اسرائیل همچنین اشغال خود را در بلندی‌ های جولان سوریه گسترش داده و منطقه حائل غیرنظامی را تصرف کرده است، اقدامی که توافقنامه جدا سازی سال ۱۹۷۴ با سوریه را نقض می‌ کند.

اسد که نزدیک به ۲۵ سال با مشت آهنین بر سوریه حکومت می ‌کرد، در ماه دسامبر به روسیه فرار کرد و به رژیم حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان داد.

یک اداره انتقالی جدید به رهبری رئیس ‌جمهور احمد الشرع در ماه جنوری تشکیل شد.