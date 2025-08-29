فعالیت های نظامی اسرائیل روز جمعه در جنوب سوریه شدت گرفت، به طوری که طیاره های جنگی بر فراز ولایت های قنیطره و درعا پرواز کردند و نیروهای زمینی وارد خاک سوریه شدند.
رسانه دولتی سوریه، الاخباریه، گزارش داد که وسایط نقلیه نظامی اسرائیل به روستای «سمادانیه شرقی» در حومه قنیطره پیشروی کرده و به یک خانه مسکونی یورش بردند.
اطلاعات فوری در مورد تلفات این رویداد در دسترس نیست.
این تجاوزات ادامه نقض های مکرر حاکمیت سوریه توسط اسرائیل است که شامل حملات هوایی و یورش زمینی در جنوب این کشور می شود.
گزارش های اخیر از فعالیت های نظامی اسرائیل در حالی منتشر می شود که ایالات متحده برای دستیابی به نوعی توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه تلاش می کند.
پس از سقوط رژیم بشار اسد در ماه دسامبر، اسرائیل صد ها حمله به اهداف نظامی و دارایی های سوریه انجام داده است که شامل طیارات جنگی، سیستم های موشکی و تأسیسات دفاع هوایی می شود.
اسرائیل همچنین اشغال خود را در بلندی های جولان سوریه گسترش داده و منطقه حائل غیرنظامی را تصرف کرده است، اقدامی که توافقنامه جدا سازی سال ۱۹۷۴ با سوریه را نقض می کند.
اسد که نزدیک به ۲۵ سال با مشت آهنین بر سوریه حکومت می کرد، در ماه دسامبر به روسیه فرار کرد و به رژیم حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود، پایان داد.
یک اداره انتقالی جدید به رهبری رئیس جمهور احمد الشرع در ماه جنوری تشکیل شد.