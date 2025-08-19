نارندرا مودی، نخست ‌وزیر هند، قرار است روز سه ‌شنبه با دیپلمات ارشد چین دیدار کند. این دیدار نشانه‌ای از کاهش تنش ‌ها میان این دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای پس از سال‌ ها اختلاف میان این قدرت‌ های آسیایی است.

وانگ یی، وزیر خارجه چین که روز دوشنبه وارد هند شد، برنامه دارد با مودی و دیگر رهبران، از جمله اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند، درباره مرز مورد مناقشه در کوه‌ های هیمالیا گفتگو کند. انتظار می ‌رود کاهش تعداد نیروهای نظامی در مرز و از سرگیری برخی تجارت‌ ها در این منطقه در دستور کار قرار گیرد.

وزیر خارجه چین در دیدار با همتای هندی خود در دهلی نو گفت که روابط میان چین و هند در مسیر مثبتی به سوی همکاری قرار دارد. این اظهارات در گزارشی از دیدار آن‌ ها که روز سه ‌شنبه منتشر شد، آمده است.

این دو کشور پرجمعیت جهان، رقبای شدیدی هستند که برای نفوذ در جنوب آسیا رقابت می ‌کنند. آن‌ ها در سال ۲۰۲۰ درگیری مرزی مرگباری داشتند. هند همچنین بخشی از اتحاد امنیتی با ایالات متحده، آسترالیا و جاپان است که به عنوان مقابله‌ای در برابر چین دیده می ‌شود.

در گفتگو های روز دوشنبه با سوبراهمانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، وانگ یی گفت که دو کشور باید یکدیگر را به عنوان شریک و فرصت ببینند، نه به عنوان دشمن یا تهدید. او به از سرگیری گفتگوها در تمام سطوح و حفظ صلح و آرامش در مناطق مرزی به عنوان شواهدی از روند مثبت روابط دوجانبه اشاره کرد.

اختلاف مرزی میان هند و چین که دهه‌ ها قدامت دارد، در سال ۲۰۲۰ پس از یک درگیری مرگبار در منطقه لداخ بدتر شد. این سردی در روابط بر تجارت، دیپلماسی و سفرهای هوایی تأثیر گذاشت، زیرا هر دو طرف ده‌ ها هزار نیروی امنیتی در مناطق مرزی مستقر کردند.

در ماه‌ های اخیر، دو کشور دیدارهای رسمی را افزایش داده و درباره کاهش برخی محدودیت‌ های تجاری، حرکت شهروندان و ویزه برای تاجران گفتگو کرده ‌اند. در ماه جون، چین به زائران هندی اجازه داد تا از اماکن مقدس در تبت بازدید کنند. هر دو طرف در حال کار برای بازگرداندن پروازهای مستقیم هستند.