به گفته مقامات محلی شمار قربانیان بارندگی های شدید و سیلاب ها در پاکستان از ۳۰۰ نفر فراتر رفته است.
صد ها نفر در هفته های اخیر جان خود را از دست داده اند، زیرا پاکستان در فصل کنونی مانسون بارندگی های بیشتری نسبت به معمول تجربه کرده است که باعث تخریب جاده ها و ساختمان ها شده است.
بر اساس گزارش اداره ملی مدیریت بحران، بیشترین تعداد قربانیان، یعنی ۲۱۱ نفر، در ایالت کوهستانی خیبر پختونخوا ثبت شده است.
همچنین، ۹ نفر دیگر در کشمیر تحت اداره پاکستان و ۵ نفر در منطقه شمالی گلگت-بلتستان جان باخته اند.
بیشتر قربانیان در اثر سیلاب های ناگهانی و فرو ریختن خانه ها جان خود را از دست داده اند، در حالی که ۲۱ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.
اداره هواشناسی برای شمال غرب پاکستان هشدار بارندگی شدید برای چند ساعت آینده صادر کرده و از مردم خواسته است تا "اقدامات احتیاطی" را انجام دهند.
یک هلیکوپتر که مواد امدادی را به منطقه بجور که دچار بارش شدید شده بود، انتقال می داد، روز جمعه سقوط کرد و پنج خدمه آن، از جمله دو پیلوت، در ایالت خیبر پختونخوا جان باخت.
بونیر، بجور، سوات، شانگله، مانسهره و بتگرام به عنوان مناطق آسیب دیده اعلام گردیده اند.
در همین حال، اداره نجات ایالتی به خبرگزاری AFP گفته است که حدود ۲,۰۰۰ کارمند نجات در حال بازیابی اجساد از زیر آوار و انجام عملیات امدادی در ۹ ولسوالی آسیب دیده هستند.
بلال احمد، سخنگوی اداره نجات خیبر پختونخوا، به AFP گفت: "بارندگی شدید، رانش زمین در چندین منطقه و تخریب جاده ها چالش های بزرگی را در ارائه کمک ها، به ویژه در انتقال ماشینآلات سنگین و امبولانس ها ایجاد کرده است."
او افزود: "به دلیل بسته بودن جاده ها در بیشتر مناطق، کارمندان نجات پیاده به مناطق دورافتاده سفر می کنند تا عملیات را انجام دهند."
آنها تلاش می کنند بازماندگان را تخلیه کنند، اما تعداد کمی از مردم به دلیل مرگ بستگان یا عزیزانشان که زیر آوار گیر مانده اند، منطقه را ترک می کنند.