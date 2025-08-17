یک هلیکوپتر که مواد امدادی را به منطقه بجور که دچار بارش شدید شده بود، انتقال می ‌داد، روز جمعه سقوط کرد و پنج خدمه آن، از جمله دو پیلوت، در ایالت خیبر پختونخوا جان باخت.

بونیر، بجور، سوات، شانگله، مانسهره و بتگرام به عنوان مناطق آسیب ‌دیده اعلام گردیده اند.

در همین حال، اداره نجات ایالتی به خبرگزاری AFP گفته است که حدود ۲,۰۰۰ کارمند نجات در حال بازیابی اجساد از زیر آوار و انجام عملیات امدادی در ۹ ولسوالی آسیب ‌دیده هستند.

بلال احمد، سخنگوی اداره نجات خیبر پختونخوا، به AFP گفت: "بارندگی شدید، رانش زمین در چندین منطقه و تخریب جاده ‌ها چالش ‌های بزرگی را در ارائه کمک ‌ها، به ویژه در انتقال ماشین‌آلات سنگین و امبولانس‌ ها ایجاد کرده است."

او افزود: "به دلیل بسته بودن جاده‌ ها در بیشتر مناطق، کارمندان نجات پیاده به مناطق دورافتاده سفر می ‌کنند تا عملیات را انجام دهند."

آن‌ها تلاش می‌ کنند بازماندگان را تخلیه کنند، اما تعداد کمی از مردم به دلیل مرگ بستگان یا عزیزانشان که زیر آوار گیر مانده‌ اند، منطقه را ترک می‌ کنند.