حمزه مصطفی, وزیر اطلاعات سوریه گفته است که اسرائیل در تلاش است تا سوریه را تقسیم کند و از رهبر دورزی ها، حکمت الهجری، در شهر سویدا حمایت می کند تا یک اداره به سبک کانتون در جنوب کشور ایجاد کند.
مصطفی در مصاحبهای با خبرگزاری آناتولی گفت: «اسرائیل نمی خواهد سوریهای متحد و باثبات وجود داشته باشد. این کشور به سیاست خود برای حفظ وضعیت تفرقه و بی ثباتی در سوریه ادامه می دهد. متأسفانه، برخی از طرف های داخلی نیز با محاسبات سیاسی محدود، به سیاست های اسرائیل خدمت می کنند.»
او افزود که آتشبس اخیر در سویدا از طریق میانجیگری ایالات متحده و چند کشور دیگر به دست آمد. «به ویژه پس از حملات اسرائیل به دمشق، زمینهای برای جستجوی راه حل سیاسی فراهم شد. راه حل های سیاسی ارائه شده در سویدا، همانهایی بودند که از سوی دولت پیشنهاد شدند.»
مصطفی تأکید کرد که دولت قصد نداشت عملیات نظامی در سویدا آغاز کند و در عوض طی شش ماه گذشته با گروه های سیاسی و مسلح، از جمله گروه هجری، گفتگوهایی انجام داد. امتیازاتی از جمله اجازه به جوانان محلی برای حفظ نظم داده شد.
او گفت که افزایش تنش ها بین قبایل دورزی و بدوی، دولت دمشق را مجبور کرد بین مداخله یا بی طرفی یکی را انتخاب کند. «در این زمینه، مداخله نظامی در سویدا یک عملیات برنامه ریزیشده نبود.»
مصطفی افزود که آتشبس تنها یک توافق کتبی نبود، بلکه بر اساس تفاهم متقابل بنا شد. «آتشبس را می توان در سه مرحله دید. اول، توقف درگیری ها و خروج نیروهای امنیتی از مرکز شهر. مرحله دوم شامل حذف گروه های قبیلهای از شهر و استقرار مجدد دولت در مناطق روستایی است. در نهایت، تأمین نیاز های اساسی مانند سوخت و مواد غذایی و همچنین بازسازی زیرساخت های ارتباطی و اینترنت.»
«اگرچه عناصر وابسته به هجری در روزهای اول تلاش کردند آتشبس را نقض کنند، اما این آتشبس در روزهای دوم و سوم تثبیت شد.»
رد ادعا های محاصره کمک ها
مصطفی گفت که دولت همچنان به ارائه کمک های بشردوستانه به سویدا ادامه می دهد و از دیدگاه فرقهای یا قومی عمل نمی کند. «هجری و گروه های مشابه تلاش می کنند روایت های خود را با رویکرد های جدایی طلبانه و محدود شکل دهند. آنها طوری عمل می کنند که گویی مسئول ارائه کمک ها هستند. در حالی که برخی مشکلات در تجارت وجود دارد، کمک های بشردوستانه هرگز قطع نشده است.»
او گروه هجری را متهم کرد که با انحصار کمک ها، نفوذ خود را تقویت می کند. «هجری آینده سویدا را به خطر میاندازد. روایت هایی مانند 'محاصره کمک ها' برای هیچ سوری واقعی قابل قبول نیست. با کنترل محموله های کمک دولتی، آنها از این کمک ها برای خرید وفاداری و مجازات مخالفان استفاده می کنند.»
مصطفی با رد اتهامات مبنی بر محاصره سویدا توسط دولت گفت: «ما قبلاً سازمان های بینالمللی را به این منطقه دعوت کرده ایم و کمک ها تحت هماهنگی آنها تحویل داده می شود. گروه هجری کاملاً مانع ورود کمک ها است. روایت 'محاصره' برای اهداف سیاسی جدایی طلبانه و انزواگرایانه استفاده می شود.»
نتانیاهو منطقه را به خطر می اندازد
مصطفی, بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را به بی ثبات کردن منطقه برای منافع سیاسی شخصی متهم کرد. «نتانیاهو بی وقفه منطقه را برای آینده سیاسی خود به خطر انداخته است. مسئله غزه روابط اسرائیل با متحدان غربیاش را به آستانه یک بحران انسانی رسانده است.»
او افزود: «اسرائیل وجود سوریهای جدید را مثبت نمی بیند. بنابراین، به سیاست خود برای حفظ وضعیت تفرقه و بی ثباتی در سوریه ادامه می دهد. متأسفانه، برخی از طرف های داخلی نیز با محاسبات سیاسی محدود از این سیاست های اسرائیل حمایت می کنند. اسرائیل هرگز برای حفاظت از دورزی ها مداخله نکرده است.»
او گفت که در حالی که اسرائیل ادعا می کند از برخی گروه های دورزی در فلسطین اشغالی حمایت می کند، به طور کلی به این جامعه فشار وارد می کند. «اسرائیل تلاش می کند تجربه خود با دورزی ها در فلسطین را از طریق این گروه ها به سوریه منتقل کند.»
مصطفی تأکید کرد که اکثر دورزیهای سوریه همچنان با دمشق همسو هستند. «آنها همیشه اسرائیل را به عنوان یک اشغالگر دیده اند.»
نقش امریکا و گفتگوهای سیاسی
مصطفی گفت که ایالات متحده به دلیل منافع مشترک با دمشق در شکست نهایی داعش و مقابله با نفوذ ایران، به ثبات سوریه اهمیت می دهد. او افزود که سوریه همیشه به دنبال حفظ حاکمیت خود بوده و بر اساس احترام متقابل در همه روابط عمل می کند. «نقش امریکا در سویدا حمایت است.»
در مورد گزارش های مربوط به نقض ها در جریان درگیری های منطقه، مصطفی گفت که بیشتر فیلم های ویدئویی نیروهای دولتی را نشان نمی دهند اما بر اهمیت پاسخگویی تأکید کرد. «اگر نقض هایی از سوی دولت وجود داشته باشد، بسیار مهم است که آنها آشکار شوند. هر شهروند سوری برای سوریه جدید ارزشمند است و از دست دادن آنها، از دست دادن کشور است.»
رئیسجمهور احمد الشرع دستور ایجاد کمیسیون حقیقت یاب برای بررسی رویداد ها را صادر کرده است. «دولت شجاعت و توانایی اعتراف به اشتباهات خود را دارد.»
او بر حمایت دولت از آزادی مطبوعات تأکید کرد. «حذف رسانه ها یا گزینشی عمل کردن در حوادث ممکن است در کوتاه مدت برای برخی گروه ها کارساز باشد، اما در دراز مدت بی اثر است. به عنوان دولتی که از مردم برخاسته و به مردم خدمت می کند، ما به آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری دقیق باور داریم. رسانه ها نقض ها را مستند کرده اند.»
مصطفی گفت که سوریه در یک دوره گذار دشوار قرار دارد و در حال بازسازی نهاد های دولتی خود، از جمله اردو است. «ما می دانیم که تقسیمات اجتماعی نفرت و دشمنی ایجاد می کند. به همین دلیل ما به طور علنی نقض ها را محکوم کردیم، خواستار پاسخگویی شدیم و مکانیزم های پاسخگویی را فعال کردیم.»
او نسبت به تلاشهای غیرقانونی برای ایجاد کانتون های فرقهای هشدار داد. «این مسئله نه تنها دولت بلکه تمام مردم سوریه را نگران می کند و قابل مذاکره نیست. در طول انقلاب، مردم سوریه همیشه وحدت جغرافیایی و اجتماعی کشور را حفظ کرده اند.»
او افزود: «جدا کردن سویدا از سوریه هم از نظر تاریخی و هم از نظر اجتماعی غیرممکن است.»
در مورد نشست هایی که در پاریس با نمایندگان به اصطلاح نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که توسط پ.ک.ک/وای پی جی رهبری می شود، مصطفی گفت که این گفتگوها با هدف اجرای توافق ۱۰ مارچ انجام شد. «بر اساس توافق ۱۰ مارچ، گام های مرحلهای برنامه ریزی شده بود. دولت سوریه تعهدات خود را در شرق فرات همان طور که در سویدا انجام داد، انجام داده است.»
او افزود: « SDF در حال حاضر ادعا می کنند که به طور کلی به توافق پایبند هستند، اما هیچ پیشرفت ملموسی در ساحه حاصل نشده است.»
او حمایت تورکیه از تمامیت ارضی سوریه و مخالفت آن با حضور SDF در شمال را تأیید کرد. «این یک بیانیه موقتی نیست بلکه موضع دائمی دولت تورکیه است. بنابراین، برای SDF یک فرصت سیاسی وجود دارد. توافقاتی باید انجام شود تا مشارکت مؤثر آینده آنها در سوریه تضمین گردد. سه شرط اصلی وجود دارد: یک کشور، یک دولت و یک اردو.»
در حالی که SDF حسن نیت خود را ابراز می کنند، مصطفی گفت که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است. «مذاکرات در حال انجام است، اما هیچ پیشرفت ملموسی وجود ندارد.»