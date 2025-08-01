حمزه مصطفی, وزیر اطلاعات سوریه گفته است که اسرائیل در تلاش است تا سوریه را تقسیم کند و از رهبر دورزی‌ ها، حکمت الهجری، در شهر سویدا حمایت می ‌کند تا یک اداره به سبک کانتون در جنوب کشور ایجاد کند.

مصطفی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی گفت: «اسرائیل نمی ‌خواهد سوریه‌ای متحد و باثبات وجود داشته باشد. این کشور به سیاست خود برای حفظ وضعیت تفرقه و بی ‌ثباتی در سوریه ادامه می ‌دهد. متأسفانه، برخی از طرف‌ های داخلی نیز با محاسبات سیاسی محدود، به سیاست ‌های اسرائیل خدمت می ‌کنند.»

او افزود که آتش‌بس اخیر در سویدا از طریق میانجی‌گری ایالات متحده و چند کشور دیگر به دست آمد. «به‌ ویژه پس از حملات اسرائیل به دمشق، زمینه‌ای برای جستجوی راه‌ حل سیاسی فراهم شد. راه‌ حل‌ های سیاسی ارائه‌ شده در سویدا، همان‌هایی بودند که از سوی دولت پیشنهاد شدند.»

مصطفی تأکید کرد که دولت قصد نداشت عملیات نظامی در سویدا آغاز کند و در عوض طی شش ماه گذشته با گروه‌ های سیاسی و مسلح، از جمله گروه هجری، گفتگوهایی انجام داد. امتیازاتی از جمله اجازه به جوانان محلی برای حفظ نظم داده شد.

او گفت که افزایش تنش‌ ها بین قبایل دورزی و بدوی، دولت دمشق را مجبور کرد بین مداخله یا بی ‌طرفی یکی را انتخاب کند. «در این زمینه، مداخله نظامی در سویدا یک عملیات برنامه‌ ریزی‌شده نبود.»

مصطفی افزود که آتش‌بس تنها یک توافق کتبی نبود، بلکه بر اساس تفاهم متقابل بنا شد. «آتش‌بس را می ‌توان در سه مرحله دید. اول، توقف درگیری‌ ها و خروج نیروهای امنیتی از مرکز شهر. مرحله دوم شامل حذف گروه ‌های قبیله‌ای از شهر و استقرار مجدد دولت در مناطق روستایی است. در نهایت، تأمین نیاز های اساسی مانند سوخت و مواد غذایی و همچنین بازسازی زیرساخت‌ های ارتباطی و اینترنت.»

«اگرچه عناصر وابسته به هجری در روزهای اول تلاش کردند آتش‌بس را نقض کنند، اما این آتش‌بس در روزهای دوم و سوم تثبیت شد.»

رد ادعا های محاصره کمک‌ ها

مصطفی گفت که دولت همچنان به ارائه کمک ‌های بشردوستانه به سویدا ادامه می ‌دهد و از دیدگاه فرقه‌ای یا قومی عمل نمی ‌کند. «هجری و گروه‌ های مشابه تلاش می ‌کنند روایت‌ های خود را با رویکرد های جدایی ‌طلبانه و محدود شکل دهند. آنها طوری عمل می‌ کنند که گویی مسئول ارائه کمک ‌ها هستند. در حالی که برخی مشکلات در تجارت وجود دارد، کمک‌ های بشردوستانه هرگز قطع نشده است.»

او گروه هجری را متهم کرد که با انحصار کمک‌ ها، نفوذ خود را تقویت می ‌کند. «هجری آینده سویدا را به خطر می‌اندازد. روایت ‌هایی مانند 'محاصره کمک ‌ها' برای هیچ سوری واقعی قابل قبول نیست. با کنترل محموله‌ های کمک دولتی، آنها از این کمک‌ ها برای خرید وفاداری و مجازات مخالفان استفاده می ‌کنند.»

مصطفی با رد اتهامات مبنی بر محاصره سویدا توسط دولت گفت: «ما قبلاً سازمان‌ های بین‌المللی را به این منطقه دعوت کرده‌ ایم و کمک‌ ها تحت هماهنگی آنها تحویل داده می‌ شود. گروه هجری کاملاً مانع ورود کمک‌ ها است. روایت 'محاصره' برای اهداف سیاسی جدایی ‌طلبانه و انزواگرایانه استفاده می ‌شود.»

نتانیاهو منطقه را به خطر می ‌اندازد

مصطفی, بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل را به بی ‌ثبات کردن منطقه برای منافع سیاسی شخصی متهم کرد. «نتانیاهو بی ‌وقفه منطقه را برای آینده سیاسی خود به خطر انداخته است. مسئله غزه روابط اسرائیل با متحدان غربی‌اش را به آستانه یک بحران انسانی رسانده است.»

او افزود: «اسرائیل وجود سوریه‌ای جدید را مثبت نمی ‌بیند. بنابراین، به سیاست خود برای حفظ وضعیت تفرقه و بی ‌ثباتی در سوریه ادامه می ‌دهد. متأسفانه، برخی از طرف ‌های داخلی نیز با محاسبات سیاسی محدود از این سیاست‌ های اسرائیل حمایت می‌ کنند. اسرائیل هرگز برای حفاظت از دورزی‌ ها مداخله نکرده است.»