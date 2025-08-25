نامه امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس ‌جمهور تورکیه، به ملانیا ترامپ، همسر دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور امریکا، درباره بحران انسانی در غزه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ های جهان داشت.

در این نامه که امینه اردوغان در آن از ملانیا ترامپ خواسته است همان حساسیتی را که نسبت به جنگ در اوکراین نشان داده بود، در قبال بحران انسانی در غزه نیز نشان دهد، توسط بسیاری از خبرگزاری‌ ها و وب ‌سایت‌ های خبری جهان در صدر اخبار قرار گرفت.

انگلستان

رسانه بریتانیایی BBC، نامه امینه اردوغان را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X که در ایالات متحده مستقر بوده و حدود ۵۰ میلیون دنبال‌ کننده دارد، و همچنین در حساب اینستاگرام خود با ۲۹.۴ میلیون دنبال ‌کننده منتشر کرد.

BBC در گزارشی که در وب‌سایت خود درباره این نامه منتشر کرد، تیتر «دعوت بانوی اول تورکیه از ملانیا ترامپ برای حمایت از کودکان غزه» را انتخاب کرد.

در این گزارش به نقل از نامه آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است برای کودکان رنج‌ دیده غزه سخن بگوید، و بر جمله‌ای از نامه که می‌ گوید: «باید صدایمان و نیروی‌ مان را علیه این بی‌ عدالتی یکی کنیم» تأکید شده است.

روزنامه The Telegraph نیز در گزارش خود اشاره کرد که هدف این نامه، جلب توجه ملانیا ترامپ به تلاش ‌های صلح در غزه بوده است.

در این گزارش آمده است که بانوی اول تورکیه، امینه اردوغان، در نامه‌اش خواستار اقداماتی برای نجات کودکان غزه شده است.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارش خود درباره این نامه، تیتر «بانوی اول تورکیه از ملانیا ترامپ می‌ خواهد درباره غزه سخن بگوید» را برگزید.

در این گزارش آمده است که امینه اردوغان در نامه خود به این نکته اشاره کرده که از نامه‌ای که ملانیا ترامپ در اوایل ماه جاری به ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه، درباره وضعیت کودکان در اوکراین و روسیه فرستاده بود، الهام گرفته است.

شبکه خبری بریتانیایی Sky News نیز در گزارش خود نوشت که بانوی اول تورکیه با نگارش نامه‌ای از ملانیا ترامپ خواسته است همان توجهی را که به کودکان اوکراینی آسیب‌ دیده از جنگ نشان داده، به کودکان غزه نیز معطوف کند.

در این گزارش یادآوری شده که امینه اردوغان در نامه‌اش از دلسوزی ملانیا ترامپ نسبت به ۶۴۸ کودک اوکراینی که در درگیری‌ ها جان خود را از دست داده ‌اند، یاد کرده و از او خواسته است برای کودکان غزه نیز تلاش مشابهی انجام دهد.

فرانسه

مجله فرانسوی "Le Point" در گزارشی با عنوان «باید صداهایمان را یکی کنیم: امینه اردوغان، ملانیا ترامپ را به حمایت از کودکان غزه فرا خواند»، نوشت که اردوغان از ترامپ خواسته است با نخست ‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، درباره وضعیت کودکان غزه گفت ‌وگو کند.

در این گزارش آمده است که امینه اردوغان پس از انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره گرسنگی در غزه، چنین درخواستی را مطرح کرده و خواستار آن شده است که «همان حساسیتی که نسبت به کودکان اوکراینی نشان داده شد، در مورد غزه نیز نشان داده شود.»

روزنامه فرانسوی "20 Minutes" نیز در گزارشی با عنوان «غزه: امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست برای کودکان فلسطینی که در گرسنگی به سر می ‌برند، اقدام کند»، نوشت که اردوغان با اشاره به کشته شدن ۱۸ هزار کودک در طول دو سال در غزه، از ترامپ خواسته است که نامه‌ای به نتانیاهو بنویسد تا بحران انسانی در غزه پایان یابد. در این گزارش همچنین آمده است که اردوغان یادآور شده است این موضوع «یک مسئولیت تاریخی برای ملت فلسطین» است.

روزنامه فرانسوی "Le Figaro" نیز گزارشی را با عنوان «به‌ حیث یک مادر، یک زن و یک انسان: امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست از حقوق کودکان غزه دفاع کند» منتشر کرد. در این گزارش به نقل از نامه آمده است:

«من احساساتی را که در نامه شما بیان شده بود، به ‌عنوان یک مادر، یک زن و یک انسان عمیقاً درک می‌ کنم و امیدوارم همان امید را برای کودکان غزه که تشنه صلح و آرامش ‌اند نیز زنده نگه دارید.»

آلمان

پورتال خبری آنلاین شبکه آلمانی NTV در گزارشی با عنوان «همسر اردوغان نامه‌ای احساسی به ملانیا ترامپ نوشت» نوشت:

«امینه اردوغان، همسر رئیس ‌جمهور تورکیه، از ملانیا ترامپ خواست همان ‌گونه که برای کودکان اوکراینی اقدام کرده بود، برای کودکان فلسطینی در نوار غزه نیز با نخست ‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، گفت‌وگو کند. در نامه‌ای که از سوی ریاست ‌جمهوری تورکیه و خطاب به همسر رئیس ‌جمهور امریکا منتشر شده، امینه اردوغان نوشته است:

"من باور دارم دلسوزی‌ای که برای ۶۴۸ کودک اوکراینی جان ‌باخته در جنگ نشان دادید، باید به نوار غزه نیز که در کمتر از دو سال ۶۲ هزار غیرنظامی بی ‌گناه، از جمله ۱۸ هزار کودک، به طرز وحشیانه‌ای در آن کشته شده‌ اند، گسترش یابد."»

مجله آلمانی Der Spiegel نیز با تیتر «امینه اردوغان به ملانیا ترامپ نامه نوشت» گزارشی منتشر کرد. در این گزارش آمده است:

«امینه اردوغان، همسر رئیس ‌جمهور تورکیه، رجب طیب اردوغان، نامه‌ای به ملانیا ترامپ نوشته است. در این نامه او خواستار حمایت از کودکان غزه شده است. اردوغان با اشاره به اینکه عبارت "نوزاد ناشناس" که بر کفن هزاران کودک غزه‌ای حک شده، "زخم‌ های جبران ‌ناپذیری بر وجدان ما وارد کرده است"، گفته است:

"من باور دارم دلسوزی قابل‌ توجهی که برای ۶۴۸ کودک جان ‌باخته در جنگ اوکراین نشان دادید، باید به نوار غزه نیز گسترش یابد."»

بلغاریا

بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی BTA بلغاریا منتشر کرده، بزرگ ‌ترین شبکه تلویزیونی خصوصی این کشور یعنی bTV گزارشی با عنوان:

«پس از زلنسکا (همسر ولودیمیر زلنسکی, رئیس ‌جمهور اوکراین)، امینه اردوغان نیز به ملانیا ترامپ نامه نوشت: "برای غزه نیز همان همدلی را نشان دهید"» منتشر کرد.

bTV در گزارش خود نوشت: «بانوی اول تورکیه از ملانیا ترامپ خواست از نخست ‌وزیر اسرائیل بخواهد به بحران انسانی در غزه پایان دهد.»

روزنامه Dnevnik که در فضای مجازی بلغاریا فعالیت دارد نیز گزارش خبرگزاری BTA را بدون هیچ ‌گونه تفسیر یا تحلیل منتشر کرد. همچنین، مطالب منتشر شده درباره نامه امینه اردوغان در شبکه ‌های اجتماعی، به گزارش مرتبط خبرگزاری آناتولی ارجاع داده شده است.

یونان

نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ در رسانه‌ های یونان نیز بازتاب گسترده‌ای داشت.

روزنامه "To Vima" گزارش خود را با عنوان «درخواست امینه اردوغان از ملانیا» منتشر کرد و تأکید نمود که اردوغان از ملانیا خواسته است همان حساسیتی را که نسبت به کودکان اوکراینی نشان داده، برای کودکان فلسطینی نیز نشان دهد.

روزنامه "EFSYN" در گزارشی نوشت:

«در حالی‌که نسل‌کشی و حملات مرگبار در غزه جریان دارد، اردوغان نامه‌ای برای ملانیا درباره کودکان غزه فرستاد.»

روزنامه "Kathimerini" نیز در گزارش خود با اشاره به اینکه امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته تا برای کودکان غزه مداخله کند، نوشت که وی در نامه‌اش به فاجعه‌ای که کودکان در غزه تجربه می ‌کنند، پرداخته است.

سویس

نامه امینه اردوغان، همسر رئیس‌ جمهور رجب طیب اردوغان، که در آن از ملانیا ترامپ، همسر رئیس‌ جمهور امریکا، خواسته بود همان حساسیتی را که نسبت به جنگ اوکراین نشان داده برای بحران انسانی غزه نیز به ‌کار گیرد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ های سویس داشت.

وب‌سایت خبری Swissinfo این خبر را با تیتر «امینه اردوغان، همسر اردوغان، برای بیش از ۱۸ هزار کودک کشته ‌شده در غزه به ملانیا ترامپ پیام فرستاد» منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همان نگرانی‌ای را که درباره کودکان جان ‌باخته در جنگ روسیه و اوکراین دارد، برای بیش از ۱۸ هزار کودک فلسطینی که «وحشیانه کشته شده ‌اند» در غزه نیز نشان دهد.

تنها روزنامه‌ای که در سطح ملی در سویس منتشر می ‌شود، Blick، خبر را با عنوان «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای کمک به کودکان غزه درخواست کرد» منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته صدایش را برای کودکان نوار غزه بلند کند.

روزنامه فرانسوی‌زبان سویس، 20 Minuten، این خبر را با عنوان «خانم اردوغان از خانم ترامپ به نمایندگی از کودکان غزه درخواست کمک کرد» منتشر کرد.

در این گزارش آمده است:

«بانوی اول تورکیه از همتای امریکایی خود خواسته است همانند نامه‌ای که به ولادیمیر پوتین ارسال کرده، نامه‌ای «صلح» برای بنیامین نتانیاهو نیز بنویسد.»

همچنین در گزارش آمده است که امینه اردوغان گفته است:

«من به عنوان یک مادر، یک زن و یک انسان، احساسات مطرح ‌شده در نامه شما را صمیمانه درک می ‌کنم و امیدوارم بتوانید همان امید را به کودکان غزه که آرزوی صلح و آرامش دارند نیز ببخشید.»

بلجیم

روزنامه فرانسوی ‌زبان بلجیم، La Libre، در گزارشی که بر اساس خبر رسمی خبرگزاری Belga تنظیم شده، نوشت که امینه اردوغان در نامه‌ای خطاب به ملانیا ترامپ خواسته است تا از بنیامین نتانیاهو درباره کودکان غزه درخواست کمک کند. بر اساس این گزارش، اردوغان با یادآوری حساسیتی که ملانیا ترامپ پیش‌تر نسبت به کودکان کشته ‌شده در جنگ اوکراین نشان داده بود، خواستار شنیده شدن صدایی مشابه برای کودکان غزه شده است.

در این گزارش آمده است که اردوغان گفته:

«امیدوارم همان توجه و حساسیتی که به ۶۴۸ کودک جان ‌باخته در اوکراین نشان داده ‌اید، برای ۱۸ هزار کودک کشته ‌شده و مجموعاً ۶۲ هزار غیرنظامی جان ‌باخته در غزه طی کمتر از دو سال نیز به ‌کار گرفته شود.»

امینه اردوغان همچنین به اعلام رسمی قحطی از سوی سازمان ملل در غزه اشاره کرده و تأکید کرده است که ملانیا ترامپ می ‌تواند مسئولیتی تاریخی را به نمایندگی از مردم غزه بر عهده گیرد.

کانال دولتی بلجیمی به زبان فلمنی، VRT، نیز با استناد به خبرگزاری Belga گزارش خود را با عنوان «امینه اردوغان نامه‌ای درباره غزه به ملانیا ترامپ نوشت: "به گورستان کودکان تبدیل شده است"» منتشر کرد.

در این گزارش آمده است:

«امینه اردوغان، بانوی اول تورکیه، پس از ابراز نظر درباره کودکان اوکراینی، از همتای امریکایی خود، ملانیا ترامپ، خواسته است درباره دردهای کودکان نوار غزه نیز صحبت کند. او این درخواست را در قالب نامه‌ای مطرح کرده است. جالب است بدانید که امینه اردوغان بارها صدای خود را درباره غزه بلند کرده است.»

در این گزارش متن کامل نامه نیز منتشر شده است.

جمهوری چک

روزنامه Blesk که در جمهوری چک منتشر می ‌شود، این موضوع را با عنوان «همسر اردوغان نامه‌ای درباره کودکان غزه به ملانیا ترامپ نوشت» منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که امینه اردوغان حساسیتی را که ملانیا ترامپ نسبت به کودکان اوکراینی نشان داده بود ستایش کرده و از او خواسته است همین توجه را نسبت به کودکان غزه نیز داشته باشد.

بوسنیا و هرزگوینا، صربستان و مونته ‌نگرو

یکی از پرخواننده ‌ترین پرتال‌ های خبری بوسنیا و هرزگوینا، Klix، نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ درباره غزه را با عنوان «ارتباط بین بانوان اول» به طور مفصل پوشش داد.

سایت خبری یکی از پرخوانند ه‌ترین روزنامه ‌های بوسنیا و هرزگوینا، Dnevni Avaz، نیز بر اهمیت امینه اردوغان تأکید کرده و نوشت که وی نامه‌ای درباره بحران انسانی در غزه نوشته و برای ملانیا ترامپ ارسال کرده است.

خبرگزاری صربستانی Tanjug نیز به تفصیل به نامه امینه اردوغان درباره غزه پرداخته است.

یکی از پرخواننده ‌ترین پرتال‌ های خبری صربستان، Blic، در گزارشی با عنوان «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست که کودکان غزه را نیز در نظر بگیرد»، آورده است:

«امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همانند نامه‌ای که به پوتین نوشته، نامه‌ای نیز به نتانیاهو ارسال کند.»

یکی از پرخواننده ‌ترین پرتال‌ های خبری مونته ‌نگرو، CDM، نیز بر درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای توجه به کودکان غزه تأکید کرده است.

آسترالیا

سایت خبری «9news» مستقر در آسترالیا، نامه را با عنوان «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست درباره کودکان غزه صحبت کند» پوشش داد.

در خبری که اشاره شده است امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همان حساسیتی که نسبت به جنگ اوکراین نشان داده است را نسبت به بحران انسانی در غزه نیز نشان دهد، متن نامه به طور مفصل درج شده است.

مالزیا, سنگاپور و بنگلدیش

سایت خبری «Free Malaysia Today» مستقر در مالزیا، در تیتر خود از درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای حمایت از کودکان غزه خبر داد.

در این خبر آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر اسرائیل ارسال کند و او را به توقف بحران انسانی در غزه فرا بخواند.

در خبری که از بیانات امینه اردوغان نقل شده است، آمده است: «احساسات موجود در نامه شما را به عنوان یک مادر، یک زن و یک انسان عمیقاً شریک می‌ شوم و امیدوارم همان امید را برای کودکانی که تشنه صلح و آرامش در غزه هستند نیز زنده نگه دارید.» همچنین به اعلام قحطی توسط سازمان ملل در غزه اشاره شده است.

سایت خبری «The Straits Times» مستقر در سنگاپور نیز درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای حمایت از کودکان غزه را در تیتر قرار داد.

در این خبر به اعلام قحطی توسط سازمان ملل در غزه اشاره شده و آمده است: «امینه اردوغان با تأکید بر به رسمیت شناختن جهانی فلسطین، پیام داده است که درخواست ملانیا ترامپ یک وظیفه تاریخی خواهد بود.»