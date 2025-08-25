نامه امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه، به ملانیا ترامپ، همسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، درباره بحران انسانی در غزه بازتاب گستردهای در رسانه های جهان داشت.
در این نامه که امینه اردوغان در آن از ملانیا ترامپ خواسته است همان حساسیتی را که نسبت به جنگ در اوکراین نشان داده بود، در قبال بحران انسانی در غزه نیز نشان دهد، توسط بسیاری از خبرگزاری ها و وب سایت های خبری جهان در صدر اخبار قرار گرفت.
انگلستان
رسانه بریتانیایی BBC، نامه امینه اردوغان را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X که در ایالات متحده مستقر بوده و حدود ۵۰ میلیون دنبال کننده دارد، و همچنین در حساب اینستاگرام خود با ۲۹.۴ میلیون دنبال کننده منتشر کرد.
BBC در گزارشی که در وبسایت خود درباره این نامه منتشر کرد، تیتر «دعوت بانوی اول تورکیه از ملانیا ترامپ برای حمایت از کودکان غزه» را انتخاب کرد.
در این گزارش به نقل از نامه آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است برای کودکان رنج دیده غزه سخن بگوید، و بر جملهای از نامه که می گوید: «باید صدایمان و نیروی مان را علیه این بی عدالتی یکی کنیم» تأکید شده است.
روزنامه The Telegraph نیز در گزارش خود اشاره کرد که هدف این نامه، جلب توجه ملانیا ترامپ به تلاش های صلح در غزه بوده است.
در این گزارش آمده است که بانوی اول تورکیه، امینه اردوغان، در نامهاش خواستار اقداماتی برای نجات کودکان غزه شده است.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارش خود درباره این نامه، تیتر «بانوی اول تورکیه از ملانیا ترامپ می خواهد درباره غزه سخن بگوید» را برگزید.
در این گزارش آمده است که امینه اردوغان در نامه خود به این نکته اشاره کرده که از نامهای که ملانیا ترامپ در اوایل ماه جاری به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره وضعیت کودکان در اوکراین و روسیه فرستاده بود، الهام گرفته است.
شبکه خبری بریتانیایی Sky News نیز در گزارش خود نوشت که بانوی اول تورکیه با نگارش نامهای از ملانیا ترامپ خواسته است همان توجهی را که به کودکان اوکراینی آسیب دیده از جنگ نشان داده، به کودکان غزه نیز معطوف کند.
در این گزارش یادآوری شده که امینه اردوغان در نامهاش از دلسوزی ملانیا ترامپ نسبت به ۶۴۸ کودک اوکراینی که در درگیری ها جان خود را از دست داده اند، یاد کرده و از او خواسته است برای کودکان غزه نیز تلاش مشابهی انجام دهد.
فرانسه
مجله فرانسوی "Le Point" در گزارشی با عنوان «باید صداهایمان را یکی کنیم: امینه اردوغان، ملانیا ترامپ را به حمایت از کودکان غزه فرا خواند»، نوشت که اردوغان از ترامپ خواسته است با نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، درباره وضعیت کودکان غزه گفت وگو کند.
در این گزارش آمده است که امینه اردوغان پس از انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره گرسنگی در غزه، چنین درخواستی را مطرح کرده و خواستار آن شده است که «همان حساسیتی که نسبت به کودکان اوکراینی نشان داده شد، در مورد غزه نیز نشان داده شود.»
روزنامه فرانسوی "20 Minutes" نیز در گزارشی با عنوان «غزه: امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست برای کودکان فلسطینی که در گرسنگی به سر می برند، اقدام کند»، نوشت که اردوغان با اشاره به کشته شدن ۱۸ هزار کودک در طول دو سال در غزه، از ترامپ خواسته است که نامهای به نتانیاهو بنویسد تا بحران انسانی در غزه پایان یابد. در این گزارش همچنین آمده است که اردوغان یادآور شده است این موضوع «یک مسئولیت تاریخی برای ملت فلسطین» است.
روزنامه فرانسوی "Le Figaro" نیز گزارشی را با عنوان «به حیث یک مادر، یک زن و یک انسان: امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست از حقوق کودکان غزه دفاع کند» منتشر کرد. در این گزارش به نقل از نامه آمده است:
«من احساساتی را که در نامه شما بیان شده بود، به عنوان یک مادر، یک زن و یک انسان عمیقاً درک می کنم و امیدوارم همان امید را برای کودکان غزه که تشنه صلح و آرامش اند نیز زنده نگه دارید.»
آلمان
پورتال خبری آنلاین شبکه آلمانی NTV در گزارشی با عنوان «همسر اردوغان نامهای احساسی به ملانیا ترامپ نوشت» نوشت:
«امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور تورکیه، از ملانیا ترامپ خواست همان گونه که برای کودکان اوکراینی اقدام کرده بود، برای کودکان فلسطینی در نوار غزه نیز با نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، گفتوگو کند. در نامهای که از سوی ریاست جمهوری تورکیه و خطاب به همسر رئیس جمهور امریکا منتشر شده، امینه اردوغان نوشته است:
"من باور دارم دلسوزیای که برای ۶۴۸ کودک اوکراینی جان باخته در جنگ نشان دادید، باید به نوار غزه نیز که در کمتر از دو سال ۶۲ هزار غیرنظامی بی گناه، از جمله ۱۸ هزار کودک، به طرز وحشیانهای در آن کشته شده اند، گسترش یابد."»
مجله آلمانی Der Spiegel نیز با تیتر «امینه اردوغان به ملانیا ترامپ نامه نوشت» گزارشی منتشر کرد. در این گزارش آمده است:
«امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور تورکیه، رجب طیب اردوغان، نامهای به ملانیا ترامپ نوشته است. در این نامه او خواستار حمایت از کودکان غزه شده است. اردوغان با اشاره به اینکه عبارت "نوزاد ناشناس" که بر کفن هزاران کودک غزهای حک شده، "زخم های جبران ناپذیری بر وجدان ما وارد کرده است"، گفته است:
"من باور دارم دلسوزی قابل توجهی که برای ۶۴۸ کودک جان باخته در جنگ اوکراین نشان دادید، باید به نوار غزه نیز گسترش یابد."»
بلغاریا
بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی BTA بلغاریا منتشر کرده، بزرگ ترین شبکه تلویزیونی خصوصی این کشور یعنی bTV گزارشی با عنوان:
«پس از زلنسکا (همسر ولودیمیر زلنسکی, رئیس جمهور اوکراین)، امینه اردوغان نیز به ملانیا ترامپ نامه نوشت: "برای غزه نیز همان همدلی را نشان دهید"» منتشر کرد.
bTV در گزارش خود نوشت: «بانوی اول تورکیه از ملانیا ترامپ خواست از نخست وزیر اسرائیل بخواهد به بحران انسانی در غزه پایان دهد.»
روزنامه Dnevnik که در فضای مجازی بلغاریا فعالیت دارد نیز گزارش خبرگزاری BTA را بدون هیچ گونه تفسیر یا تحلیل منتشر کرد. همچنین، مطالب منتشر شده درباره نامه امینه اردوغان در شبکه های اجتماعی، به گزارش مرتبط خبرگزاری آناتولی ارجاع داده شده است.
یونان
نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ در رسانه های یونان نیز بازتاب گستردهای داشت.
روزنامه "To Vima" گزارش خود را با عنوان «درخواست امینه اردوغان از ملانیا» منتشر کرد و تأکید نمود که اردوغان از ملانیا خواسته است همان حساسیتی را که نسبت به کودکان اوکراینی نشان داده، برای کودکان فلسطینی نیز نشان دهد.
روزنامه "EFSYN" در گزارشی نوشت:
«در حالیکه نسلکشی و حملات مرگبار در غزه جریان دارد، اردوغان نامهای برای ملانیا درباره کودکان غزه فرستاد.»
روزنامه "Kathimerini" نیز در گزارش خود با اشاره به اینکه امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته تا برای کودکان غزه مداخله کند، نوشت که وی در نامهاش به فاجعهای که کودکان در غزه تجربه می کنند، پرداخته است.
سویس
نامه امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، که در آن از ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور امریکا، خواسته بود همان حساسیتی را که نسبت به جنگ اوکراین نشان داده برای بحران انسانی غزه نیز به کار گیرد، بازتاب گستردهای در رسانه های سویس داشت.
وبسایت خبری Swissinfo این خبر را با تیتر «امینه اردوغان، همسر اردوغان، برای بیش از ۱۸ هزار کودک کشته شده در غزه به ملانیا ترامپ پیام فرستاد» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همان نگرانیای را که درباره کودکان جان باخته در جنگ روسیه و اوکراین دارد، برای بیش از ۱۸ هزار کودک فلسطینی که «وحشیانه کشته شده اند» در غزه نیز نشان دهد.
تنها روزنامهای که در سطح ملی در سویس منتشر می شود، Blick، خبر را با عنوان «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای کمک به کودکان غزه درخواست کرد» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته صدایش را برای کودکان نوار غزه بلند کند.
روزنامه فرانسویزبان سویس، 20 Minuten، این خبر را با عنوان «خانم اردوغان از خانم ترامپ به نمایندگی از کودکان غزه درخواست کمک کرد» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است:
«بانوی اول تورکیه از همتای امریکایی خود خواسته است همانند نامهای که به ولادیمیر پوتین ارسال کرده، نامهای «صلح» برای بنیامین نتانیاهو نیز بنویسد.»
همچنین در گزارش آمده است که امینه اردوغان گفته است:
«من به عنوان یک مادر، یک زن و یک انسان، احساسات مطرح شده در نامه شما را صمیمانه درک می کنم و امیدوارم بتوانید همان امید را به کودکان غزه که آرزوی صلح و آرامش دارند نیز ببخشید.»
بلجیم
روزنامه فرانسوی زبان بلجیم، La Libre، در گزارشی که بر اساس خبر رسمی خبرگزاری Belga تنظیم شده، نوشت که امینه اردوغان در نامهای خطاب به ملانیا ترامپ خواسته است تا از بنیامین نتانیاهو درباره کودکان غزه درخواست کمک کند. بر اساس این گزارش، اردوغان با یادآوری حساسیتی که ملانیا ترامپ پیشتر نسبت به کودکان کشته شده در جنگ اوکراین نشان داده بود، خواستار شنیده شدن صدایی مشابه برای کودکان غزه شده است.
در این گزارش آمده است که اردوغان گفته:
«امیدوارم همان توجه و حساسیتی که به ۶۴۸ کودک جان باخته در اوکراین نشان داده اید، برای ۱۸ هزار کودک کشته شده و مجموعاً ۶۲ هزار غیرنظامی جان باخته در غزه طی کمتر از دو سال نیز به کار گرفته شود.»
امینه اردوغان همچنین به اعلام رسمی قحطی از سوی سازمان ملل در غزه اشاره کرده و تأکید کرده است که ملانیا ترامپ می تواند مسئولیتی تاریخی را به نمایندگی از مردم غزه بر عهده گیرد.
کانال دولتی بلجیمی به زبان فلمنی، VRT، نیز با استناد به خبرگزاری Belga گزارش خود را با عنوان «امینه اردوغان نامهای درباره غزه به ملانیا ترامپ نوشت: "به گورستان کودکان تبدیل شده است"» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است:
«امینه اردوغان، بانوی اول تورکیه، پس از ابراز نظر درباره کودکان اوکراینی، از همتای امریکایی خود، ملانیا ترامپ، خواسته است درباره دردهای کودکان نوار غزه نیز صحبت کند. او این درخواست را در قالب نامهای مطرح کرده است. جالب است بدانید که امینه اردوغان بارها صدای خود را درباره غزه بلند کرده است.»
در این گزارش متن کامل نامه نیز منتشر شده است.
جمهوری چک
روزنامه Blesk که در جمهوری چک منتشر می شود، این موضوع را با عنوان «همسر اردوغان نامهای درباره کودکان غزه به ملانیا ترامپ نوشت» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که امینه اردوغان حساسیتی را که ملانیا ترامپ نسبت به کودکان اوکراینی نشان داده بود ستایش کرده و از او خواسته است همین توجه را نسبت به کودکان غزه نیز داشته باشد.
بوسنیا و هرزگوینا، صربستان و مونته نگرو
یکی از پرخواننده ترین پرتال های خبری بوسنیا و هرزگوینا، Klix، نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ درباره غزه را با عنوان «ارتباط بین بانوان اول» به طور مفصل پوشش داد.
سایت خبری یکی از پرخوانند هترین روزنامه های بوسنیا و هرزگوینا، Dnevni Avaz، نیز بر اهمیت امینه اردوغان تأکید کرده و نوشت که وی نامهای درباره بحران انسانی در غزه نوشته و برای ملانیا ترامپ ارسال کرده است.
خبرگزاری صربستانی Tanjug نیز به تفصیل به نامه امینه اردوغان درباره غزه پرداخته است.
یکی از پرخواننده ترین پرتال های خبری صربستان، Blic، در گزارشی با عنوان «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست که کودکان غزه را نیز در نظر بگیرد»، آورده است:
«امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همانند نامهای که به پوتین نوشته، نامهای نیز به نتانیاهو ارسال کند.»
یکی از پرخواننده ترین پرتال های خبری مونته نگرو، CDM، نیز بر درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای توجه به کودکان غزه تأکید کرده است.
آسترالیا
سایت خبری «9news» مستقر در آسترالیا، نامه را با عنوان «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست درباره کودکان غزه صحبت کند» پوشش داد.
در خبری که اشاره شده است امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همان حساسیتی که نسبت به جنگ اوکراین نشان داده است را نسبت به بحران انسانی در غزه نیز نشان دهد، متن نامه به طور مفصل درج شده است.
مالزیا, سنگاپور و بنگلدیش
سایت خبری «Free Malaysia Today» مستقر در مالزیا، در تیتر خود از درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای حمایت از کودکان غزه خبر داد.
در این خبر آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است نامهای به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ارسال کند و او را به توقف بحران انسانی در غزه فرا بخواند.
در خبری که از بیانات امینه اردوغان نقل شده است، آمده است: «احساسات موجود در نامه شما را به عنوان یک مادر، یک زن و یک انسان عمیقاً شریک می شوم و امیدوارم همان امید را برای کودکانی که تشنه صلح و آرامش در غزه هستند نیز زنده نگه دارید.» همچنین به اعلام قحطی توسط سازمان ملل در غزه اشاره شده است.
سایت خبری «The Straits Times» مستقر در سنگاپور نیز درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای حمایت از کودکان غزه را در تیتر قرار داد.
در این خبر به اعلام قحطی توسط سازمان ملل در غزه اشاره شده و آمده است: «امینه اردوغان با تأکید بر به رسمیت شناختن جهانی فلسطین، پیام داده است که درخواست ملانیا ترامپ یک وظیفه تاریخی خواهد بود.»
خبرگزاری رسمی بنگلدش Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) در خبری با عنوان «همسر اردوغان (امینه اردوغان) ملانیا ترامپ را به صحبت درباره کودکان غزه دعوت کرد» به جزئیات نامه پرداخته است.
در این خبر آمده است که امینه اردوغان در نامه خود نوشته است: «من باور دارم حساسیت مهمی که نسبت به 648 کودک اوکراینی که در جنگ جان خود را از دست داده اند نشان داده اید، با قدرت بیشتری نسبت به غزه نیز که در دو سال گذشته 62 هزار غیرنظامی بی گناه که از آن ها 18 هزار کودک بودند به طرز ظالمانهای کشته شده اند، نشان خواهید داد.»
پاکستان, هند و جاپان
روزنامه «Dawn» منتشر شده در پاکستان، درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای صحبت درباره غزه را در تیتر خود قرار داد. در این خبر آمده است که امینه اردوغان در نامه خود به نامه ملانیا ترامپ به ولادیمیر پوتین درباره کودکان اوکراین و روسیه اشاره کرده است.
در این خبر به نقل از امینه اردوغان آمده است: «در این روزهایی که جهان به یک بیداری مشترک رسیده و به رسمیت شناختن فلسطین به ارادهای جهانی تبدیل شده است، معتقدم فراخوانی که از سوی شما به نمایندگی از غزه صادر شود، اجرای مسئولیتی تاریخی نسبت به مردم فلسطین خواهد بود.»
سایت خبری «Times of India» مستقر در هند، از تیتر «برای کودکان غزه نیز صحبت کنید: بانوی اول تورکیه به ملانیا ترامپ که نامهای به پوتین ارسال کرده بود نامه نوشت» استفاده کرد.
در خبری که جزئیات نامه را به طور کامل بیان کرده، آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همان حساسیتی که نسبت به اوکراین نشان داده است را نسبت به غزه نیز نشان دهد.
سایت خبری «Japan Today» مستقر در جاپان نیز درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ را پوشش داد.
قطر
نامه امینه اردوغان در رسانه های کشورهای خاورمیانه نیز به طور گسترده پوشش داده شد.
شبکه های الجزیره، الجزیره مباشر و الجزیره عربی مستقر در قطر، نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ را به صورت مفصل منتشر کردند.
در خبرهایی با عنوان «همسر رئیس جمهور تورکیه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ: برای کودکان غزه نیز صدایتان را بلند کنید» آمده است که اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته همان حساسیتی که نسبت به کودکان اوکراین نشان داده است، نسبت به کودکان ساکن غزه نیز داشته باشد.
یکی از روزنامه های برجسته قطر به نام «العربی الجديد» نیز این خبر را تحت عنوان «درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ درباره غزه» منتشر کرد. در این خبر به توجه اردوغان به کودکان در حال مبارزه برای زندگی تحت حملات و محاصره اسرائیل اشاره شده است.
عربستان سعودی
روزنامه «الشرق الأوسط» که به زبان عربی در بریتانیا منتشر می شود، نامه امینه اردوغان را با عنوان «همسر رئیس جمهور تورکیه از همسر ترامپ برای کودکان غزه درخواست کرد» به مخاطبان خود ارائه داد. در این خبر بر بازتاب تراژدی انسانی در غزه توسط اردوغان تأکید شده است.
امارات متحده عربی
شبکه تلویزیونی «Sky News Arabia» مستقر در امارات متحده عربی، نامه را با عنوان «درخواست امینه اردوغان برای توجه به کودکان غزه» منتشر کرد. این کانال در خبر خود به بخشهایی از نامه اشاره کرد که در آن آمده است حساسیتی که ملانیا ترامپ نسبت به کودکان اوکراین نشان داده، باید نسبت به کودکان غزه نیز وجود داشته باشد.
اسرائیل
روزنامه «معاریو» در اسرائیل نامه امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور تورکیه رجب طیب اردوغان را با عنوان «همسر اردوغان به همسر رئیس جمهور در کاخ سفید: به نتانیاهو فشار بیاورید» منتشر کرد.
در این خبر آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است به نمایندگی از کودکان غزه به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو فشار وارد کند.
در این خبر همچنین آمده است که اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همان فراخوانی که او اوایل همین ماه به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین درباره کودکان اوکراین و روسیه انجام داد، برای کودکان غزه نیز انجام دهد. در نامه آمده است: «من باور دارم حساسیت مهمی که نسبت به 648 کودک اوکراینی نشان داده اید، به غزه نیز منتقل خواهد شد.»
در نامه امینه اردوغان آمده است: «در این روزهایی که جهان بیداری جمعی را تجربه می کند و به رسمیت شناختن فلسطین به یک آرزوی جهانی تبدیل شده است، معتقدم فراخوان شما به نمایندگی از غزه اجرای یک مسئولیت تاریخی نسبت به مردم فلسطین خواهد بود.»
از سوی دیگر، روزنامه «یدیعوت آخرونوت» در خبری با عنوان «نامه به پوتین، درخواست همسر اردوغان از ملانیا: به نتانیاهو هم نامه بفرستید» نوشته است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است درخواست مشابهی را که به رئیس جمهور روسیه نوشته، به نمایندگی از کودکان غزه نیز به نتانیاهو ارسال کند.
در این خبر همچنین نقل شده است: «برای کسانی که از دست دادیم خیلی دیر است، اما هنوز برای بیش از یک میلیون نفر که باقی مانده اند، یک فرصت وجود دارد.»
فلسطین
روزنامه های فلسطینی «القدس العربی»، «قدس الإخبارية»، «آژانس شهاب» و «الحدث» نامه امینه اردوغان را به طور گسترده پوشش دادند. در این اخبار آمده است که اردوغان تأکید کرده است «کودکان غزه حتی از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شده اند.»
مصر
شبکه تلویزیونی «الغد» مستقر در مصر نامه را با عنوان «همسر رئیس جمهور تورکیه به ملانیا ترامپ: برای کودکان غزه نیز اقدام کنید» به نمایش گذاشت.
لبنان
خبرگزاری رسمی لبنان NNA نامه امینه اردوغان را در وبسایت خود منتشر کرد.
در خبری با عنوان «امینه اردوغان ملانیا ترامپ را به ارسال پیام درباره کودکان غزه دعوت کرد» آمده است که امینه اردوغان در نامه خود به حساسیتی که ملانیا ترامپ نسبت به کودکان اوکراین نشان داده اشاره کرده و خواسته همان حساسیت نسبت به کودکان غزه که تحت محاصره اردوی اسرائیل و شرایط جنگی زندگی می کنند نیز نشان داده شود.
نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ در وبسایت شبکه MTV لبنان نیز منتشر شد.
شبکه MTV نامه اردوغان را با عنوان «همسر اردوغان به همسر ترامپ: امیدوارم همان امید را به کودکان غزه نیز بدهید» منتشر کرد.
در این خبر آمده است که اردوغان از ترامپ خواسته است همان پیامی را که به کودکان اوکراینی داده، به کودکان فلسطینی غزه نیز ارسال کند.
یکی از سایت های خبری برجسته لبنان به نام «لبنان دبات» نیز نامه اردوغان را با عنوان «به کودکان غزه نیز همان حساسیت را نشان دهید» منتشر کرد و به درخواست انسانی اردوغان توجه کرد.
مراکش
روزنامه «الاستقلال» مراکش نامه را با عنوان «همسر رئیس جمهور تورکیه به همسر ترامپ پیام غزه ارسال کرد» منتشر کرد. در این خبر تأکید شده است که اردوغان بر سختی هایی که کودکان غزه متحمل می شوند، تاکید کرده است.
ایران
نامهای که امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، به ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور امریکا، نوشته و در آن به وضعیت غزه اشاره کرده و نسبت به تمرکز صرف بر کودکان جنگ زده اوکراین هشدار داده، به طور گستردهای در رسانه های رسمی و نیمه رسمی ایران پوشش داده شد.
خبرهای منتشر شده در رسانه های کشور عمدتاً بر این نکته تأکید داشتند که امینه اردوغان از ملانیا خواسته است همان حساسیت و همدردی را که نسبت به بحران انسانی در اوکراین نشان می دهد، نسبت به وضعیت غزه نیز داشته باشد.
خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) این خبر را با عنوان «همسر اردوغان به ملانیا ترامپ: کودکان غزه مانند کودکان اوکراینی حق شادی دارند» منتشر کرد.
در این خبر آمده است: «امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور تورکیه، در نامه رسمی خود به ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور امریکا، خواسته است همان همدلی و حساسیتی که نسبت به بحران انسانی در اوکراین و کودکان آن کشور نشان می دهد، نسبت به وضعیت فاجعه بار غزه و کودکان فلسطینی نیز داشته باشد.»
در این خبر که جملات نامه به تفصیل نقل شده، به فراخوان امینه اردوغان خطاب به ملانیا اشاره شده است: «برای رسیدگی به سرنوشت ۱۸ هزار و ۸۸۵ کودک و نوزاد جان باخته در غزه شاید دیگر دیر شده باشد، اما هنوز فرصت برای نجات بیش از یک میلیون کودک زنده در غزه وجود دارد.»
روزنامه قدیمی و مهم ایران «اطلاعات» نیز نامه امینه اردوغان را با عنوان «همسر اردوغان به ملانیا ترامپ: کودکان غزه مانند کودکان اوکراینی هستند» به طور گسترده منتشر کرد. در این خبر آمده است که بانوی اول تورکیه از بانوی اول امریکا خواسته است مانند بحران انسانی اوکراین نسبت به وضعیت غزه نیز همدردی نشان دهد.
شبکه نیمه رسمی «شبکه خبری دانشجویی» (SNN) نیز نامه امینه اردوغان را با عنوان «نامه همسر اردوغان به ملانیا ترامپ: به درد کودکان فلسطینی توجه کنید» منتشر کرد. در این خبر آمده است: «بانوی اول تورکیه در نامهای به ملانیا ترامپ خواسته است همان شفقتی را که نسبت به جنگ اوکراین نشان داده، نسبت به بحران انسانی در غزه نیز نشان دهد.»
خبرگزاری نیمه رسمی «خبرگزاری دانشجویان ایران» (ISNA) نیز نامه را با عنوان «درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ درباره غزه» منتشر کرد. در این خبر که جزئیات نامه به تفصیل آمده است، گفته شده است: «همسر رئیس جمهور تورکیه از همسر رئیس جمهور امریکا خواسته است که از طریق تماس با نخست وزیر اسرائیل، موضعی درباره وضعیت کودکان غزه اتخاذ کند.»
وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان (YJC) وابسته به تلویزیون دولتی ایران نیز این خبر را با عنوان «نامه همسر اردوغان به ملانیا ترامپ: به درد کودکان فلسطینی توجه کنید» منتشر کرد.
روسیه
رسانه های روسیه به طور مفصل به نامه امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، به ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور امریکا، درباره کودکان غزه پرداختند.
خبرگزاری تاس روسیه با عنوان «امینه اردوغان ملانیا ترامپ را به ابراز نظر صریح درباره وضعیت کودکان غزه فراخواند» گزارش داد که همسر رئیس جمهور تورکیه خواستار مطرح شدن موضوع کودکان غزه شده است.
خبرگزاری ریانووستی (RIA) در خبری با عنوان «همسر اردوغان از ملانیا ترامپ خواست برای نتانیاهو نامه بنویسد» گزارش داد که امینه اردوغان از همسر ترامپ خواسته است تا نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به توقف حملات در غزه که منجر به کشته شدن بیش از ۱۸ هزار کودک شده، فشار بیاورد.
روزنامه «کامرسانت» در گزارشی با عنوان «همسر اردوغان از ملانیا ترامپ خواست که مانند کودکان اوکراینی از کودکان غزه نیز حمایت کند» نوشت که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همان توجهی را که به کودکان آسیب دیده در جنگ اوکراین نشان داده، به کودکان نوار غزه نیز داشته باشد.
روزنامه «ایزوستیا» با عنوان «امینه اردوغان ملانیا ترامپ را به دخالت در سرنوشت کودکان غزه فراخواند» نوشت که اردوغان گفته است: «برای بیش از یک میلیون کودک زنده در نوار غزه هنوز یک فرصت وجود دارد. زمان آن فرا رسیده است.»
روزنامه «روسیسکایا گازتا» به این نکته اشاره کرده است که امینه اردوغان از نامهای که ملانیا ترامپ به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نوشته الهام گرفته است.
روزنامه «وزگلیاد» نیز این نامه را با عنوان «همسر اردوغان درباره کودکان غزه به ملانیا ترامپ پیام داد» به مخاطبان خود ارائه داد. در این خبر آمده است که امینه اردوغان برای جلب توجه ملانیا ترامپ به وضعیت کودکان غزه و انجام یک سخنرانی به او نامه نوشته است.
جمهوری آذربایجان
رسانه های جمهوری آذربایجان نامه امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور تورکیه رجب طیب اردوغان، به ملانیا ترامپ، بانوی اول امریکا، را به طور گستردهای پوشش دادند.
پورتال خبری «قفقاز اینفو» نوشت که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است حساسیتی را که نسبت به جنگ اوکراین نشان می دهد، نسبت به بحران انسانی در غزه نیز داشته باشد.
روزنامه «ینی موساوات» در این نامه عبارت «من معتقدم مهربانی شما نسبت به ۶۴۸ کودک اوکراینی به کودکان غزه نیز خواهد رسید، زیرا طی دو سال گذشته ۶۲ هزار غیرنظامی بی گناه از جمله ۱۸ هزار کودک به طرز بی رحمانهای به قتل رسیده اند.» را برجسته کرد.
خبرگزاری «رپورت» نیز گزارش داد که امینه اردوغان از نامه ملانیا ترامپ به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین الهام گرفته است. این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که اردوغان از تماس با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز حمایت کرده است.
رسانه های آذربایجان نامه امینه اردوغان را به عنوان فراخوانی انسانی که به وضعیت کودکان غزه توجه دارد، ارزیابی کردند.
قزاقستان
خبرگزاری دولتی قزاقستان «کازاینفورم» خبری با عنوان «امینه اردوغان به ملانیا ترامپ نامه نوشت» منتشر کرد. در این خبر که به خبرگزاری آناتولی ارجاع داده شده، آمده است که امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور تورکیه رجب طیب اردوغان، در نامهای به ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ، خواستار نشان دادن حساسیت مشابه نسبت به بحران انسانی در غزه مانند حساسیتی که نسبت به درگیری های اوکراین دارد، شده است.
در خبر تصویری از نامه نوشته شده توسط امینه اردوغان نیز درج شده است.